Viajes

El pequeño pueblo de Cáceres que esconde un restaurante reconocido por Michelin: una joya gastronómica bajo tierra con platos desde 16 €

En Versátil conviven dos restaurantes: un espacio de alta cocina en su salón y uno más informal, ubicado en su bodega, que este septiembre celebra su entrada en la Guía Michelin

Uno de los platos de la Bodega del restaurante Versátil, en Zarza de Granadilla, Cáceres (Web del restaurante)
Uno de los platos de la Bodega del restaurante Versátil, en Zarza de Granadilla, Cáceres (Web del restaurante)
Guardar

Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño de aproximadamente 1.800 habitantes. Es de esos que se enmarcan en la denominada ‘España vaciada’, uno de tantos rincones de la geografía española que, a pesar de su larga historia, han ido vaciándose de habitantes, especialmente de gente joven, durante las últimas décadas. Todo ello puede hacernos pensar que abrir allí un restaurante de alta cocina es poco más que un suicidio económico. Pero nada más lejos de la realidad.

En 2017, los hermanos Hernández Talaván, oriundos de Zarza de Granadilla, decidieron apostar por su pueblo y montar juntos un restaurante de cocina de autor que puede presumir de colgar en su puerta la ansiada estrella Michelin. Su nombre es Versátil y es uno de los únicos dos restaurantes que tienen esta categoría en Extremadura, un proyecto familiar que ha conseguido convertirse en motor económico para un pueblo que, gracias a ellos, ahora ve cómo crecen las oportunidades de negocio.

PUBLICIDAD

Una bodega de arte y alta cocina

Ahora, un segundo proyecto de los hermanos ha conseguido hacerse un hueco en la Guía Michelin, un espacio que reinventa la alta cocina de Versátil y la sirve en su versión más informal. Debajo del propio restaurante se esconde una bodega subterránea en la que los Hernández Talaván han creado un alter ego, un espacio distendido con una carta pensada para compartir y platos más sencillos, aunque igualmente bien elaborados. Un proyecto bautizado como Bodega que, este mes de septiembre, casi diez años después de la apertura de Versátil, recibe la recomendación de la guía francesa.

Bodega del restaurante Versátil, con una estrella Michelin
Bodega del restaurante Versátil, con una estrella Michelin

“Este restaurante, que se encuentra bajo el laureado gastronómico y disfruta de un acceso independiente, sorprende por su carácter y planteamiento, pues las paredes se visten con obras de arte de jóvenes artistas, tanto nacionales como internacionales”, cuenta la guía en su web sobre este espacio, recién llegado a su lista de Recomendados de este mes de septiembre.

PUBLICIDAD

De su carta, destacan platos heredados del ‘hermano mayor’, como las Vieiras del Pacífico asadas al carbón con aliño y ahumadas en mesa (26 €); el Taco de paletilla de cordero confitada en AOVE, deshuesada y asada en brasas con puré de patatas y su jugo de cordero, café y chocolate (27 €); o el Ravioli de setas y hongos con salsa de foie, loncha de jamón de bellota 100% ibérico y trufa negra (25 €).

Además, encontramos alternativas más informales, propias de la cocina de taberna, como la degustación de croquetas caseras, con sabores como el jamón, bacalao y queso Ibores con trufa negra (16 €), el Sándwich de pastrami de wayú ibérico con mayonesa cítrica de aguacate (20 €) o la Ensaladilla rusa de langostinos con espuma de panceta adobada curada, crujientes de trigo y polvo de aceitunas negras (16 €).

Un pueblo abandonado y un castillo de cuento

Situado entre los valles de los ríos Alagón y Ambroz, Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño apacible, dedicado a la agricultura y la ganadería y que tiene como puntos de interés más destacados la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, y la Ermita del Cristo de la Misericordia, del XVIII.

Pero quizá su espacio más interesante no se encuentra en el propio pueblo, sino en otro punto del término municipal. Se trata del pueblo despoblado de Granadilla, una preciosa villa amurallada que fue desalojada a mediados del siglo pasado por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Las aguas nunca llegaron a inundar la población, que quedó casi totalmente aislada, salvo por un acceso por carretera.

Castillo de Granadilla, en Cáceres (visitgranadilla.com).
Castillo de Granadilla, en Cáceres (visitgranadilla.com).

Desde 1980, Granadilla es oficialmente un Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla y a sus casas señoriales como la de Las Conchas, la Casa Rectoral o el antiguo Consistorio. Pero si algo llama la atención es su castillo, construido a finales del siglo XV y que sorprende por su buen estado de conservación.

Con una distintiva forma polilobulada y cuatro niveles de altura, este edificio incluye un sótano con mazmorras, un aljibe y una azotea que ofrece vistas panorámicas del pueblo. Aunque los registros históricos no han podido determinar con exactitud su autoría, se reconoce que fue construido por orden del primer Duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, tras convertirse la “Casa de Alba” en propietaria de la villa.

Temas Relacionados

Guía MichelinMichelinRestaurantes EspañaRestaurantesPueblos de EspañaPueblosEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mejores ciudades para vivir en 2026 y ninguna es española, según Global Liveability Index

Un estudio analiza cuáles son los lugares ideales midiendo estabilidad, educación, sanidad, cultura y entorno

Las mejores ciudades para vivir en 2026 y ninguna es española, según Global Liveability Index

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

El Parque Nacional de Garajonay está en La Gomera y es perfecto para visitar en otoño

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

El pueblo de la Costa Blanca que guarda un tesoro romano junto al mar: playas, un casco antiguo amurallado y un mítico peñón

Este municipio alicantino reúne yacimientos arqueológicos, salinas con flamencos y una de las siluetas rocosas más reconocibles del Mediterráneo

El pueblo de la Costa Blanca que guarda un tesoro romano junto al mar: playas, un casco antiguo amurallado y un mítico peñón

Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual a la anterior. El avión nunca pesa lo mismo”

El viento al despegar y aterrizar o la carga del aparato, entre otros, nunca son los mismos. Paül explica por qué nunca se aburre de su trabajo

Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual a la anterior. El avión nunca pesa lo mismo”

La villa marinera de A Coruña donde probar marisco, pasear entre casas de colores y visitar playas vírgenes: es el punto más al norte de la península ibérica

La ría es una de las más pequeñas de Galicia y supone encuentro entre el Atlántico y el Cantábrico en el cabo de Estaca de Bares

La villa marinera de A Coruña donde probar marisco, pasear entre casas de colores y visitar playas vírgenes: es el punto más al norte de la península ibérica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Junts se descuelga del decreto de vivienda por los cambios de última hora

El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

ECONOMÍA

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”