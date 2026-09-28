España

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

La inquilina aún tiene que dar el visto bueno al acuerdo, al que se ha llegado tras más de cuatro horas de negociaciones

Maricarmen, instantes antes de que la expulsaran de su casa el mismo día del desahucio. (Europa Press)
Maricarmen, instantes antes de que la expulsaran de su casa el mismo día del desahucio. (Europa Press)
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Maricarmen podrá volver a casa. Tras más de cuatro horas de negociaciones en una reunión a puerta cerrada y con el Ayuntamiento de Madrid como mediador, la familia de Maricarmen y Urbagestión -la empresa propietaria del inmueble- han llegado a un acuerdo mientras ella sigue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de la capital. Sentar a la mesa a Urbagestión no ha sido fácil, pero esta inquilina de 87 años ha conseguido eso y mucho más: ha convertido su lucha en un grito colectivo de indignación contra la crisis de la vivienda en España.

Con cientos de personas acampadas para mostrar su descontento en la Puerta del Sol y exigir medidas concretas, ahora Maricarmen podrá regresar “con carácter inmediato” a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid en la que ha vivido durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.

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¿Cómo podrá volver Maricarmen a casa? ¿En qué condiciones? Ana de Miguel, consejera delegada de EMVS Madrid -la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo- ha explicado que será un contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal.

El 15 de mayo de 2011, miles de personas se asentaron en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la crisis política y económica por la que pasaba el país. 15 años después, la imagen se repite, pero esta vez para protestar por la crisis de la vivienda.

¿Qué significa esto? Que si, como ha indicado el Sindicato de Inquilinas, la pensión de Maricarmen ronda los 1.450 euros mensuales, la mujer pagara una renta mensual de no más de 435 euros, aunque este no es un cálculo definitivo.

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“El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos”, ha señalado De Miguel, quien ha agradecido a la propiedad su disposición a ofrecer una renta “muy por debajo del precio de mercado”.

La responsable de la EMVS no ha precisado la cantidad exacta porque Maricarmen todavía debe presentar documentación para calcularla, aunque ha asegurado que se mantendrá dentro de los márgenes establecidos por los equipos de la empresa municipal.

Su contrato de renta antigua

De hecho, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento y no incluirá “ninguna particularidad especial”.

Maricarmen habla desde el hospital Gregorio Marañón, donde fue ingresada tras su desahucio

Maricarmen, que tenía un contrato de renta antigua, fue desalojada pese a que nunca dejó de abonar los 450 euros mensuales de alquiler. Tras la compra del inmueble por parte de Urbagestión, la empresa le planteó dos alternativas: adquirir la vivienda por 250.000 euros o asumir una renta de 1.650 euros al mes, una cantidad inasumible con su pensión de 1.450 euros. El fondo no aceptó negociar un alquiler social ni la propuesta de una persona que se ofreció a pagar la renta de Maricarmen, a quien ni siquiera han concedido unos días para sacar sus pertenencias con calma.

“No ha habido grandes discrepancias, pero no deja de ser una negociación en la que hay que revisar más de 20 cláusulas y ver puntos y comas. Éramos muchos juristas en la mesa y siempre es complicado, pero finalmente hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio”, ha explicado la abogada, que recordó al inicio de la reunión que era la primera vez en seis años que se sentaban a negociar las dos partes.

Maricarmen, una anciana de 87 años tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda (EFE/ Fernando Villar)
Maricarmen, una anciana de 87 años tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda (EFE/ Fernando Villar)

Maricarmen no ha podido participar en la reunión debido a que continúa hospitalizada, por lo que la defensa deberá comunicarle ahora las condiciones pactadas para que tome una decisión y, en su caso, firme el contrato.

La intención es agilizar los trámites para que, si acepta el acuerdo, pueda regresar directamente a la vivienda cuando reciba el alta hospitalaria. Sus pertenencias continúan en el interior del inmueble porque, según ha recordado su abogada, no tuvo tiempo de recogerlas antes de que se ejecutara el lanzamiento.

El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato. Para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas.

*Con información de EFE y Europa Press

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