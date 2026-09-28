Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

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Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, este domingo. (Sindicato de Inquilinas)

Las negociaciones entre el Gobierno y Sumar para llegar a un acuerdo sobre las medidas urgentes que se incluirán en el real decreto sobre vivienda, que el Gobierno va a aprobar mañana martes, no están dando los frutos esperados. Según ha afirmado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, “estamos lejos ahora mismo de llegar a un acuerdo, pero nos estamos acercando”, ha manifestado en una rueda de prensa.

García afirma que entre las medidas que debe incluir el decreto ley “sí o sí” están prohibir los desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de las casas y la prórroga de alquileres con renovación automática. Estas medidas, ha añadido, son el “punto de partida irrenunciable” y reconoce que “ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias”, ha insistido la ministra de Sanidad.

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“Vamos a presionar para que el real decreto se lleve a cabo integro. Tenemos que eliminar los desahucios de nuestro país porque son una vergüenza, tenemos que regular los alquileres habitacionales y de temporada y congelar los precios que impiden que la gente tenga acceso al articulo 97 de la Constitución. Por eso necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso y valiente para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país. Tenemos un clamor social que dice que es el momento de poner coto a la especulación”.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han reiterado este lunes su intención de presentar el decreto este martes en el Consejo de Ministros con una batería de medidas urgentes para “defender el derecho a la vivienda”. Entre ellas se incluirá “la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler”. El Gobierno también estaría dispuesto a conceder beneficios fiscales a los propietarios para ganarse el apoyo de Junts.

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Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que “es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación”.

En cuanto al contenido del real decreto ‘maricarmen’, ha indicado que “estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro”. A su juicio, “le corresponderá a los grupos parlamentarios en el Congreso un elemento de responsabilidad importante y esperamos que lleven adelante esa convalidación”.

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