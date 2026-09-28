España

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

La ministra de Sanidad, Mónica García, señala que “necesitamos” una norma lo “suficientemente ambiciosa para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país”

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Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, este domingo. (Sindicato de Inquilinas)
Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, este domingo. (Sindicato de Inquilinas)

Las negociaciones entre el Gobierno y Sumar para llegar a un acuerdo sobre las medidas urgentes que se incluirán en el real decreto sobre vivienda, que el Gobierno va a aprobar mañana martes, no están dando los frutos esperados. Según ha afirmado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, “estamos lejos ahora mismo de llegar a un acuerdo, pero nos estamos acercando”, ha manifestado en una rueda de prensa.

García afirma que entre las medidas que debe incluir el decreto ley “sí o sí” están prohibir los desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de las casas y la prórroga de alquileres con renovación automática. Estas medidas, ha añadido, son el “punto de partida irrenunciable” y reconoce que “ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias”, ha insistido la ministra de Sanidad.

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“Vamos a presionar para que el real decreto se lleve a cabo integro. Tenemos que eliminar los desahucios de nuestro país porque son una vergüenza, tenemos que regular los alquileres habitacionales y de temporada y congelar los precios que impiden que la gente tenga acceso al articulo 97 de la Constitución. Por eso necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso y valiente para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país. Tenemos un clamor social que dice que es el momento de poner coto a la especulación”.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han reiterado este lunes su intención de presentar el decreto este martes en el Consejo de Ministros con una batería de medidas urgentes para “defender el derecho a la vivienda”. Entre ellas se incluirá “la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler”. El Gobierno también estaría dispuesto a conceder beneficios fiscales a los propietarios para ganarse el apoyo de Junts.

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Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que “es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación”.

En cuanto al contenido del real decreto ‘maricarmen’, ha indicado que “estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro”. A su juicio, “le corresponderá a los grupos parlamentarios en el Congreso un elemento de responsabilidad importante y esperamos que lleven adelante esa convalidación”.

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