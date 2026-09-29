La Aemet alerta de lluvias intensas con granizo y una caída en picado de las temperaturas tras el cambio de tiempo: Tarragona está en nivel rojo

Una mujer se refugia con un paraguas del fuerte chaparrón caído en Sevilla, a 28 de septiembre 2026. (EFE/Roberto Ruiz Oliva)

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El otoño ha entrado de lleno en la recta final de este septiembre tan veraniego. Tras unos días con calor propio de julio y agosto, las temperaturas han caído en picado y los cielos despejados han dado paso a unos con nubes que están descargando agua con fuerza. El lunes, las lluvias ya fueron intensas y afectaron especialmente al norte de Extremadura, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el nivel rojo (peligro extraordinario). No obstante, el mismo nivel está activo este martes en Cataluña, donde se pueden superar los 180 litros por metro cuadrado entre tres y seis horas.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que durante esta jornada continuará la situación de tiempo inestable, “con chubascos localmente muy fuertes en Cataluña, con posibilidad de acumulados similares a los del día anterior y por lo tanto también con posibilidad de inundaciones locales”. También podrá haber “granizo grande y rachas de viento muy intensas e incluso algún tornado o manga marina en zonas costeras de Cataluña”, advierte.

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En el resto del este peninsular, la Aemet también prevé chubascos fuertes y persistentes con granizo y vientos intensos. Al otro lado de la península, en el noroeste, la llegada de un frente dejará precipitaciones abundantes en Galicia.

En cuanto a los termómetros, las máximas subirán en el Cantábrico y en la mitad sur y bajarán en la meseta norte y en el nordeste. Las temperaturas más altas se darán en el Cantábrico oriental, donde Bilbao podría alcanzar 30 a 32 grados, y en el sur, donde Sevilla o Murcia podrían llegar a 34 grados.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Cinco comunidades en aviso

En Cataluña, Tarragona tendrá aviso rojo por lluvias, con acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en el litoral y el prelitoral norte de la provincia. También habrá avisos naranjas por lluvias y tormentas en Tarragona, Barcelona, Girona y Lleida, con acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado y precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas podrán dejar granizo de menos de dos centímetros, rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora y alguna manga marina o tornado cerca de la costa. Además, se activarán avisos amarillos por lluvias y tormentas en Tarragona, Barcelona, Girona y Lleida.

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En la Comunidad Valenciana, Castellón y Valencia tendrán avisos naranjas por lluvias, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. También se activarán avisos amarillos por precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado y por tormentas en ambas provincias.

En Galicia, A Coruña tendrá avisos naranjas por lluvias, con acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado, y por fenómenos costeros, con viento del sur de hasta 74 kilómetros por hora. A Coruña y Pontevedra estarán bajo aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros; Lugo y Ourense, por viento. Las rachas podrán alcanzar 80 kilómetros por hora en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y 70 kilómetros por hora en Lugo. En el litoral se prevé mar combinada de hasta cinco metros.

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En Asturias se activará el aviso amarillo por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Del mismo modo, en Cantabria habrá aviso amarillo por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 29 de septiembre de 2026. (Aemet)

El otoño llega para quedarse

España no se va a despedir de la lluvia en los próximos días. El miércoles, el frente que llega este martes por noroeste avanzará de oeste a este, dejando precipitaciones abundantes a su paso en Galicia, la comunidades cantábricas, Castilla y León y norte de Extremadura. En menor medida podrá haber lluvias en el centro y este del territorio.

Los manifestantes colocan plásticos en acampada en la madrileña Puerta del Sol, donde están en protesta por la situación de la vivienda. (EFE/ Daniel González)

El jueves el frente dejará precipitaciones en el Cantábrico, nordeste peninsular y área mediterránea, con chubascos que podrán ser fuertes. Este día bajarán las temperaturas notablemente en el tercio norte, pero subirán en el resto. “Habrá un contraste importante entre norte y sur, mientras que Oviedo, León o Lugo a duras penas llegarán a 18 o 20 grados, en Sevilla, Córdoba o Murcia se llegarán a 33 grados”, apunta Del Campo.

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Según la actual previsión, el tiempo inestable continuará durante el viernes y el fin de semana, con precipitaciones que regarían buena parte de la península y Baleares. “Todo esto con temperaturas en general algo más bajas, pero con ambiente suave en general, que distará bastante de ser frío”, concluye el portavoz.