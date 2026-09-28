España

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

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Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. (Reuters/Susana Vera)
Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. (Reuters/Susana Vera)

Centenares de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado para exigir un decreto de vivienda que termine con la especulación y garantice el pleno ejercicio del derecho, por lo que no piensan abandonar hasta que el Consejo de Ministros apruebe este martes el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la renovación automática de los contratos, la congelación del IPC en los alquileres y límites a pisos turísticos y contratos de temporada.

De no ser así, el Sindicato de Inquilinas de Madrid advierte de que la protesta “escalará”. El ultimátum es claro: “O cae el rentismo o cae el Gobierno”. Pedro Sánchez reconoció este domingo que el Ejecutivo trabaja “contrarreloj” para satisfacer estas demandas y ha pedido “un último esfuerzo” a sus socios para asegurar su convalidación en el Congreso. El presidente está obligado al complejo equilibrismo de contentar a Sumar o Podemos pero también a Junts.

Este lunes, Sánchez visita Barcelona para presentar una promoción de vivienda pública en Poblenou. El Sindicat de Llogateres ha convocado movilizaciones durante toda la jornada, con una concentración central a las 19:00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya, para meter presión al presidente. La organización llama a “colapsar” la ciudad ante el temor a un “decreto farsa”. El desahucio de Maricarmen ha encendido la mecha.

06:09 hsHoy

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Firmados antes de 1985, estos arrendamientos amparan sobre todo a inquilinos de edad avanzada con rentas muy inferiores al mercado. Aunque representan una parte casi residual del parque de alquiler, la mayoría de viviendas se concentran en grandes ciudades

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. (Fernando Sánchez/Europa Press)
Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50%, fue desahuciada el 23 de septiembre de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido desde 1956. El contrato que amparaba su permanencia en el piso durante siete décadas correspondía a un régimen conocido como renta antigua, una figura jurídica que en España protege todavía miles de viviendas, la mayoría ocupadas por personas de edad avanzada.

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05:56 hsHoy

Zaira y su familia se enfrentan a un quinto intento de desahucio de la Agencia de Vivienda Social de Madrid: “Se quedan en la calle con tres niños”

El desalojo está previsto para este lunes a las 9:00 en Vicálvaro. La ONU pidió que se paralizase

Zaira, a cargo de su marido enfermo y tres hijos menores, afrontó un intento de desahucio en 2029. (Marta Fernández / Europa Press)
Zaira, a cargo de su marido enfermo y tres hijos menores, afrontó un intento de desahucio en 2029. (Marta Fernández / Europa Press)

Tras un verano de incertidumbre y angustia, Zaira, su marido y sus cuatro hijos —tres de ellos menores de edad— se enfrentan este lunes 28 al quinto intento de desahucio en el distrito madrileño de Vicálvaro. El pasado mes de junio, un tribunal aplazó el cuarto intento de desalojo hasta septiembre, tras una petición de prórroga presentada a instancias del Ministerio Fiscal para dar tiempo a que los Servicios Sociales del Ayuntamiento tuvieran un plazo adicional para buscar una alternativa habitacional. Sin embargo, esa solución no ha llegado, según denuncia la Plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro.

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05:56 hsHoy

De Almodóvar a Aitana Sánchez-Gijón: estos son los famosos que se han unido a los manifestantes por la crisis de vivienda en la Puerta del Sol

Los manifestantes han conseguido que el próximo martes el Consejo de Ministros se reúna para aprobar el ‘decreto Maricarmen’ de vivienda

Almodóvar y Aitana Sánchez-Gijón en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinos (Montaje Infobae)
Almodóvar y Aitana Sánchez-Gijón en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinos (Montaje Infobae)

La movilización en la Puerta del Sol de Madrid está terminando su segunda jornada marcada por la saturación de los españoles y el enfrentamiento entre los principales representantes políticos. Los diferentes partidos han manifestado sus posturas ante el futuro real decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros previsto para el martes 29 de septiembre.

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05:55 hsHoy

Festival en Sol: “Estamos haciendo historia”

Los manifestantes tienen intención de permanecer acampados en la plaza para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, que han bautizado como 'decreto Maricarmen', hasta la celebración del Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre.
Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña en Sol. (Diego Radamés/Europa Press)

El Sindicato de Inquilinas organizó este domingo por la noche un festival en el que participaron artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre otros. Los actos comenzaron en la plaza a las 20:00 horas y cerró con una intervención de la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, quien celebró que están “haciendo historia”: “Ya no es solo Madrid, no sé si os estáis enterando, pero están pasando cosas así en otras partes de España también”.

05:38 hsHoy

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El Gobierno quiere aprobar este martes a contrarreloj una norma que después deberá superar el Congreso con los votos de Junts. Pero Sumar y el Sindicato de Inquilinas reclaman un texto más ambicioso en protección frente a los desahucios y los alquileres

Cientos de personas ocupan con tiendas de campaña desde el sábado la madrileña Puerta del Sol como protesta por el precio de la vivienda. (EFE/ Rodrigo Jiménez)
Cientos de personas ocupan con tiendas de campaña desde el sábado la madrileña Puerta del Sol como protesta por el precio de la vivienda. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Pedro Sánchez tiene apenas 24 horas para intentar cerrar un decreto de vivienda capaz de satisfacer a sus socios de Gobierno, convencer a Junts y contener la presión del movimiento de inquilinos. El presidente ha confirmado este domingo que el Ejecutivo trabaja “contrarreloj” para llevar la norma al Consejo de Ministros del martes, después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa, haya convertido la vivienda en el principal frente político de las últimas horas. El problema para Sánchez es que las exigencias que llegan desde Sumar y desde el Sindicato de Inquilinas chocan con las condiciones que plantea Junts para respaldar el texto en el Congreso.

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