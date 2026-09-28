España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

El valor de los carburantes cambian todos los días (Europa Press)
El valor de los carburantes cambian todos los días (Europa Press)
Guardar

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en distitnas ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

PUBLICIDAD

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,189 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,259 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,797 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,817 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,074 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,259 euros el litro

Precio mínimo: 1,989 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,169 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,808 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,198 euros el litro

Precio mínimo: 2,089 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,084 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,169 euros el litro

Precio mínimo: 1,857 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,055 euros el litro

Precio mínimo: 1,755 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,205 euros el litro

Precio mínimo: 2,039 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,035 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,115 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,259 euros el litro

Precio mínimo: 1,929 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,035 euros el litro

Precio mínimo: 1,809 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,219 euros el litro

Precio mínimo: 1,951 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

Cuál es la verdura que cuida el sistema nervioso, repara el músculo y es buena para la digestión

Esta hortaliza cuenta con múltiples nutrientes que protegen el bienestar

Cuál es la verdura que cuida el sistema nervioso, repara el músculo y es buena para la digestión

Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi

La concursante se impuso a Ivana Icardi en la prueba definitiva y deja a Arkano, Asraf Beno, Yulen Pereira e Ivana en manos de la audiencia

Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi

La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas

El organismo público ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas por la previsión de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

ECONOMÍA

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin