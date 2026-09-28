Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera (Web La Gomera).

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El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abarca casi 4.000 hectáreas de laurisilva con laureles ancestrales de hasta 1.500 años, lo que lo convierte en uno de los más deslumbrantes de España y en un lugar perfecto para visitar en otoño.

Se trata de un bosque húmedo subtropical formado por árboles de hoja perenne. Este ecosistema cubre cerca del 70% del parque y conserva una muestra excepcional de una vegetación que hace millones de años ocupó amplias áreas del sur de Europa y el Mediterráneo. La niebla que asciende desde el océano, junto con los manantiales y arroyos, mantiene la humedad que necesita este bosque.

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El Parque Nacional de Garajonay ocupa la zona central y las cumbres de La Gomera, en Canarias, y se extiende por los municipios de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. El parque debe su nombre al Alto de Garajonay, la elevación más alta de la isla, con 1.487 metros. Desde su cumbre, las vistas alcanzan buena parte de La Gomera y, en jornadas despejadas, otras islas del archipiélago. Ese punto reúne además yacimientos arqueológicos asociados a los antiguos habitantes de la isla.

Un bosque marcado por la niebla y los roques volcánicos

La laurisilva es el elemento principal de este parque. Se trata de una formación vegetal adaptada a temperaturas suaves y una elevada humedad ambiental, condiciones que en Garajonay dependen en gran medida de los vientos alisios. Las masas de aire húmedo que llegan desde el Atlántico chocan con las cumbres de La Gomera, forman nubes bajas y dejan agua sobre la vegetación a través de la llamada lluvia horizontal.

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Ese aporte de humedad permite la presencia de árboles como laureles, viñátigos, tilos, acebiños y barbusanos. Bajo sus copas crecen helechos, musgos, líquenes y especies de sotobosque que prosperan en un ambiente de sombra y suelos húmedos. Entre las especies que te puedes encontrar en este parque figuran aves forestales como las palomas rabiche y turqué, además de invertebrados propios de los bosques húmedos canarios como la mariposa de la laurisilva.

El paisaje de Garajonay no se limita a la masa forestal. Los Roques son uno de los ejemplos más visibles de ese pasado geológico. Estas estructuras son restos de materiales volcánicos más resistentes que el terreno que las rodea, que la erosión dejó al descubierto. Hoy se elevan sobre el bosque y pueden observarse desde carreteras, senderos y miradores.

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Los Roques desde el mirador de El Bailadero. (Web Gobierno de Canarias)

La red de miradores permite comprender esos contrastes. El Bailadero se asoma hacia Los Roques y el valle de Hermigua; la Cumbre de Tajaqué muestra la transición entre el bosque del barranco de El Cedro y las áreas meridionales; e Igualero ofrece una vista amplia hacia la Fortaleza de Chipude y la caldera erosiva de Erques. Lomo del Dinero, por su parte, mira hacia los valles del norte, mientras que Alojera-Piedras Hincadas abre la perspectiva hacia la costa occidental.

Laguna Grande y El Cedro, dos formas de recorrer el parque

Laguna Grande es una de las principales puertas de entrada a Garajonay. El área cuenta con aparcamiento, zona de descanso, paneles informativos y senderos de corta duración. Su ubicación, en el entorno de las cumbres, permite acceder con facilidad a itinerarios aptos para una primera visita.

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El nombre del enclave responde a una antigua depresión del terreno. Durante episodios de lluvias intensas, el claro central puede acumular agua. Desde esta área parten recorridos hacia sectores como Contadero, Pajarito o el Alto de Garajonay, lo que convierte a Laguna Grande en un punto estratégico para organizar una jornada de senderismo.

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El Cedro propone una experiencia distinta. El barranco y el caserío se encuentran entre las zonas donde la humedad del parque se percibe con mayor intensidad. La vegetación gana densidad y los caminos tradicionales atraviesan laderas, cauces y áreas de sombra que conservan la apariencia del bosque húmedo durante buena parte del año.

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