En conclusión, Tokyo Ghoul:re [Call to Exist] es un producto hecho pura y exclusivamente para fanáticos de la franquicia de manga y animé que no ofrece una experiencia satisfactoria para aquellos que se encuentran fuera del club. Además, los fans disfrutarán de ver la historia cobrar vida en el videojuego, pero la jugabilidad terminará por dejarlos de lado a ellos también cuando se torne repetitiva después de algunos pocos niveles. Bandai Namco es responsable de distribuir algunas de las mejores aventuras gamer basadas en franquicias de animé, pero este último esfuerzo desarrollado por Three Rings no es una de ellas.