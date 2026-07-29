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El refugio climático en el centro de la península que combina un entorno montañoso con aguas cristalinas

Un enclave de la sierra de Altomira con arena, zonas verdes y actividades acuáticas que se ha convertido en una escapada popular cerca de Madrid

Varias personas pasan el día en la playa del embalse de Bolarque en Guadalajara, Castilla La-Mancha. (Europa Press)
Varias personas pasan el día en la playa del embalse de Bolarque en Guadalajara, Castilla La-Mancha. (Europa Press)
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A menos de 100 kilómetros de Madrid se encuentra uno de los rincones más atractivos para refrescarse durante los meses de verano: la Playa de Bolarque. Situada en la provincia de Guadalajara, esta playa fluvial combina aguas cristalinas, zonas de arena y un paisaje montañoso en plena sierra de Altomira, convirtiéndose en una alternativa cercana para escapar de las altas temperaturas.

Este enclave natural se encuentra en el término municipal de Almonacid de Zorita, dentro del entorno de la Urbanización Nueva Sierra de Altomira, y se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una escapada refrescante cerca de Madrid y alrededores. La zona forma parte del conocido como “Mar de Castilla”, junto a otros grandes embalses como Entrepeñas, Buendía, Almoguera, Estremera y Zorita.

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Una playa fluvial con arena y césped

La Playa de Bolarque cuenta con una zona de baño acondicionada para los visitantes, con una amplia playa de arena, acceso al agua mediante escaleras o desde la propia orilla y zonas de césped bajo los pinos para descansar. Según recoge su página web, el espacio dispone también de merenderos con mesas de piedra para hacer picnic, baños, duchas, solárium, columpios para los más pequeños y un chiringuito con terraza y vistas al lago.

Más allá del baño, la Playa de Bolarque ofrece distintas actividades relacionadas con la naturaleza y el agua. Los visitantes pueden alquilar kayaks, practicar paddle surf o utilizar hidropedales para recorrer el embalse y descubrir sus rincones. El entorno también permite realizar rutas de senderismo por los alrededores, con vistas panorámicas de la sierra de Altomira y del paisaje que rodea el pantano.

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La playa del embalse de Bolarque. (Europa Press)
La playa del embalse de Bolarque. (Europa Press)

Además, la zona ofrece posibilidades para la observación de fauna, con aves como buitres, halcones y águilas. Para quienes quieran completar la escapada con un plan cultural, en los alrededores se encuentran localidades como Almonacid de Zorita y Zorita de los Canes, donde se pueden visitar los restos del castillo y el parque arqueológico de Recópolis.

Horarios, precios y normas de uso

Durante la temporada alta, la Playa de Bolarque abre sus puertas todos los días de 9:00 a 20:00 horas. El acceso tiene un precio de 10 euros por persona, mientras que los menores de 3 años pueden entrar de forma gratuita. El pago en taquilla se realiza únicamente en efectivo. Fuera de la temporada alta, la entrada al recinto es gratuita, aunque algunos servicios pueden no estar disponibles, según indican.

El recinto cuenta con un aforo máximo limitado a 800 personas, incluyendo niños, adultos y propietarios de la urbanización. Por este motivo, se recomienda reservar las entradas con antelación y llegar temprano, especialmente durante los fines de semana y los días de mayor afluencia, para garantizar el acceso y facilitar el aparcamiento.

Con el objetivo de mantener la seguridad de los visitantes y conservar el entorno natural, la playa cuenta con una serie de normas de uso. No está permitida la entrada de animales, hacer fuego, saltar al agua desde rocas o infraestructuras ni consumir sustancias psicotrópicas dentro del recinto. Además, se solicita respetar las instalaciones, seguir las indicaciones del personal y depositar los residuos en los contenedores habilitados para mantener limpio este espacio natural.

Varias personas practican kayak en el embalse de Bolarque en Guadalajara. (Rafael Bastante / Europa Press)
Varias personas practican kayak en el embalse de Bolarque en Guadalajara. (Rafael Bastante / Europa Press)

Un oasis natural a poco más de una hora de Madrid

La cercanía a la capital es uno de los grandes atractivos de la playa de Bolarque. Desde Madrid, este enclave natural se encuentra a unos 94,7 kilómetros, con un trayecto aproximado de una hora y 25 minutos en coche. La ruta más habitual pasa por la A-2 en dirección a Guadalajara y continúa por la CM-2009 hasta Almonacid de Zorita.

Para quienes parten desde Guadalajara, la distancia es de unos 61,6 kilómetros y el desplazamiento dura alrededor de 58 minutos. Una vez en la zona, el acceso a la playa se realiza a través de la Urbanización Nueva Sierra de Altomira, donde existe un control de entrada en el que se registran los datos del vehículo y del conductor.

Su combinación de aguas tranquilas, entorno montañoso y una amplia oferta de servicios y actividades convierte a la Playa de Bolarque en un refugio natural próximo a Madrid y alrededores, una alternativa para quienes buscan disfrutar de una jornada de playa diferente sin salir del interior de España.

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