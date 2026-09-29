El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

Roberto Fernández durante su etapa en el Salerm Puente Genil (imagen cedida por el club)

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Hace unas semanas, Luis de la Fuente hacía oficial la primera convocatoria tras conquistar el Mundial 2026. Había dos novedades en la lista: Josep Martínez y Roberto Fernández. Este último ha aterrizado en el vestuario español a golpe de gol. Ese que le lleva acompañando desde que diera sus primeros pasos en el deporte rey de la mano del Salerm Puente Genil FC, el club de su ciudad. Ese joven ambidiestro que desesperaba a sus rivales y deslumbraba allí por donde pasaba se sumaba a La Roja tras firmar un inicio de temporada apoteósico. Ahora afronta un nuevo reto: convertirse en el ‘9′ de La Roja, como pronosticó su primer entrenador.

Roberto Fernández no ha llamado a la puerta de la selección; la ha tirado a base de goles. El delantero del Espanyol ha firmado seis en las siete primeras jornadas de LaLiga, unos datos que avalan su presencia en la convocatoria de Luis de la Fuente. El club catalán le dio la oportunidad de relanzar su carrera, tras un periodo irregular en el Braga. Para el seleccionador estaba claro: “Ha tenido un gran inicio de campaña en el Espanyol, lo está haciendo muy bien”. Y añadió: “Encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos”.

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No es el único que cree en Roberto Fernández. En Salerm Puente Genil FC ya sabían que ese niño no era como los demás. Faustino Navas, vicepresidente del club cordobés, atiende a Infobae para hablar sobre cómo era el futbolista cuando dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Julián Estrada y él formaron el equipo benjamín y entre sus jugadores se encontraba un joven Roberto. “Llegó con algo innato. Se notaba la diferencia respecto a los demás niños”, recuerda.

Roberto Fernández durante su etapa en el Salerm Puente Genil (imagen cedida por el club)

A nivel futbolístico tampoco le faltaba nada. “Con ocho añitos ya jugaba con las dos piernas. A la hora de golpear el balón le pegaba de la misma manera con la izquierda que con la derecha. Iba a tirar una falta escorada a la izquierda y le pegaba con la derecha y viceversa”. Además de plasmar al pie de la letras todas y cada una de las indicaciones que le daban sus entrenadores. Miraba al banquillo, asentía con la cabeza y ejecutaba. Su faceta goleadora también se desarrolló en el club cordobés. “Era el pichichi. No sé cuántos goles podía marcar en cada partido. Podían ser perfectamente seis, siete u ocho goles. Era muy difícil pararlo”, recuerda Navas.

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Procedente de una familia humilde, trabajadora y formada por buenas personas no podía salir un niño que no se guiara por esos valores. “Lleva la humildad por bandera”, asegura el vicepresidente. Además, recuerda que era un “compañero extraordinario y lo sigue siendo”. Fueron sus propios compañeros los que le eligieron a él como capitán. Aupado por ellos, Roberto se enfundó el brazalete de capitán del equipo, aunque ese espíritu de apoyo a sus compañeros le acompañaba independientemente del título.

Tal era su presencia en el campo y sus dotes con el balón que sabían que antes o después algún gran club llamaría a su puerta. La situación no se hizo esperar. Tras un partido ante el benjamín del Betis, Julián y Faustino sabían que los verdiblancos no tardarían en preguntar por su delantero. “Le dije a mi compañero: ‘Van a tardar cinco minutos en venir a preguntar por Roberto para llevárselo’”. Dicho y hecho. Terminó el partido y fueron a hablar con los entrenadores y los padres del joven delantero. Entonces su familia dijo que no, querían que “Roberto disfrutara de ser un niño. Era demasiado precipitado tomar esta decisión”, recuerda Navas que consideraron sus padres.

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El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

Del Córdoba al Espanyol y la llamada de Luis de la Fuente

Pero ese niño estaba destinado a triunfar y no tardaron en volver a buscarle siendo alevín de segundo año. El Córdoba fue quien le convenció para sumarse a sus filas. Luego se fue al Sevilla, volvió al Córdoba y después el Málaga. Tras ello dio el salto fuera de las fronteras españolas para incorporarse al Sporting de Braga. El Espanyol decidió cederle una temporada más en el club portugués antes de incorporarle a sus filas. Ya como perico, ha firmado un inicio de temporada incontestable. Con seis goles en su saca personal, se ha convertido en el referente de la delantera del Espanyol. Ha roto todos los esquemas para situar su nombre en el mapa y llamar la atención de Luis de la Fuente, quien no ha dudado en incluirle en la lista de convocados para los primeros partidos de la Nations League.

“Voy a contar algo anecdótico que le dije a él cuando fichó por el Espanyol: ‘Algún día llegarás a ser el nueve de la selección española’. Y no me equivocaba mucho”, recuerda. Más allá del aprecio y cariño que Navas tiene a Roberto, es consciente de sus cualidades. “Hace mucho que la selección no tiene un nueve puro y ese puede ser Roberto”, considera. De momento, todavía no ha debutado con La Roja, aunque quedan todavía partidos por delante y sus números le avalan para contar con minutos con los que convencer a Luis de la Fuente de que su sitio está en la plantilla de la selección española. De cara a futuro, Faustino Navas solo le pide una cosa a Roberto Fernández: “Que disfrute por lo mucho que ha trabajado y luchado. Sé que no ha sido un camino fácil y lo que tenga que venir, pues vendrá. Que él mire siempre por su bien y el de su familia”.

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