El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Joaquín Corchero / Europa Press)

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado una amplia batería de diligencias de investigación para acceder a la información bancaria de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar, así como de Julio Martínez Martínez y de numerosas sociedades mercantiles vinculadas a la investigación abierta sobre una presunta organización dedicada al ejercicio de influencias ilícitas. La resolución, a la que ha tenido acceso Infobae, responde a una petición formulada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que sostiene que existen indicios suficientes para profundizar en el análisis de los movimientos económicos del entramado.

En el auto, fechado el 29 de julio, el magistrado recuerda que la instrucción tiene por objeto esclarecer los hechos investigados y determinar la posible participación de las personas implicadas. Tras resumir las conclusiones expuestas por la UDEF, considera que las diligencias solicitadas resultan “necesarias, pertinentes y útiles” para avanzar en el procedimiento y acuerda requerir información detallada a numerosas entidades financieras sobre cuentas, extractos bancarios, documentación de apertura, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero relacionado con los investigados desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.

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Según recoge el auto que ha podido consultar este diario, la investigación sitúa “en su núcleo” una estructura organizada que atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero, orientada presuntamente a ejercer influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. De acuerdo con el documento, esos servicios habrían sido retribuidos mediante contratos de asesoría que la investigación considera simulados y cuyo destino final serían el expresidente y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas. El juez reproduce igualmente que Julio Martínez Martínez actuaría como gestor del entramado y persona de confianza de Zapatero, mientras que la secretaria del expresidente habría desempeñado un papel constante en la gestión de comunicaciones, documentación y agenda.

La UDEF detalla los movimientos económicos objeto de investigación

El auto incorpora un resumen del oficio remitido por la UDEF, en el que se describen distintos flujos económicos que los investigadores consideran de interés.

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En relación con José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía sostiene que habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante entre 2020 y 2025. A esa cantidad suma otros ingresos procedentes de distintas sociedades que, según la investigación, se justificaron mediante supuestos servicios profesionales relacionados con conferencias, asesoramiento estratégico, mediación o análisis geopolítico. Entre ellos figuran 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 104.410 euros de Mimo Advisors; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

Respecto a los pagos de Focus Social Research, el documento señala que la UDEF los vincula al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

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Asimismo, el auto recoge que una cuenta del Banco Santander habría funcionado como receptora de fondos que posteriormente eran redistribuidos a otras cuentas del expresidente. Entre las operaciones destacadas figura la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros tras la compra de un inmueble por 580.000 euros.

En cuanto a Whathefav, sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la resolución reproduce que habría recibido 242.423 euros desde Análisis Relevante, otros pagos procedentes de Agropecuaria Lucena y Pickashop, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva y cantidades adicionales de Gate Center y Thinking Heads. Según el documento, desde las cuentas de Whathefav se habrían transferido posteriormente 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas bancarias.

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Petición de información bancaria a una decena de entidades

El magistrado acuerda requerir información al SEPBLAC a través de entidades como Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural o Caceis Bank Spain. La petición incluye los extractos completos en formato Norma 43, los documentos de apertura de las cuentas, la identificación de titulares y autorizados, justificantes de transferencias, contratos de depósitos o cajas de seguridad y las comunicaciones internas mantenidas entre las entidades y sus clientes.

Además de las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, las diligencias afectan a Julio Martínez Martínez, Gertrudis Alcázar y numerosas sociedades investigadas, entre ellas Affita, Affita Capital, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Caletón Consultores, Mérida Capital, Pickashop, IOT Domotic Europe, ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap y Nez Asesores.

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El auto también reproduce el análisis de la UDEF sobre el entramado empresarial controlado por Julio Martínez Martínez. Según la investigación, al menos 27 sociedades presentan indicios de control unitario, con coincidencia de domicilios sociales, objetos mercantiles amplios y modificaciones societarias simultáneas. Los investigadores sostienen que los movimientos bancarios detectados muestran intensos flujos internos, operaciones con conceptos genéricos y una falta de correlación con la actividad económica declarada, circunstancias que, a su juicio, dificultan seguir el rastro del dinero.

Entre las sociedades analizadas, la UDEF destaca el volumen de movimientos registrado por ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap, Mérida Capital o Nez Asesores, así como los pagos efectuados por Caletón Consultores con fondos procedentes, según la investigación, de Plus Ultra. En el caso de Inteligencia Prospectiva, el documento la describe como una sociedad instrumental que habría introducido fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizado pagos a Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center. Softgestor, por su parte, figura como emisora de dos transferencias a Análisis Relevante justificadas mediante un contrato de asesoría que la investigación considera artificioso.

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Como medida adicional, el juez acuerda la apertura de una pieza separada y reservada para custodiar toda la información bancaria que remitan las entidades financieras. Esa documentación permanecerá restringida mientras se eliminan los datos considerados irrelevantes o que puedan afectar a la intimidad de los investigados, incorporándose posteriormente a la causa únicamente los informes de análisis elaborados a partir de esa información y la documentación directamente relacionada con ellos.