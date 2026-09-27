Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual a la anterior. El avión nunca pesa lo mismo”

Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual al anterior". (Montaje Infobae)

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Un avión puede cubrir el mismo trayecto miles de veces sin que dos vuelos sean nunca idénticos. Así lo explicó la piloto comercial Savina Paül, conocida en Instagram como @savinapaul, en un video. Los pasajeros, el equipaje o la carga cambian en cada operación. Esto provoca que los cálculos de cada ruta sean completamente diferentes. Pero esta no es la única razón, hay más variables que hacen su trabajo muy interesante y que a día de hoy hacen que la piloto siga enamorada de su trabajo.

Paül tomó como ejemplo un vuelo de 12 horas entre Barcelona y Buenos Aires para desglosar las variables que hacen que cada despegue sea, en la práctica, un ejercicio nuevo, aunque el mismo razonamiento aplica a cualquier trayecto de la aviación comercial.

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El peso total de la aeronave determina la distancia necesaria para despegar y aterrizar con seguridad. Según documentación técnica de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la distancia de despegue aumenta con el cuadrado del peso del avión, lo que significa que un incremento del 50% en la carga puede más que duplicar el recorrido de pista requerido. Por eso, antes de cada vuelo, la tripulación recalcula el centro de gravedad y compara el peso total con los límites aprobados para la aeronave.

Savina Paül detalló en Instagram las variables que cambian en cada despegue, desde el peso de la aeronave hasta las restricciones de espacio aéreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El avión nunca pesa lo mismo”, afirmó Paül en su explicación, en referencia a que el número de pasajeros y la carga varían de un vuelo a otro y obligan a repetir los cálculos de rendimiento en cada operación.

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El viento determina qué pista se utiliza en cada despegue

La elección de la pista no responde a un criterio fijo. De acuerdo con datos técnicos recopilados por escuelas de aviación, un viento de cara reduce la distancia de despegue y aterrizaje, mientras que un viento de cola la incrementa de forma considerable, incluso cuando su intensidad es baja. Por ese motivo, las tripulaciones buscan siempre operar con el viento de frente y ajustan la pista de uso según las condiciones meteorológicas del momento, además de las restricciones operativas o las obras que pueda haber en el aeropuerto.

“Tampoco despegamos o aterrizamos siempre por la misma pista”, explicó la piloto, quien detalló que la decisión depende del viento, de las necesidades operativas y de posibles restricciones puntuales en cada aeropuerto.

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Las restricciones de espacio aéreo obligan a modificar rutas de un día para otro

Operadores en una cabina de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cada salida, la tripulación estudia el pronóstico meteorológico de toda la ruta y, si es necesario, planifica desvíos para evitar tormentas o zonas de turbulencia. A esto se suman los espacios aéreos restringidos, los cierres temporales y las tasas de sobrevuelo que varían según el país. Según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentado en 2026, los conflictos activos han reducido o restringido alrededor de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo a nivel global, un área ligeramente superior a la de la India, lo que ha forzado a numerosas aerolíneas a modificar sus rutas habituales con un incremento estimado de entre el 5% y el 20% en la distancia efectiva de vuelo en algunos corredores.

“Hay espacios aéreos restringidos, cierres temporales o incluso tasas de sobrevuelo que pueden hacer que la ruta cambie de un día para otro”, señaló Paül en su relato, en el que remarcó que estas variables afectan tanto a vuelos de largo alcance como de corto alcance.

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El rey Felipe VI y la princesa de Asturias protagonizan un momento histórico al volar juntos por primera vez en un avión de entrenamiento Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire en San Javier.

El análisis se repite por completo en cada aterrizaje

Cuando el avión llega a destino, el proceso comienza de nuevo. La tripulación vuelve a revisar la meteorología local, recalcula la distancia de aterrizaje si las condiciones lo requieren y se adapta al tráfico o a la pista en uso en ese momento específico, un procedimiento que, según la piloto, se repite en cada operación sin excepción, sin importar cuántas veces se haya volado la misma ruta con anterioridad.

“Ser piloto es una profesión en la que nunca puedes bajar la guardia”, afirmó Paül, quien agregó que cada vuelo exige analizar, decidir y adaptarse de manera constante. “Después de miles de horas de vuelo, sigue siendo un trabajo apasionante y en el que es imposible aburrirse”, concluyó en su publicación.

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