España
Agregar Infobae enGoogle

Conoce el clima de este día en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, checa el pronóstico del tiempo en Zaragoza para las siguientes horas en este jueves 30 de julio.

La probabilidad de lluvia para este jueves en Zaragoza es de 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 9% en el transcurso del día y del 5% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 42 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 9.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 46 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de país ibérico, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las lluvias se distribuyen a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

El efecto desconocido de las olas de calor en la sangre: así impacta el calor extremo al cerebro

Un estudio detecta un aumento extraordinario de ingresos hospitalarios por ictus durante noches con temperaturas extremas

El efecto desconocido de las olas de calor en la sangre: así impacta el calor extremo al cerebro

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

La norma retrasó hasta dos años la jubilación de quienes no acumulaban suficientes cotizaciones y, para los trabajadores en empleos físicamente exigentes, cada mes adicional eleva el riesgo de muerte prematura

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Pilar de Borbón, la infanta que renunció a ser reina de Bélgica y abandonó los derechos dinásticos por su amor a Luis Gómez-Acebo

La hermana del rey Juan Carlos falleció en 2020 tras vivir una vida marcada por sus propias reglas y en contra de lo estipulado

Pilar de Borbón, la infanta que renunció a ser reina de Bélgica y abandonó los derechos dinásticos por su amor a Luis Gómez-Acebo

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”

Las asociaciones vecinales cuestionan que la propietaria de los aeropuertos sea el órgano competente para supervisar la contaminación acústica y exigen

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

ECONOMÍA

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca