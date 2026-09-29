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España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

La Roja afronta su segundo partido en la Nations League este martes ante la selección croata

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Inglaterra (REUTERS/David Klein)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Inglaterra (REUTERS/David Klein)
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Hace poco más de dos meses, la selección española conquistaba el Mundial 2026. Hace dos años, se alzó con la Eurocopa de 2024. Y hace tres años, levantó la Nations League. Todo ello bajo el mando de Luis de la Fuente, pero quieren más. El equipo ya ha iniciado una nueva aventura con la mira puesta en sumar un título más a su palmarés. Han firmado la primera victoria en la Nations League ante Inglaterra y ahora les espera Croacia como segundo rival a batir.

Este equipo tiene hambre. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale”. Esas fueron las palabras de Luis de la Fuente hace unas semanas durante su renovación como seleccionador de la selección española. Dos frases que definen a la perfección la vorágine de éxito en la que lleva envuelta la selección en los últimos años. La pasada campaña cerraron el año levantando la Copa del Mundo, este curso lo inician con el objetivo de conquistar de nuevo la Nations League, el único título en juego. Esta nueva aventura la iniciaron el pasado sábado ante Inglaterra, nada menos.

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Ante el equipo de Thomas Tuchel, España estrenó la segunda estrella. El duelo estuvo a la altura de las expectativas. La Roja no monopolizó el balón como acostumbraba a hacer hace unos meses porque los Three Lions no eludieron el enfrentamiento directo. El empuje inglés situó a La Roja en una posición inusual desde hace un año: comenzar por debajo en el marcador. No fue de inicio porque Lamine Yamal golpeó primero, pero un gol de Gordon y otro de Kane pusieron a los ingleses por delante en el marcador. El delantero del Bayern Munich tuvo el tercero en sus botas, pero falló el disparo desde los once metros.

El futbolista español Mikel Oyarzabal celebrando un gol ante Inglaterra (Reuters/Peter Cziborra)
El futbolista español Mikel Oyarzabal celebrando un gol ante Inglaterra (Reuters/Peter Cziborra)

Un error así ante la mejor selección del mundo puede costar una victoria. Luis de la Fuente ajustó el esquema del equipo. Oyarzabal y Baena fueron los elegidos para liderar a España en la remontada. Solo necesitaron cinco minutos para instaurar de nuevo las tablas. El delantero de la Real Sociedad apareció para hacer el tercero de España y certificar la victoria. El guion fue diferente al habitual, el resultado, el mismo. “Seguimos demostrando que este equipo no baja los brazos nunca, que no tenemos intención de parar de ganar”, aseguró el seleccionador tras el duelo. España asaltó Wembley y sigue ampliando sus números: 39 partidos seguidos sin perder en una competición oficial. Croacia se presenta ahora como el siguiente rival a batir.

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Bilic y mucho heavy metal para intentar acabar con España

Modric será el encargado de llevar la batuta de Croacia, liderando el centro del campo y repartiendo juego, que es lo que mejor se le da. El actual futbolista del AC Milan tiene todavía mucho fútbol en sus botas, como ha demostrado durante la pasada campaña. Fue él quien llevó a Croacia a la victoria ante la República Checa con su gol. El diez y capitán de la selección croata llevará el timón y el brazalete, el ritmo correrá a cargo del técnico.

Bilic, además de exjugador y entrenador, es también parte de la banda Rawbau, un grupo de heavy metal progresivo y alternativo, con influencias de grupos como Metallica, AC/DC o Megadeth. Bilic ejerce allí como guitarrista y vocalista. Será esa energía que transmite con su música la que tratará de transmitir a sus jugadores para tratar de alzarse con la victoria en el duelo ante España. El seleccionador croata sabe que nadie es invencible. “España tiene cositas que se pueden aprovechar, lo demostró Inglaterra. No necesitamos un milagro, necesitamos fe”. Y añade: “Hemos jugado grandes partidos contra ellos. Los partidos son largos. Contra los checos hubo momentos en los que no supimos sufrir. No se puede repetir. Sabemos que la posesión será para ellos, pero no puede ser siempre de ellos. En 2012 pudimos eliminar a España. Debemos tener confianza en lo que hacemos, en nosotros”.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

De momento es solo el segundo partido de la competición, pero ambas selecciones (que ya conocen la victoria) quieren sentenciar cuanto antes la eliminatoria. España tirará de esa esencia que les ha llevado a conquistar el mundo para seguir ampliando su hegemonía, mientras Croacia seguirá a Modric mientras se mueve al ritmo marcado por su entrenador.

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