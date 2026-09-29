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Las mejores ciudades para vivir en 2026 y ninguna es española, según Global Liveability Index

Un estudio analiza cuáles son los lugares ideales midiendo estabilidad, educación, sanidad, cultura y entorno

Copenhague (Freepik)
Copenhague (Freepik)
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Cada vez toma más interés saber cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir, debido a los conflictos internacionales, el cambio climático y la calidad de vida. El Global Liveabily Index ha realizado el ránking de las 10 ideales a través de un estudio de la Unidad de Inteligencia Económica, que mide las condiciones de vida en 173 ciudades, y ninguna de ellas es española.

La media global del índice se ha situado en 76,1 puntos, igual que pasó en 2025. Los conflictos políticos, en particular, han contribuido al descenso general de la estabilidad, aunque la mejora de la sanidad ha compensado esa caída en la lista.

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Entre todas las ciudades medidas, el primer puesto lo ocupa Copenhague, con 98 puntos. La capital danesa mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo y figura entre las tres únicas ciudades del listado con la nota máxima en estabilidad.

<b>Copenhague repite en el primer puesto por sus servicios y espacios públicos</b>

Copenhague lidera el ranking gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a las bicicletas. La capital de Dinamarca cuenta con buenos restaurantes y canales donde se practican deportes como el kayak y el remo de pie, junto a edificios de colores en las orillas. Su puntuación general de 98 se apoya en el 100 en estabilidad y educación, el 96 en sanidad y el 95 en cultura y entorno.

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Tras ella, le sigue Viena, que también repite la segunda plaza otro año más, después de tres años como líder del índice (2024, 2023 y 2022). La capital austríaca suma 97 puntos, con 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y el estudio también la identifica como la cuarta mejor ciudad del mundo para emigrar.

Viena concentra espacios de música clásica y ópera, museos instalados en antiguos palacios de los Habsburgo, parques urbanos y jardines. Copenhague la supera con un punto más en la clasificación general gracias a sus parques públicos, galerías de arte gratuitas y calles adaptadas a la bicicleta.

<b>Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026</b>

Además de Copenhague y Viena, el podio lo completa Melbourne, la ciudad australiana mejor valorada de las tres presentes en el top diez. Sus 97 puntos se reparten entre 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 96 en cultura y entorno y 100 en educación; cuenta con comercios de moda, librerías independientes, restaurantes, cafeterías y una oferta sanitaria, educativa y de estabilidad de primer nivel.

Le sigue Sídney en cuarta posición, con 97 puntos después de subir dos puestos. La ciudad más poblada de Australia logra 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación, y dispone de parques nacionales, costa, playas y 300 días de sol al año, además de la Ópera de Sídney, la Art Gallery of New South Wales y el Museo de Arte Contemporáneo.

Fotografía de archivo de la Casa de la Ópera en Sídney. (EFE)
Fotografía de archivo de la Casa de la Ópera en Sídney. (EFE)

En quinto lugar figura Zúrich, con 96 puntos, aunque pierde la segunda plaza que ocupó en 2025. La mayor ciudad de Suiza obtiene 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 94 en cultura y entorno y 100 en educación; su casco histórico es peatonal y la publicación destaca sus calles, su infraestructura y la puntualidad del transporte, pese a tratarse de una de las ciudades con mayor coste de vida del mundo.

Ginebra se sitúa sexta con 96 puntos, tras obtener 95 en estabilidad, 100 en sanidad, 91 en cultura y entorno y 100 en educación. La ciudad suiza, donde nació la Cruz Roja, se asienta junto a un lago glaciar rodeado por los Alpes, el macizo del Jura y más de 1.400 hectáreas de viñedos.

El listado finaliza en Japón

Osaka conserva el séptimo puesto con 96 puntos y logra un 100 en estabilidad, sanidad y educación. Conocida como “la cocina de Japón”, reúne restaurantes de alta cocina y especialidades como el okonomiyaki, una tortita salada con distintos ingredientes; el municipio también ha ampliado líneas de metro y desarrolla Grand Green Osaka, que transforma un antiguo patio ferroviario en una zona verde con comercios y restaurantes.

Adelaida ocupa el octavo puesto, también con 96 puntos, tras mejorar una posición respecto al año anterior. La ciudad del sur de Australia combina viñedos, vinos naturales, acantilados y playas accesibles desde el centro urbano, y consigue la puntuación máxima en sanidad y educación, además de 95 en estabilidad y 91 en cultura y entorno.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

En novena posición aparece Vancouver, que asciende desde el décimo lugar de 2025 y se mantiene como la única ciudad de Norteamérica entre las diez primeras. Suma 96 puntos, con un 100 en educación, 96 en sanidad y 97 en cultura y entorno, la nota más alta de esta categoría entre las ciudades situadas en los puestos superiores; su entorno incorpora Stanley Park, el puente colgante de Capilano y actividades como senderismo, observación de ballenas, bicicleta de montaña y rutas con raquetas de nieve.

Finalmente, Tokio entra por primera vez en el grupo de cabeza y ocupa el décimo puesto con 96 puntos. La capital japonesa ha subido tres posiciones por la mejora en cultura y entorno, categoría en la que alcanza 89 puntos, tras la renovación durante cuatro años del Museo Edo-Tokyo y la apertura de MoN Takanawa: The Museum of Narratives, destinado a exposiciones de artistas de distintos medios. Obtiene 100 en estabilidad, sanidad y educación.

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