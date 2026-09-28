Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. (Reuters/Susana Vera)

Centenares de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado para exigir un decreto de vivienda que termine con la especulación y garantice el pleno ejercicio del derecho, por lo que no piensan abandonar hasta que el Consejo de Ministros apruebe este martes el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la renovación automática de los contratos, la congelación del IPC en los alquileres y límites a pisos turísticos y contratos de temporada.

De no ser así, el Sindicato de Inquilinas de Madrid advierte de que la protesta “escalará”. El ultimátum es claro: “O cae el rentismo o cae el Gobierno”. Pedro Sánchez reconoció este domingo que el Ejecutivo trabaja “contrarreloj” para satisfacer estas demandas y ha pedido “un último esfuerzo” a sus socios para asegurar su convalidación en el Congreso. El presidente está obligado al complejo equilibrismo de contentar a Sumar o Podemos pero también a Junts.

Este lunes, Sánchez visita Barcelona para presentar una promoción de vivienda pública en Poblenou. El Sindicat de Llogateres ha convocado movilizaciones durante toda la jornada, con una concentración central a las 19:00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya, para meter presión al presidente. La organización llama a “colapsar” la ciudad ante el temor a un “decreto farsa”. El desahucio de Maricarmen ha encendido la mecha.