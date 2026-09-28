Viajes

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

El Parque Nacional de Garajonay está en La Gomera y es perfecto para visitar en otoño

Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera (Web La Gomera).
Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera (Web La Gomera).
Guardar

El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abarca casi 4.000 hectáreas de laurisilva con laureles ancestrales de hasta 1.500 años, lo que lo convierte en uno de los más deslumbrantes de España y en un lugar perfecto para visitar en otoño.

Se trata de un bosque húmedo subtropical formado por árboles de hoja perenne. Este ecosistema cubre cerca del 70% del parque y conserva una muestra excepcional de una vegetación que hace millones de años ocupó amplias áreas del sur de Europa y el Mediterráneo. La niebla que asciende desde el océano, junto con los manantiales y arroyos, mantiene la humedad que necesita este bosque.

PUBLICIDAD

El Parque Nacional de Garajonay ocupa la zona central y las cumbres de La Gomera, en Canarias, y se extiende por los municipios de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. El parque debe su nombre al Alto de Garajonay, la elevación más alta de la isla, con 1.487 metros. Desde su cumbre, las vistas alcanzan buena parte de La Gomera y, en jornadas despejadas, otras islas del archipiélago. Ese punto reúne además yacimientos arqueológicos asociados a los antiguos habitantes de la isla.

Un bosque marcado por la niebla y los roques volcánicos

La laurisilva es el elemento principal de este parque. Se trata de una formación vegetal adaptada a temperaturas suaves y una elevada humedad ambiental, condiciones que en Garajonay dependen en gran medida de los vientos alisios. Las masas de aire húmedo que llegan desde el Atlántico chocan con las cumbres de La Gomera, forman nubes bajas y dejan agua sobre la vegetación a través de la llamada lluvia horizontal.

PUBLICIDAD

Ese aporte de humedad permite la presencia de árboles como laureles, viñátigos, tilos, acebiños y barbusanos. Bajo sus copas crecen helechos, musgos, líquenes y especies de sotobosque que prosperan en un ambiente de sombra y suelos húmedos. Entre las especies que te puedes encontrar en este parque figuran aves forestales como las palomas rabiche y turqué, además de invertebrados propios de los bosques húmedos canarios como la mariposa de la laurisilva.

El paisaje de Garajonay no se limita a la masa forestal. Los Roques son uno de los ejemplos más visibles de ese pasado geológico. Estas estructuras son restos de materiales volcánicos más resistentes que el terreno que las rodea, que la erosión dejó al descubierto. Hoy se elevan sobre el bosque y pueden observarse desde carreteras, senderos y miradores.

Los Roques desde el mirador de El Bailadero. (Web Gobierno de Canarias)
Los Roques desde el mirador de El Bailadero. (Web Gobierno de Canarias)

La red de miradores permite comprender esos contrastes. El Bailadero se asoma hacia Los Roques y el valle de Hermigua; la Cumbre de Tajaqué muestra la transición entre el bosque del barranco de El Cedro y las áreas meridionales; e Igualero ofrece una vista amplia hacia la Fortaleza de Chipude y la caldera erosiva de Erques. Lomo del Dinero, por su parte, mira hacia los valles del norte, mientras que Alojera-Piedras Hincadas abre la perspectiva hacia la costa occidental.

Laguna Grande y El Cedro, dos formas de recorrer el parque

Laguna Grande es una de las principales puertas de entrada a Garajonay. El área cuenta con aparcamiento, zona de descanso, paneles informativos y senderos de corta duración. Su ubicación, en el entorno de las cumbres, permite acceder con facilidad a itinerarios aptos para una primera visita.

El nombre del enclave responde a una antigua depresión del terreno. Durante episodios de lluvias intensas, el claro central puede acumular agua. Desde esta área parten recorridos hacia sectores como Contadero, Pajarito o el Alto de Garajonay, lo que convierte a Laguna Grande en un punto estratégico para organizar una jornada de senderismo.

Una de las rutas más impresionantes de España: recorre tres ríos, tiene una bonita cascada y frondosos bosques

El Cedro propone una experiencia distinta. El barranco y el caserío se encuentran entre las zonas donde la humedad del parque se percibe con mayor intensidad. La vegetación gana densidad y los caminos tradicionales atraviesan laderas, cauces y áreas de sombra que conservan la apariencia del bosque húmedo durante buena parte del año.

Temas Relacionados

Parques NaturalesIslas EspañaRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de la Costa Blanca que guarda un tesoro romano junto al mar: playas, un casco antiguo amurallado y un mítico peñón

Este municipio alicantino reúne yacimientos arqueológicos, salinas con flamencos y una de las siluetas rocosas más reconocibles del Mediterráneo

El pueblo de la Costa Blanca que guarda un tesoro romano junto al mar: playas, un casco antiguo amurallado y un mítico peñón

Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual a la anterior. El avión nunca pesa lo mismo”

El viento al despegar y aterrizar o la carga del aparato, entre otros, nunca son los mismos. Paül explica por qué nunca se aburre de su trabajo

Savina Paül, piloto de larga distancia: “Puedes volar al mismo destino miles de veces pero una ruta nunca será igual a la anterior. El avión nunca pesa lo mismo”

La villa marinera de A Coruña donde probar marisco, pasear entre casas de colores y visitar playas vírgenes: es el punto más al norte de la península ibérica

La ría es una de las más pequeñas de Galicia y supone encuentro entre el Atlántico y el Cantábrico en el cabo de Estaca de Bares

La villa marinera de A Coruña donde probar marisco, pasear entre casas de colores y visitar playas vírgenes: es el punto más al norte de la península ibérica

Si quieres cancelar el viaje del Imserso, esta es la manera para recuperar todo lo pagado: la clave es avisar a tiempo y tener un motivo justificado

Aunque, en general, se aplica una penalización, existen tres excepciones que habilitan la devolución completa del importe pagado

Si quieres cancelar el viaje del Imserso, esta es la manera para recuperar todo lo pagado: la clave es avisar a tiempo y tener un motivo justificado

El pueblo abandonado de Asturias que ahora es un museo en mitad de la naturaleza y está declarado Bien de Interés Cultural

La aldea de Os Teixois es un lugar único en el que pasear entre casas de piedra e ingenios hidráulicos

El pueblo abandonado de Asturias que ahora es un museo en mitad de la naturaleza y está declarado Bien de Interés Cultural
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”