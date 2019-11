A principios de 2019, Rainbow Six Siege pasó los 45 millones de usuarios registrados en las distintas plataformas. La franquicia cuenta con unas 20 entregas desde 1998. Siege es el sucesor de Rainbow 6: Patriots, juego que comenzó su desarrollo en 2011, pero fue cancelado por Ubisoft en 2014. Todos los esfuerzos del título que no salió se trasladaron a la nueva entrega de la saga, que se encuentra cerca de cumplir cuatro años en acción y no parece dar señales de desgaste, sino todo lo contrario.