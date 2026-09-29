La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

Visión microscópica del torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La aparición de hematomas sin causa aparente, sangrado nasal o de las encías puede ser motivo de preocupación para cualquier familia. En algunos niños, estos signos tienen una explicación: la trombocitopenia inmune primaria (PTI), una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las propias plaquetas de la sangre. Aunque puede resultar alarmante en un primer momento, en la mayoría de los casos infantiles se trata de un trastorno temporal que evoluciona favorablemente.

La PTI es una enfermedad relativamente rara, puesto que afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 niños y es más frecuente durante los primeros años de vida, aunque también pueden sufrirla los adultos. Su causa exacta no se conoce. En muchos casos, sin embargo, aparece después de una infección viral, como un catarro, un episodio de fiebre o una gastroenteritis. También puede existir el antecedente reciente de una vacunación. Esto no significa que estos acontecimientos sean necesariamente la causa de la enfermedad, sino que pueden preceder a su aparición.

PUBLICIDAD

Para comprender la PTI hay que fijarse en las plaquetas, unas células de la sangre fundamentales para controlar las hemorragias. Cuando se produce una herida, las plaquetas se concentran en la zona dañada y contribuyen a formar el coágulo que detiene el sangrado.

En los niños con trombocitopenia inmune, el sistema inmunitario desarrolla una respuesta anormal y destruye las plaquetas. Como consecuencia, su número disminuye y aumenta la facilidad para sangrar. La enfermedad no suele ser hereditaria, aunque en casos excepcionales puede existir cierta predisposición familiar.

Los síntomas más habituales son los hematomas o moratones que aparecen con facilidad y sin un golpe que los explique, el sangrado nasal y el sangrado de las encías. También puede producirse un sangrado más abundante de lo esperado después de una herida. En algunos niños, sin embargo, la enfermedad no provoca síntomas y se descubre de manera casual al realizar un análisis de sangre por otro motivo.

PUBLICIDAD

Un diagnóstico sencillo en la mayoría de los casos

El diagnóstico de la PTI se basa principalmente en un análisis de sangre, una prueba permite comprobar que existe un número reducido de plaquetas y valorar otros componentes de la sangre. En determinadas situaciones, el médico puede solicitar pruebas adicionales para completar el estudio y descartar otras posibles causas de trombocitopenia.

Una vez confirmado el diagnóstico, el seguimiento dependerá de la situación de cada niño. La cantidad de plaquetas es un dato importante, pero también lo son los síntomas y, especialmente, la presencia o ausencia de sangrados relevantes.

Una de las particularidades de la PTI infantil es que no siempre requiere medicación. En la mayoría de los casos, la enfermedad desaparece por sí sola, por lo que los especialistas pueden optar por observar la evolución del niño y realizar análisis de sangre periódicos.

PUBLICIDAD

Cuando las circunstancias hacen necesario un tratamiento, pueden utilizarse medicamentos destinados a controlar la respuesta del sistema inmunitario y reducir la destrucción de las plaquetas. Entre ellos se encuentran los derivados de la cortisona. La elección de la estrategia depende de factores como la intensidad del sangrado, el estado general del paciente y la evolución del número de plaquetas. Por tanto, tener un recuento bajo de plaquetas no significa automáticamente que el niño necesite tratamiento, ya que la decisión debe individualizarse y corresponde al equipo médico que sigue al paciente.

Es el segundo caso de maternidad en España en una paciente con déficit de CPT2 por episodios de estrés

Una enfermedad que suele ser pasajera

La evolución de la trombocitopenia inmune primaria en la infancia suele ser favorable. En la mayoría de los casos, las plaquetas recuperan sus niveles normales en unas semanas o meses y el niño no presenta problemas de salud a largo plazo.

PUBLICIDAD

En algunos pacientes puede producirse una recurrencia, es decir, una nueva disminución de las plaquetas después de haberse recuperado. Estos episodios requieren valoración y seguimiento médico, pero la mayoría de los niños afectados por PTI terminan superando la enfermedad.

Ante la aparición de hematomas frecuentes, sangrados nasales repetidos o cualquier sangrado que resulte llamativo, es importante consultar con un profesional sanitario. Identificar la causa permite establecer el seguimiento adecuado y, cuando sea necesario, iniciar tratamiento.