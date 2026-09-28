La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

La diputada del PSOE Obdulia Taboadela Álvarez

Guardar

Obdulia Taboadela Álvarez dejó de ser diputada en el Congreso el pasado 11 de septiembre. Cesó en el cargo para ser subdelegada del Gobierno en A Coruña. Antes de dejar el Parlamento ostentaba un extraño honor: era la única señoría que había reflejado en su declaración de bienes que tenía joyas por valor de 10.000 euros fruto de una herencia familiar. Lo puso en su primera declaración de bienes en agosto de 2023 y lo ha repetido cuando se ha ido, como marca la normativa, en la última declaración del 25 de septiembre de este año, la semana pasada. “Como tienen cierto valor, decidí que había que ponerlas en la declaración. Unas son de herencia familiar y otro es un reloj de alta gama que me regaló mi marido cuando cumplí los 50 años”, explica Taboadela a Infobae.

Ahora que las ‘joyas de Zapatero’ han puesto en el debate público lo importante qué es la transparencia para los cargos políticos a la hora de evitar problemas éticos y judiciales, lo de Taboadela parece una rara excepción. El expresidente del Gobierno ocultó que había recibido estas joyas como regalos de los gobiernos de otros países y las había guardado en su casa, joyas que fueron encontradas durante el registro que la UCO de la Guardia Civil hizo en su oficina. Estas joyas no fueron entregadas a Patrimonio Nacional ni declaradas a la Agencia Tributaria. Aunque en un principio una pericial encargada por el juzgado ha valorado estos regalos en 1,3 millones de euros, Zapatero ha encargado otra distinta para demostrar que su valor es muy inferior, mientras intenta demostrar el origen de las mismas.

PUBLICIDAD

La diputada Taboadela no le da más importancia. “Fue un ejercicio de transparencia. Cuando me compré un coche de segunda mano también modifiqué la declaración de bienes. Como tiene que ser. Los bolsillos de los políticos tienen que ser de cristal, transparentes. Para dar ejemplo del servicio público que ofrecemos. Estamos bien pagados”, explica. Por ley, los diputados y senadores en España están obligados a presentar dos declaraciones oficiales al tomar posesión del escaño y al cesar en el cargo (así como cuando se produzcan modificaciones relevantes). Esta obligación tiene su fundamento en el artículo 70.1.b de la Constitución Española, los artículos 160 a 163 del Reglamento del Congreso de los Diputados y la ‘Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno’. ¿Qué debe incluir la Declaración de Bienes y Rentas?

Zapatero habla sobre las joyas en 'Mañaneros'. (Montaje Infobae)

Pues obviamente las rentas percibidas, que incluyen todos los ingresos netos de tipo salarial, honorarios, arrendamientos, dividendos o participaciones en beneficios. También los impuestos abonados (la cuota líquida pagada en la declaración del IRPF del ejercicio previo); los bienes inmuebles que poseen, como viviendas, locales, garajes, fincas y especificando el tipo de derecho sobre el bien (pleno dominio, nuda propiedad, herencia...); cuentas bancarias y depósitos; acciones y activos financieros; vehículos; deudas y obligaciones patrimoniales; patrimonio en el extranjero; y finalmente otros bienes o derechos de contenido económico. En este último apartado encajarían las joyas personales, obras de arte u otros enseres de valor. Ninguno de los 350 diputados y diputadas que hay en el Congreso ha rellenado este último apartado con el concepto de joyas, solo Obdulia Taboadela. ¿Habrá más diputados con bienes de este tipo que no los hayan declarado? No se puede saber.

PUBLICIDAD

15.900 euros en alquileres

Cuando Taboadela llegó al Congreso en el verano de 2023 declaró que como rentas había recibido 134.400 euros como consejera de la embajada de España en Polonia, su anterior cargo antes de llegar al Hemiciclo. También tenía propiedades en alquiler, de las que obtuvo 15.900 euros en rentas. Tenía dos pisos en A Coruña y unas cuentas corrientes con 50.000 euros. Luego, acciones en Inditex por valor de 2.300 euros y ya declaraba sus joyas familiares recibidas por herencia por valor de 10.000 euros. También tenía un préstamo hipotecario por el que todavía debía 80.230 euros a Bankinter.

En la que ha presentado ahora, al marcharse de la Cámara Baja, solo figuran rentas de alquiler por valor de 17.700 euros, sus dos viviendas en A Coruña, menos saldos en sus cuentas bancarias, que han bajado de 50.000 a 36.622 euros, y más fondos en acciones: 27.000 euros en Inditex e Indra y 10.000 en deuda pública. Siguen las joyas por valor de 10.000 euros y ha conseguido reducir la deuda que tenía con el banco a 19.916 euros. Taboadela es doctora en Sociología y profesora titular en la Universidad de A Coruña, siendo especialista en mercado de trabajo, migraciones internacionales y estudios de género. Ha sido subdelegada del Gobierno en A Coruña (cargo al que ha regresado), concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora.

PUBLICIDAD