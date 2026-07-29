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El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El contrato asciende a 94,8 millones de euros, 114,8 millones con impuestos incluidos, y será adjudicado por Casa 47, la empresa pública propietaria de casi el 98% de los terrenos

El Gobierno licita por 115 millones las obras de ‘Nuevo Barrio Campamento’ con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid. (Montaje Infobae)
El Gobierno licita por 115 millones las obras de ‘Nuevo Barrio Campamento’ con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid. (Montaje Infobae)
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El Gobierno de España pone en marcha una de las mayores operaciones urbanísticas de nuestro país tras aprobar en el Consejo de Ministros la licitación de las obras de la urbanización Nuevo Barrio Campamento, un proyecto que convertirá una antigua zona militar en el suroeste de Madrid en un barrio con 10.700 viviendas asequibles. El contrato asciende a 94,8 millones de euros —114,8 millones con impuestos incluidos— y será adjudicado por Casa 47, la empresa pública propietaria de casi el 98% de los terrenos, que actuará tanto como promotora de las obras de urbanización como de futura gestora del parque de viviendas.

Con la autorización del Consejo de Ministros, aprobada este miércoles, se da luz verde a la licitación de las obras de urbanizaciones de las fases 1 y 2, situadas al sur de la autovía A-5, junto con las conexiones de infraestructura necesarias para operar. Estas dos primeras fases concentran la construcción de cerca de 4.000 viviendas asequibles que pasarán a integrarse de forma permanente en el parque de vivienda estatal gestionado por Casa 47.

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Un paso adelante que llega semanas después de que la propia Casa 47 aprobara una aportación de 140 millones de euros a la Junta de Compensación —la entidad administrativa que agrupa a todos los propietarios del suelo— para financiar los gastos de desarrollo del ámbito. La inyección económica despejó el camino hacia la contratación de las obras, que el Ejecutivo había acordado para después de que el Ayuntamiento de Madrid diera el visto bueno al proyecto urbanístico.

Un solar militar reconvertido en ciudad

Los terrenos de Campamento llevan décadas en desuso tras el abandono de la actividad militar, y constituyen la mayor bolsa de suelo disponible en el suroeste de la capital. Su transformación aspira a convertirse en los primeros ladrillos del futuro desarrollo urbanístico y residencial de Madrid, con capacidad de conectar los barrios colindantes.

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Fase 1 y 2 de las obras de Nuevo Barrio Campamento. (Ministerio de Vivienda/Casa 47)
Fase 1 y 2 de las obras de Nuevo Barrio Campamento. (Ministerio de Vivienda/Casa 47)

El proyecto contempla la construcción de alrededor de 10.700 viviendas asequibles en un entorno que, una vez urbanizado, dispondrá de aproximadamente 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y 442.000 metros cuadrados destinados a equipamientos y servicios públicos. La totalidad del parque residencial quedará bajo la gestión permanente de Casa 47, que asumirá el ciclo completo, desde la urbanización del suelo hasta la edificación, la entrega de llaves y la administración posterior de las viviendas.

Movilidad sostenible y gestión del agua

El diseño urbano de Nuevo Barrio Campamento está alineado con los objetivos de la Agenda Urbana Española, que pretende reducir la dependencia del vehículo privado. Las obras plantean integrar carriles bici en las vías principales, calles de coexistencia, zonas peatonales e itinerarios que discurren por las áreas verdes, con el objetivo de priorizar los desplazamientos a pie o en bicicleta y recortar las emisiones de CO2. El proyecto también prevé eliminar el uso de combustibles sólidos como medida de descarbonización.

En materia hídrica, el plan urbanístico incluye una red de agua regenerada dimensionada para absorber el crecimiento futuro del barrio, lo que supone una gestión del recurso más eficiente que los sistemas convencionales. A esto se le suma también el compromiso de reutilizar materiales y emplear elementos reciclados durante la fase de construcción, en línea con los principios de economía circular.

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