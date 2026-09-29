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Anabel Alonso vuelve a las cocinas de ‘MasterChef’: la conversación con su padre que marcó su vida, “si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa”

La actriz ha regresado a las cocinas del programa de La 1 y su visita ha servido para recordar cómo consiguió que su familia aceptara su decisión de dedicarse a la interpretación

Anabel Alonso en el programa 'MasterChef'. (RTVE)
Anabel Alonso en el programa 'MasterChef'. (RTVE)
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Anabel Alonso ha vuelto a las cocinas de MasterChef Celebrity Legends. La actriz, uno de los rostros más queridos y reconocibles que han pasado por el formato de RTVE, regresa en esta edición especial que reúne a algunos de los concursantes más recordados de la historia del programa. Una visita que, además de volver a demostrar su particular sentido del humor, ha permitido recuperar una historia personal que explica hasta qué punto tuvo que luchar para dedicarse a aquello que realmente quería.

Porque mucho antes de convertirse en una habitual de la televisión, el cine y el teatro, Anabel fue una adolescente que tuvo muy claro cuál era su vocación. El problema es que no todos a su alrededor veían la interpretación como una profesión segura. La actriz ha contado en varias ocasiones cómo tuvo que enfrentarse a las dudas de su familia y, especialmente, cómo consiguió que su padre comprendiera que aquel sueño no era un simple capricho.

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La historia comienza cuando Anabel tenía apenas 15 años. Fue entonces cuando descubrió el teatro y sintió lo que ella misma ha definido como una auténtica llamada. “Yo tuve la llamada del teatro. A los 15 años vi la luz y sabía que yo quería ser actriz”, explicó hace años en una entrevista con 20 minutos. Aquella certeza contrastaba con la sensación de que alcanzar ese objetivo era prácticamente imposible.

Anabel Alonso en el programa 'MasterChef'. (RTVE)
Anabel Alonso en el programa 'MasterChef'. (RTVE)

“Conseguirlo ya me parecía en el plano de la fantasía, algo imposible de realizar, como si hubiera querido ser astronauta, igual de lejano”, reconocía la intérprete. Sin embargo, lejos de abandonar su objetivo, decidió buscar la manera de demostrar que podía convertir aquella fantasía en una profesión.

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La conversación con su padre que le permitió seguir su camino

Una de las claves llegó a través de una conversación con su padre. Anabel comprendió que necesitaba hacerle ver que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su decisión y que, si finalmente las cosas no salían como esperaba, sería ella quien tendría que afrontar ese resultado.

“Tuve una charla con mi padre y le dije: ‘Mira, papá, si a los 40 años soy una desgraciada, no quiero echarte la culpa a ti’”, relató la actriz. Una frase que, según su propio recuerdo, tuvo un efecto importante en su progenitor.

“Y creo que eso le dio una lucidez, reflexionó y me dejó seguir mi camino”, explicó. Para Anabel, aquella conversación supuso un punto de inflexión. Su padre entendió que no se trataba de una decisión pasajera y que impedirle intentarlo podía terminar generando precisamente el conflicto que quería evitar.

El tiempo acabó dando la razón a aquella adolescente que veía la interpretación como una vocación. Anabel Alonso desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro y se convirtió en uno de los rostros más populares del entretenimiento en España.

De ‘7 vidas’ a las cocinas de ‘MasterChef’

Aunque para muchos espectadores siempre será recordada como Diana en 7 vidas, su trayectoria profesional va mucho más allá de la televisión. La actriz también ha trabajado en cine, teatro, doblaje y monólogos, además de ejercer como comunicadora en diferentes formatos.

Anabel Alonso, madrina del 'Grand Prix del Verano' 2025. (Instagram)
Anabel Alonso, madrina del 'Grand Prix del Verano' 2025. (Instagram)

Y entre todos ellos, la cocina se ha convertido en otro escenario recurrente. Su primera participación llegó en MasterChef Celebrity 2, después regresó en la cuarta edición y volvió a las cocinas para proclamarse ganadora de MasterChef Especial Navidad. Ahora suma una nueva aparición en MasterChef Celebrity Legends, donde comparte protagonismo con otros rostros que dejaron huella en el programa.

Su regreso sirve así para reencontrarse con una faceta televisiva que el público conoce muy bien, pero también para recordar a la Anabel Alonso que, con solo 15 años, decidió perseguir un sueño que entonces parecía inalcanzable. Una decisión que necesitó de una conversación con su padre y que terminó marcando el rumbo de toda su vida profesional.

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