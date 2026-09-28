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El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La cantante ha recibido de manos de Pedro Sánchez el premio Talento Joven de los Premios Vanguardia, horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que aplaque las tensiones

Durante un acto público en un escenario, la cantante Amaia Romero coincide con autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el político Salvador Illa. Tras subir al escenario, la artista recibe un galardón y muestra junto a Pedro Sánchez una pequeña pancarta con la inscripción «Decreto Maricarmen» ante los asistentes.

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El decreto ley sobre vivienda avanza y Amaia aprueba. La cantante navarra ganadora de Operación Triunfo 2017 ha aprovechado este lunes su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrega de los Premios Vanguardia, para trasladarle en persona una de las reivindicaciones que han marcado la agenda política de los últimos días: el límite de 48 horas para que el Gobierno apruebe un decreto urgente en materia de vivienda. La decisión final tendrá lugar mañana martes en el Consejo de Ministros.

Este lunes por la noche, con motivo de la entrega de los Premios Vanguardia en Barcelona, Amaia ha recibido el galardón del Premio Talento Joven de la mano del jefe del Ejecutivo, un galardón que premia su trayectoria y proyección artística, Antes de posar juntos ante las cámaras, la artista le ha dado una pancarta en la que podía leerse “Decreto Maricarmen”, en alusión al caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada después de que la empresa Urbagestión, la propietaria del inmueble, le exigiera que multiplicara por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales. Su caso ha reactivado la presión social y política para sacar adelante nuevas medidas frente a la crisis de la vivienda.

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Amaia junto a Pedro Sánchez y un cartel donde se lee 'Decreto Maricarmen' en los Premios Vanguardia, este lunes 28 de septiembre. (Redes sociales)
Amaia junto a Pedro Sánchez y un cartel donde se lee 'Decreto Maricarmen' en los Premios Vanguardia, este lunes 28 de septiembre. (Redes sociales)

Sánchez ha recogido el cartel y lo ha mostrado junto a Amaia durante la fotografía posterior a la entrega del galardón. El gesto llega apenas unas horas antes de que el Ejecutivo lleve al Consejo de Ministros una norma que lleva meses encima de la mesa, pero que se ha acelerado tras el impacto del desahucio producido hace una semana. Entre las medidas que el Gobierno ultima está la de contemplar la posibilidad de prorrogar determinados contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 o la de frenar los desahucios hasta 2028.

Maricarmen podrá volver a su casa

Y mientras Amaia trasladaba la reivindicación hasta el propio presidente del Gobierno, el caso que da nombre a la norma daba este lunes un giro de última hora: Maricarmen ha llegado a un acuerdo con los propietarios del inmueble, Urbagestion, y se queda en la que ha sido su casa durante más de 70 años. El pacto se ha alcanzado tras una reunión de más de cuatro horas mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en la que ha estado presente la abogada de la mujer, Beatriz Duro. “Es la primera vez, desde que se inició todo esto hace más de seis años, que se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”, aseguraba su abogada antes de entrar a la reunión a las 17 horas.

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