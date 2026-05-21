El pueblo de Madrid que vuelve a la Edad Media este fin de semana: un mercado medieval y representaciones teatrales perfectos para ir en familia

Mercado medieval de Mejorada del Campo (Ayto. Mejorada del Campo).

A media hora del centro de Madrid, existe un plan de fin de semana que combina historia, espectáculo y gastronomía en el mismo espacio. Este viernes 22 y hasta el domingo 24 de mayo, Mejorada del Campo retrocede diez siglos. La calle Mayor y la Plaza de España del municipio se transforman en una villa medieval con mercaderes, bufones, cazadores de dragones, música folk en directo y un pasacalles nocturno de fuego que cierra el evento el domingo por la noche.

Un plan diferente, gratuito en su acceso y muy cerca de Madrid, que es ideal para disfrutar en familia y conocer la historia, tradiciones y costumbres de esta localidad.

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Un mercado medieval en el corazón del municipio

El Mercado Medieval de Mejorada del Campo ocupa la calle Mayor y la Plaza de España del municipio durante los tres días del evento. Los puestos de artesanía, comida y bebida se alternan con escenarios donde se suceden representaciones teatrales, pasacalles, música folk en directo y personajes fantásticos que recorren las calles del municipio durante todo el día.

La apertura oficial tiene lugar el viernes 22 a las 18:00 horas, con la bienvenida de mercaderes acompañada de tambores y fanfarrias. A partir de ese momento, el centro de Mejorada del Campo no volverá a ser el mismo hasta el cierre del domingo por la noche. Así, entre las propuestas más llamativas del programa figuran representaciones como La Santa Inquisición, La boda del Duque y La justicia del rey, a cargo de la compañía Bufón Rojo, que actúa en múltiples franjas horarias a lo largo de los tres días.

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Igualmente, el grupo musical Gálata se encarga de los conciertos de folk y los pasacalles musicales que recorren el mercado a distintas horas. Pero esto no es todo, pues a lo largo del recorrido y durante los tres días que dura la fiesta, personajes como el fraile Marcelino, Don Emérito de los bosques, Froilán de todos los duendes y los cazadores de dragones animan a todos los visitantes, siendo uno de los grandes reclamos del evento para el público más joven.

Zona infantil y actividades para los más pequeños

Mejorada del Campo (Visit Madrid).

El mercado dispone de una zona infantil situada junto a la Plaza de España, con juegos de mesa, escuela de caballeros y atracciones ecológicas. Los espectáculos de cazadores de dragones, programados el viernes a las 22:30 horas y el sábado a las 22:30 horas, son uno de los actos pensados específicamente para captar la atención de los niños.

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Por su parte, las familias que acudan el sábado encontrarán la agenda más completa de los tres días, con actividades desde las 11:00 horas de la mañana hasta el cierre a las 23:00 horas, con apenas un paréntesis a mediodía para el descanso. El broche del evento llega el domingo 24 a las 20:30 horas con Fuego Fatuo, el espectáculo de clausura que combina fuego, malabares, música y personajes sobre zancos en un pasacalles nocturno que se ha convertido en uno de los actos más populares de este tipo de ferias.

Tras la actuación, a las 21:00 horas Gálata acompaña al fraile Marcelino en el último recorrido musical del fin de semana, y a las 22:00 horas el mercado cierra definitivamente sus puertas.

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Programa completo del Mercado Medieval de Mejorada del Campo

Viernes 22 de mayo

18:00 horas: Apertura de puertas del Mercado Medieval

18:30 horas: Tambores y fanfarrias

19:00 horas: Froilán de todos los duendes

19:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo

20:00 horas: Músicos de otros tiempos recorren las calles del mercado con el fraile Marcelino

21:00 horas: Mendigos, brujas y gentes del mal vivir / Bufón Rojo

21:30 horas: La sota de bastos

22:00 horas: Concierto de calle música folk / Gálata

22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo

23:00 horas: Cierre

Sábado 23 de mayo

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11:00 horas: Apertura de puertas

11:30 horas: Pasacalles música de otros tiempos

12:00 horas: La Santa inquisición / Bufón Rojo

12:30 horas: Froilán de todos los duendes haciendo travesuras

13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata

13:30 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo

14:00 horas: Don Emérito de los bosques

14:30 horas: La hora del buen cantar

17:30 horas: El despertar de la siesta

18:00 horas: La boda del duque / Bufón Rojo

18:30 horas: Tambores y fanfarrias / Gálata

19:00 horas: El fraile Marcelino

19:30 horas: Bufones / Bufón Rojo

20:00 horas: Música folk recorre las calles

20.30 horas: El fraile Marcelino

21:30 horas: Concierto de calle música folk / Gálata

22:00 horas: La sota de bastos

22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo

23:00 horas: Cierre

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Domingo 24 de mayo

11:00 horas: Apertura de puertas

11:30 horas: Música medieval por las calles de Mejorada

12:00 horas: El sillón del Rey / Bufón Rojo

12:30 horas: Froilán de todos los duendes

13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata

13:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo

14:00 horas: El fraile Marcelino

19:00 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo

19:30 horas: Música folk recorre el mercado / Gálata

20:00 horas: Don Emérito de los bosques

20:30 horas: Fuego fauto / Bufón Rojo

21:00 horas: Alegres tarados del ritmo pasean con el fraile Marcelino / Gálata

22:00 horas: Cierre y clausura del mercado