Todos los mercadillos en agosto en España 2026: con fechas y horarios

La joyería artesanal de autor tiene presencia en ferias como la de Jávea, en Alicante, o La Riba Market, en L'Escala, donde cada jueves de agosto se instalan puestos de bisutería y complementos junto al mar. (Canva)

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Playa, piscina y aire acondicionado parecen ser los únicos planes para el verano, pero no es cierto. Las ferias al aire libre con gastronomía, productos artesanales y actuaciones siguen siendo una opción incluso para las temperaturas más altas porque no todas se celebran durante el día. Esta lista aglutina mercadillos que se celebran durante las mañanas, las tardes e, incluso, algunos que se alargan hasta la madrugada. Ferias medievales o marinas, con representaciones teatrales o actividades para los niños, mercadillos de arte emergente o muebles antiguos. Estos son todos los mercados en agosto con fechas y horarios:

Primera quincena de agosto

Laxe (A Coruña)

Del 31 de julio al 2 de agosto, el puerto de Laxe acoge el Mercado Pirata, organizado por Los Templarios. El evento recrea la estética corsaria con puestos de artesanía y animación familiar integrados en el paseo marítimo, y supone una de las primeras citas del mes en el litoral atlántico gallego.

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Santoña (Cantabria)

Ese mismo fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto, Santoña celebra su Mercado Ibicenco, a cargo de Mercaderes del Pasado. La estética blanca y bohemia asociada a la isla balear se traslada a la costa cantábrica con puestos de moda, artesanía y decoración.

Un puesto de pan artesanal, uno de los productos más buscados en los mercados de proximidad que se celebran cada semana en distintas localidades de la Costa Brava durante el mes de agosto. (Canva)

Gea de Albarracín (Teruel)

Del 31 de julio al 2 de agosto, Gea de Albarracín acoge la Feria de Artesanía de Autor, organizada por AMATA, con propuestas de creación original en un entorno rural de fuerte atractivo paisajístico en la provincia de Teruel.

Manilva (Málaga)

El Mercado Medieval de Manilva, promovido por Malik Mercados Temáticos, cierra el 3 de agosto tras haber arrancado el 28 de julio. El mercado se instala en este municipio de la Costa del Sol con puestos de artesanía, gastronomía y animación de época.

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Ávila

Del 7 al 16 de agosto, la Plaza de Santa Teresa de Ávila acoge la Feria de Artesanía, organizada por FOACAL. Con diez días consecutivos de actividad, esta feria es una de las citas artesanas más extensas del interior peninsular en agosto, con artesanos que trabajan en vivo junto a la muralla de la ciudad.

Hondón de las Nieves (Alicante)

Del 7 al 8 de agosto, Hondón de las Nieves celebra su Mercado de Oficios, con puestos dedicados a la artesanía tradicional y los oficios manuales en esta localidad del interior alicantino.

Colindres (Cantabria)

Del 7 al 9 de agosto, Colindres acoge el Mercado Marinero, gestionado por La Fragua de Vulcano. La ambientación portuaria centra la propuesta en la historia marítima de la región, con artesanía y gastronomía local integradas en la programación de fiestas de verano de la localidad.

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Espacios como L'Encant de l'Empordà, en Verges, reúnen cada domingo de agosto puestos de arte emergente, antigüedades y piezas vintage en una explanada del interior de la Costa Brava. (Canva)

Campo (Huesca)

El 9 de agosto, el Mercado Artesano de Campo ofrece una jornada única de artesanía en este pueblo del Pirineo aragonés, con organización municipal y puestos de producto artesano local.

Medina del Campo (Valladolid)

Del 13 al 16 de agosto, Medina del Campo celebra su Mercado Renacentista, organizado por La Fragua de Vulcano. El casco histórico de la localidad vallisoletana se transforma en un escenario del Siglo de Oro con trajes de época, representaciones teatrales y artesanía tradicional.

Consuegra (Toledo)

Del 14 al 16 de agosto, Consuegra acoge su Mercado Medieval, a cargo de AMATA, en el entorno de sus célebres molinos de viento. El mercado reúne artesanos de más de cincuenta oficios diferentes, con presencia de trabajadores del cuero, la forja, la cerámica y el vidrio soplado.

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Ribeira (A Coruña)

Del 13 al 16 de agosto, Ribeira celebra su Feria de Artesanía, organizada por La Fragua de Vulcano, en un enclave costero donde la actividad pesquera y portuaria convive con la artesanía local.

Segunda quincena de agosto

Teba (Málaga)

Del 21 al 23 de agosto, Teba celebra su Mercado Medieval, gestionado por La Fragua de Vulcano. La localidad malagueña, con un castillo árabe como telón de fondo, ofrece un escenario de fuerte carga histórica para una feria que mezcla recreación medieval con artesanía y gastronomía.

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Zalamea de la Serena (Badajoz)

Del 21 al 23 de agosto, Zalamea de la Serena acoge el Mercado Siglo de Oro, promovido por La Fragua de Vulcano, con ambientación en el período del Barroco español y puestos de artesanía y productos tradicionales de la comarca.

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Maderuelo (Segovia)

Los días 22 y 23 de agosto, Maderuelo, localidad amurallada declarada conjunto histórico-artístico, acoge su Mercado Medieval, organizado por el ayuntamiento. El recinto histórico del pueblo segoviano sirve de escenario para artesanos, animación callejera y gastronomía de época.

Ambite (Madrid)

Los días 28 y 29 de agosto, Ambite celebra su Mercado Medieval, con organización municipal, en esta localidad de la Comunidad de Madrid.

Bargas (Toledo)

Del 28 al 30 de agosto, Bargas acoge su Mercado Medieval, gestionado por Balconet, con puestos de artesanía, gastronomía y animación histórica en el casco urbano de la localidad toledana.

Palencia

Del 28 de agosto al 6 de septiembre, el Paseo del Salón Isabel II de Palencia acoge la Feria de Artesanía, organizada por FOACAL. Con más de diez días de actividad, esta feria cierra el calendario de agosto en Castilla y León y se prolonga hasta los primeros días de septiembre.

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Mercadillos activos todo el mes

El Pilar de La Mola (Formentera)

La Fira Artesanal de La Mola abre los miércoles y domingos de 17:00 a 22:00 horas en un espacio habilitado junto a la carretera principal del pueblo, con artesanía local y ambiente hippy. Su actividad se limita a los meses de temporada estival y queda condicionada por las condiciones meteorológicas al celebrarse íntegramente al aire libre.

La Savina y Sant Ferran (Formentera)

En La Savina, el mercadillo nocturno funciona todos los días del mes de 20:00 a 00:00 horas. En Sant Ferran, el mercadillo opera en el mismo horario nocturno varios días por semana. Ambos espacios forman parte de la red de mercadillos veraniegos de Formentera y se celebran al aire libre.

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Sant Francesc Xavier (Formentera)

El mercadillo de segunda mano de Sant Francesc Xavier abre en horario de 10:00 a 14:00 horas durante los días de temporada, con puestos de ropa, objetos y complementos de segunda mano. Su horario matinal lo distingue del resto de mercadillos de la isla, orientados mayoritariamente a la franja nocturna.

Actuación musical en el mercado de artesaníade El Pilar de la Mola, Formentera. (Flickr/Samu)

Ibiza

Las Dalias mantiene su actividad veraniega con alrededor de 200 puestos donde se venden ropa, calzado, instrumentos musicales y artesanía variada. El mercadillo, con origen en 1985, combina en agosto su vertiente comercial con eventos musicales nocturnos en el mismo recinto.

Menorca y Mallorca

En Menorca, Firac abre todas las noches de verano con música en directo y artesanía local, gestionado por la asociación de artistas del mismo nombre desde 2006. En Pollença (Mallorca), el mercado nocturno llena las calles del pueblo con puestos de cerámica y aceites de oliva durante las noches de verano.

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Santa Cristina d’Aro (Girona)

La Santa Market funciona a diario desde el 3 de julio hasta el 30 de agosto en el recinto del Horse Club, con horario de 18:00 a 1:00 horas. La propuesta combina puestos de diseño y artesanía con street food, conciertos diarios, talleres y actividades familiares.

L’Escala (Girona)

La Riba Market se instala cada jueves de julio y agosto de 19:00 a 00:00 horas junto al mar, con una decena de puestos de bisutería, moda, productos de kilómetro cero y propuestas vintage.

Verges (Girona)

L’Encant de l’Empordà se celebra los domingos en una explanada en el cruce de Verges, con puestos de anticuarios, arte emergente y artículos vintage que incluyen muebles antiguos, vinilos, pinturas, esculturas, cerámica, ropa y complementos. Su periodicidad dominical lo convierte en una cita semanal para quienes visitan la Costa Brava en agosto.

Rupià, Corçà, La Pera/Púbol y Torroella de Montgrí (Girona)

El mercado itinerante de producto local ecológico del Empordà recorre cuatro localidades los sábados de agosto en horario de 09:00 a 14:00 horas: el primer sábado del mes en Rupià, el segundo en Corçà, el tercero en La Pera/Púbol y el cuarto en Torroella de Montgrí, con venta directa del productor al consumidor.

Jávea (Alicante)

La Feria de Artesanía de Autor, organizada por AMATA, permanece abierta desde el 26 de junio hasta el 30 de agosto con artesanía de creación original en la costa alicantina.

Rota (Cádiz)

Una feria de artesanía de larga duración cubre prácticamente todo el mes de agosto en el paseo marítimo de Rota, con puestos de artesanía y productos locales en esta localidad de la bahía de Cádiz.