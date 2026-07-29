El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El primer vuelo del Qantas A350-1000ULR (Airbus)

Guardar

Un avión con piezas fabricadas en España acaba de entrar en la historia de la aviación. El Airbus A350-1000ULR ha completado el vuelo civil sin escalas más largo jamás realizado al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire durante un ensayo entre Melbourne (Australia) y Toulouse (Francia), un recorrido de más de 23.000 kilómetros que forma parte del Proyecto Sunrise de la aerolínea australiana Qantas. El hito no solo ha pulverizado el récord anterior, sino que ha despertado una expectación inédita entre los aficionados a la aviación: más de 3,6 millones de personas siguieron el trayecto en tiempo real a través de Flightradar24, convirtiéndolo en el segundo vuelo más visto de la historia de la plataforma.

Detrás de este logro también hay una aportación española. La empresa Delta Vigo, uno de los proveedores de Airbus, participa en la fabricación de distintas partes de la familia A350, incluido el modelo protagonista de este vuelo. Componentes del fuselaje, las alas, los estabilizadores de cola o diversas aeroestructuras salen de sus instalaciones para integrarse en un avión que aspira a cambiar para siempre los viajes de larga distancia.

PUBLICIDAD

La prueba culminó en la mañana del martes con el aterrizaje del aparato en la factoría principal de Airbus en Toulouse, después de una travesía ininterrumpida que ha servido para demostrar las capacidades de la variante Ultra Long Range (ULR) antes de su entrada en servicio comercial.

Un récord que abre una nueva etapa en la aviación

El vuelo supone un antes y un después para la aviación comercial. Hasta ahora, la plusmarca pertenecía al Boeing 777-200LR, que en 2005 permaneció 22 horas y 42 minutos en el aire durante un vuelo entre Hong Kong y Londres a través del océano Pacífico. El A350-1000ULR ha superado ese registro al convertirse en el primer avión comercial capaz de mantenerse volando durante más de un día completo sin realizar ninguna escala.

PUBLICIDAD

La aeronave despegó desde Melbourne y recorrió más de 23.000 kilómetros antes de tomar tierra en Toulouse. Durante el trayecto atravesó ambos trópicos, cruzó el ecuador y llegó a aproximarse al Círculo Polar Ártico, una ruta diseñada para poner al límite las prestaciones del aparato en condiciones reales de operación.

No se trataba de un vuelo con pasajeros, sino de un ensayo de certificación dentro del Proyecto Sunrise, el programa impulsado por Airbus y Qantas para hacer viables las conexiones comerciales sin escalas entre Australia, Europa y Norteamérica. El fabricante europeo lleva sometiendo al modelo a una intensa campaña de pruebas desde el pasado mes de junio con el objetivo de validar todos los sistemas antes de su entrada en servicio.

PUBLICIDAD

El primer vuelo del Qantas A350-1000ULR (Airbus)

Vigo, presente en el avión que ha batido el récord

Aunque el protagonista del récord ha sido un avión europeo, parte de su historia también se escribe en Galicia. La empresa Delta Vigo lleva años consolidándose como uno de los proveedores estratégicos de Airbus y participa en la fabricación de numerosos elementos de la familia A350.

La compañía produce componentes de las alas, distintas secciones del fuselaje, puertas para pasajeros y mantenimiento, el denominado belly fairing —el carenado situado entre las alas— y los estabilizadores de cola, además de suministrar líneas de fabricación para materiales compuestos y aeroestructuras destinadas a las diferentes versiones del modelo.

La colaboración entre Airbus y la firma gallega se ha intensificado durante los últimos años hasta convertirse en una relación estratégica. Ambas compañías desarrollan proyectos conjuntos de investigación e innovación y ese crecimiento ha llevado a Delta Vigo a reforzar su presencia internacional con oficinas en Múnich y Hamburgo, dos enclaves clave para la industria aeronáutica europea.

PUBLICIDAD

El incremento de la producción previsto por Airbus también está impulsando la expansión de la empresa gallega. Delta desarrolla un plan de inversión para ampliar sus instalaciones en Porto do Molle (Nigrán), donde prevé aumentar su capacidad industrial para responder al crecimiento de la demanda de programas aeronáuticos.

El avión con el que Qantas quiere unir Australia y Europa sin escalas

El vuelo récord no persigue únicamente un logro simbólico. Es la demostración práctica de que el A350-1000ULR puede hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos de la aviación comercial: conectar Australia con Europa sin necesidad de realizar escalas.

Ese es el objetivo del Proyecto Sunrise, mediante el que Qantas pretende operar vuelos directos entre Sídney y Londres, además de otras rutas como Nueva York. Durante décadas, estos trayectos obligaban a realizar una o varias paradas intermedias y dieron origen a la conocida como Ruta del Canguro, que enlazaba Australia con Europa mediante escalas en Asia u Oriente Medio.

PUBLICIDAD

Para poner en marcha este plan, la aerolínea australiana ha encargado 12 unidades del A350-1000ULR. La primera está prevista para abril de 2027 y, si se cumplen los plazos, los vuelos comerciales diarios entre Sídney y Londres comenzarán en octubre de ese mismo año.

La variante ULR incorpora diversas modificaciones respecto al A350 convencional para aumentar de forma considerable su autonomía. Entre ellas destaca la incorporación de un depósito adicional con capacidad para unos 20.000 litros extra de combustible, además de mejoras estructurales y una distribución específica de la cabina orientada a optimizar el peso y el confort de los pasajeros durante trayectos superiores a veinte horas.

PUBLICIDAD

Los aviones de Qantas estarán configurados con 238 plazas, una cifra inferior a la habitual en este tipo de aeronaves precisamente para favorecer la autonomía y ofrecer más espacio en vuelos que se prolongarán prácticamente durante un día entero.

El Qantas A350-1000ULR aterrizando en Toulouse (X / Qantas)

Más de 3,6 millones de personas pendientes del vuelo

La dimensión del reto despertó un enorme interés incluso fuera del sector aeronáutico. Desde el mismo momento del despegue, miles de usuarios comenzaron a seguir el recorrido del avión a través de Flightradar24, la plataforma de referencia para monitorizar el tráfico aéreo mundial.

Durante las primeras horas del vuelo ya había decenas de miles de personas conectadas observando su trayectoria. La cifra fue aumentando conforme el aparato se aproximaba a Europa y alcanzó picos de más de 100.000 usuarios simultáneos durante la aproximación al aeropuerto de Toulouse, donde incluso tuvo que frustrar un primer intento de aterrizaje antes de completar la maniobra.

PUBLICIDAD

Una vez finalizado el ensayo, Flightradar24 confirmó que el vuelo había acumulado más de 3,6 millones de espectadores, convirtiéndose en el segundo más seguido de toda la historia de la plataforma. Solo el vuelo que transportó el féretro de la reina Isabel II registró una audiencia superior.