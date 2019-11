Si bien PUBG tiene presencia oficial en latinoamérica, no es comparable a la de Riot Games, que administra de forma presencial y constante a la escena latina de League of Legends. En Brasil se tendrían que haber jugado dos presenciales, pero ambos fueron cancelados. La gota que rebalsó el vaso para la comunidad, fue que el segundo presencial se canceló dos meses antes y la competencia se apuró debido a la falta de planificación, lo que no dejó bien en claro el nivel de compromiso del desarrollador del juego con la región. A pesar de esto, hoy WClick logró meterse al mundial y está entre los mejores 16 equipos del mundo.