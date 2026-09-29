El pequeño pueblo de Cáceres que esconde un restaurante reconocido por Michelin: una joya gastronómica bajo tierra con platos desde 16 €

Uno de los platos de la Bodega del restaurante Versátil, en Zarza de Granadilla, Cáceres (Web del restaurante)

Guardar

Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño de aproximadamente 1.800 habitantes. Es de esos que se enmarcan en la denominada ‘España vaciada’, uno de tantos rincones de la geografía española que, a pesar de su larga historia, han ido vaciándose de habitantes, especialmente de gente joven, durante las últimas décadas. Todo ello puede hacernos pensar que abrir allí un restaurante de alta cocina es poco más que un suicidio económico. Pero nada más lejos de la realidad.

En 2017, los hermanos Hernández Talaván, oriundos de Zarza de Granadilla, decidieron apostar por su pueblo y montar juntos un restaurante de cocina de autor que puede presumir de colgar en su puerta la ansiada estrella Michelin. Su nombre es Versátil y es uno de los únicos dos restaurantes que tienen esta categoría en Extremadura, un proyecto familiar que ha conseguido convertirse en motor económico para un pueblo que, gracias a ellos, ahora ve cómo crecen las oportunidades de negocio.

PUBLICIDAD

Una bodega de arte y alta cocina

Ahora, un segundo proyecto de los hermanos ha conseguido hacerse un hueco en la Guía Michelin, un espacio que reinventa la alta cocina de Versátil y la sirve en su versión más informal. Debajo del propio restaurante se esconde una bodega subterránea en la que los Hernández Talaván han creado un alter ego, un espacio distendido con una carta pensada para compartir y platos más sencillos, aunque igualmente bien elaborados. Un proyecto bautizado como Bodega que, este mes de septiembre, casi diez años después de la apertura de Versátil, recibe la recomendación de la guía francesa.

Bodega del restaurante Versátil, con una estrella Michelin

“Este restaurante, que se encuentra bajo el laureado gastronómico y disfruta de un acceso independiente, sorprende por su carácter y planteamiento, pues las paredes se visten con obras de arte de jóvenes artistas, tanto nacionales como internacionales”, cuenta la guía en su web sobre este espacio, recién llegado a su lista de Recomendados de este mes de septiembre.

PUBLICIDAD

De su carta, destacan platos heredados del ‘hermano mayor’, como las Vieiras del Pacífico asadas al carbón con aliño y ahumadas en mesa (26 €); el Taco de paletilla de cordero confitada en AOVE, deshuesada y asada en brasas con puré de patatas y su jugo de cordero, café y chocolate (27 €); o el Ravioli de setas y hongos con salsa de foie, loncha de jamón de bellota 100% ibérico y trufa negra (25 €).

Además, encontramos alternativas más informales, propias de la cocina de taberna, como la degustación de croquetas caseras, con sabores como el jamón, bacalao y queso Ibores con trufa negra (16 €), el Sándwich de pastrami de wayú ibérico con mayonesa cítrica de aguacate (20 €) o la Ensaladilla rusa de langostinos con espuma de panceta adobada curada, crujientes de trigo y polvo de aceitunas negras (16 €).

PUBLICIDAD

Un pueblo abandonado y un castillo de cuento

Situado entre los valles de los ríos Alagón y Ambroz, Zarza de Granadilla es un pueblo cacereño apacible, dedicado a la agricultura y la ganadería y que tiene como puntos de interés más destacados la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, y la Ermita del Cristo de la Misericordia, del XVIII.

Pero quizá su espacio más interesante no se encuentra en el propio pueblo, sino en otro punto del término municipal. Se trata del pueblo despoblado de Granadilla, una preciosa villa amurallada que fue desalojada a mediados del siglo pasado por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Las aguas nunca llegaron a inundar la población, que quedó casi totalmente aislada, salvo por un acceso por carretera.

PUBLICIDAD

Castillo de Granadilla, en Cáceres (visitgranadilla.com).

Desde 1980, Granadilla es oficialmente un Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla y a sus casas señoriales como la de Las Conchas, la Casa Rectoral o el antiguo Consistorio. Pero si algo llama la atención es su castillo, construido a finales del siglo XV y que sorprende por su buen estado de conservación.

Con una distintiva forma polilobulada y cuatro niveles de altura, este edificio incluye un sótano con mazmorras, un aljibe y una azotea que ofrece vistas panorámicas del pueblo. Aunque los registros históricos no han podido determinar con exactitud su autoría, se reconoce que fue construido por orden del primer Duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, tras convertirse la “Casa de Alba” en propietaria de la villa.

PUBLICIDAD