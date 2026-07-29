La playa de Cantabria que ha enamorado a Óscar Casas y que es perfecta para surfear este verano: calas entre rocas y arena fina

Noja, la playa en la que veranea Oscar Casas (MONTAJE INFOBAE).

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Óscar Casas lleva años encontrando en el norte el refugio perfecto para desconectar del ritmo de los rodajes. Aunque la familia suele pasar el verano entre Galicia y Cantabria, el actor ha reconocido en varias ocasiones que la segunda ocupa un lugar privilegiado en su vida. Allí, entre pequeñas localidades marineras y playas abiertas al Cantábrico, ha convertido el surf en uno de sus grandes rituales estivales. Y, aunque guarda en secreto su rincón favorito, sí ha desvelado cuál es la playa a la que siempre regresa para coger olas: Noja.

Aunque la familia Casas continúa viajando también a Galicia durante las vacaciones, el intérprete mantiene desde hace cinco años una estrecha relación con la costa cántabra, después de que sus padres adquirieran una vivienda en la zona de Bareyo. Desde entonces, cada verano recorre localidades como Ajo, Somo o Santander, pero siempre reserva parte de su tiempo para regresar a Noja, donde encuentra algunas de las mejores olas de la región.

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El propio actor confesó a Guía Repsol que existe una playa prácticamente secreta a la que solo se puede acceder caminando y cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato. Sin embargo, cuando se trata de recomendar un lugar para practicar surf, no duda en señalar a Noja como una de las mejores opciones del litoral cántabro.

Noja, en Cantabria (Adobe Stock).

Sus playas destacan por su gran extensión y por unas condiciones que atraen tanto a surfistas experimentados como a quienes desean iniciarse en este deporte. Sus olas, constantes durante buena parte del año, y la presencia de pequeñas calas formadas entre las rocas convierten cada sesión en una experiencia diferente. Precisamente esa combinación de amplitud, paisaje y variedad es la que ha terminado seduciendo a Óscar Casas.

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Pero Noja es mucho más que un destino para coger olas. Situada entre la ría de Quejo y la punta del Brusco, esta localidad costera presume de dos de los arenales más emblemáticos de Cantabria: Trengandín y Ris. Entre ambos suman más de seis kilómetros de playa de arena fina, rodeados por un paseo marítimo que conecta ambos extremos del municipio y permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del Cantábrico.

Playa de Trengandín, en Cantabria (Shutterstock).

Mientras la playa de Ris concentra buena parte de la actividad náutica y deportiva, Trengandín ofrece un ambiente más tranquilo, ideal para quienes buscan largos paseos junto al mar o simplemente relajarse contemplando el paisaje. Esa diversidad permite que Noja reciba tanto a familias como a aficionados al surf o viajeros que buscan desconectar durante unos días.

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El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Además de sus playas, el municipio conserva espacios protegidos, rutas entre acantilados y miradores desde los que contemplar la costa cántabra. Todo ello sin perder el carácter marinero que todavía se respira en sus calles y en la plaza de la Villa, el auténtico corazón del pueblo.

Un lugar para disfrutar de marisco y pescado fresco

La gastronomía completa la experiencia. Noja es conocida especialmente por la calidad de sus productos del mar y, en particular, por sus nécoras, consideradas una de las grandes especialidades locales. Restaurantes como El Pescador y La Mayor figuran entre sus favoritos para degustar pescado fresco y marisco frente al mar. Además, Distrito 23 forma parte de sus lugares especiales para disfrutar de una buena hamburguesa. Su ruta gastronómica incluye además establecimientos como La Cabaña, en primera línea de playa en Noja, perfecto para contemplar la puesta de sol y tomar una copa frente al mar.

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Playa de Trengandín, en Cantabria (Shutterstock).

Óscar Casas también reconoce a la Guía Repsol que la cocina cántabra es uno de los motivos por los que siempre desea volver. Entre todos los productos hay uno que ocupa un lugar especial: el tomate de Cantabria. El actor asegura que podría comerlo prácticamente solo, acompañado únicamente por aceite de oliva y ventresca, y suele recomendar restaurantes de la zona donde este producto se convierte en protagonista.