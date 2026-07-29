El pueblo de La Rioja con 30 kilómetros cuadrados de viñedos DOCa y desde el que se apreciará el eclipse del 12 de agosto

Una de los principales atractivos del pueblo es los kilómetros cuadrados de viñedos que rodean el municipio medieval, junto con todos sus monumentos y tradiciones. (Wikimedia/Visuales IA)

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En lo alto de una colina, rodeada de viñedos y con la sierra de Cantabria como telón de fondo, se alza una villa que ha sido testigo de la historia desde tiempos prehistóricos. Su disposición en una colina, las calles empedradas y los restos de antiguas murallas evocan siglos de luchas, alianzas y costumbres arraigadas en La Rioja. También alberga castillos medievales, iglesias románicas, ermitas y puentes. Un conjunto de patrimonio que hace de San Vicente de la Sonsierra un municipio ideal para observar el eclipse solar total 2026 y de paso hacer turismo.

Los cielos despejados de este enclave ofrecerán un espectáculo único. El eclipse será visible entre colinas y viñas, sumando un atractivo más para quienes buscan experiencias distintas en uno de los paisajes más emblemáticos del norte de España. En concreto, la sombra de la Luna se proyectará sobre el municipio desde las 19:33 hasta la puesta del sol a las 21:16, y exactamente durante 1 minuto y 27 segundos el eclipse será total.

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La localidad se alza entre colinas y laderas, la sierra actúa de protección y la rodean laderas fértiles en las que las vides son las protagonistas. En cuanto a las tradiciones, es un pueblo rico. Las fiestas ancestrales, como la de Los Picaos, y la cultura del vino impregnan todos los rincones, desde las bodegas subterráneas hasta las celebraciones populares.

Un recorrido por siglos de historia: qué ver en San Vicente de la Sonsierra

La historia de San Vicente de la Sonsierra no empieza en la Edad Media, aunque sea allí donde se concentra su peso documental. El dolmen neolítico de la Cascaja y el poblado de la Nava, datado en la Edad del Hierro, prueban que la colina sobre el Ebro estuvo habitada mucho antes de que Navarra y Castilla se disputaran este rincón de la Rioja Alta.

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El puente se sitúa en las aguas del Ebro y su origen se sitúa en el año 1172. (Wikimedia/Juanma232)

El castillo que hoy se visita en ruinas se levantó en el siglo XII por el reino de Navarra como la mayor fortaleza navarra en el Ebro. Dos siglos después, en 1377, el rey Carlos II de Navarra elevó el rango de todos sus vecinos, sin distinción de origen ni condición, al de hidalgos, en reconocimiento a los servicios prestados en la frontera con Castilla. La villa llegó a tener nombre completo: San Vicente de la Sonsierra de Navarra.

A tres kilómetros del casco urbano, se sitúa la ermita de Santa María de la Piscina, el edificio románico mejor conservado de La Rioja. Tiene origen en la Primera Cruzada cuando el infante don Ramiro Sánchez de Navarra participó en la toma de Jerusalén y, según la tradición, entró en la ciudad por la Piscina Probática, el estanque de Betesda citado en el Evangelio de Juan. De vuelta a Navarra, ordenó construir un templo en honor a la imagen de la Virgen que trajo consigo.

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Alrededor de 20 bodegas que hacen un vino que ‘sabe a francés’

La viticultura forma parte del paisaje y la economía de San Vicente de la Sonsierra desde hace siglos, pero también ha dejado huella en las leyendas locales. La más difundida narra que durante la invasión napoleónica, varios soldados franceses que saqueaban el pueblo fueron ajusticiados por los vecinos y sus cuerpos echados a los tinos de fermentación. Al cabo de un año, el vino resultó excelente. Desde entonces, cuando un caldo tiene un sabor especialmente bueno, en la zona se dice que “sabe a francés”.

San Vicente de Sonsierra cuenta con aproximadamente 20 empresas de viñedos. (Canva)

La villa cuenta hoy con alrededor de 20 bodegas y 30 km² de viñedos dentro de la (Denominación de Origen Calificada) DOCa Rioja. Entre ellas, Bodega Contador ocupa un lugar singular en la historia del vino español. Benjamín Romeo adquirió en 1995 una cueva centenaria excavada bajo el castillo, en el antiguo barrio de bodegas donde históricamente se contaban los pellejos de vino: de ahí el nombre del proyecto. Su vino Contador recibió 100 puntos Parker en dos añadas consecutivas, 2004 y 2005, una puntuación que ningún vino español había alcanzado hasta entonces. Bodega Contador es, según los registros acumulados, la bodega española con más puntos Parker en su historial. La nueva bodega, inaugurada el 21 de junio de 2008, se asienta a los pies del pueblo, con terrazas orientadas al norte cubiertas de más de 20.000 matas de tomillo.

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Bodegas Sierra Cantabria y Bodegas Sonsierra, entre otras, completan una oferta de enoturismo en La Rioja que incluye visitas a lagares rupestres tallados en roca, senderos entre viñedos y catas con vistas al Ebro.

Cómo disfrutar del eclipse de manera segura

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) recuerda que mirar al Sol sin protección adecuada durante las fases parciales del eclipse puede causar daños permanentes en la retina, aunque el cielo se oscurezca y el astro parezca menos intenso. Las únicas gafas válidas son las que llevan la certificación ISO 12312-2:2015 y el marcado CE auténtico, con el nombre del fabricante y las instrucciones de uso. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no sirven, y tampoco los filtros caseros. Para quienes no dispongan de gafas homologadas, el Ministerio recomienda la proyección indirecta. El método consiste en tomar un cartón con un agujero de alfiler para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie plana sin mirarlo directamente.

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