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El pueblo de Madrid que vuelve a la Edad Media este fin de semana: un mercado medieval y representaciones teatrales perfectos para ir en familia

La localidad viaja siglos atrás para transformar sus calles en una fiesta medieval que sorprende gracias a sus múltiples actividades y espectáculos

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Mercado medieval de Mejorada del Campo
Mercado medieval de Mejorada del Campo (Ayto. Mejorada del Campo).

A media hora del centro de Madrid, existe un plan de fin de semana que combina historia, espectáculo y gastronomía en el mismo espacio. Este viernes 22 y hasta el domingo 24 de mayo, Mejorada del Campo retrocede diez siglos. La calle Mayor y la Plaza de España del municipio se transforman en una villa medieval con mercaderes, bufones, cazadores de dragones, música folk en directo y un pasacalles nocturno de fuego que cierra el evento el domingo por la noche.

Un plan diferente, gratuito en su acceso y muy cerca de Madrid, que es ideal para disfrutar en familia y conocer la historia, tradiciones y costumbres de esta localidad.

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Un mercado medieval en el corazón del municipio

El Mercado Medieval de Mejorada del Campo ocupa la calle Mayor y la Plaza de España del municipio durante los tres días del evento. Los puestos de artesanía, comida y bebida se alternan con escenarios donde se suceden representaciones teatrales, pasacalles, música folk en directo y personajes fantásticos que recorren las calles del municipio durante todo el día.

La apertura oficial tiene lugar el viernes 22 a las 18:00 horas, con la bienvenida de mercaderes acompañada de tambores y fanfarrias. A partir de ese momento, el centro de Mejorada del Campo no volverá a ser el mismo hasta el cierre del domingo por la noche. Así, entre las propuestas más llamativas del programa figuran representaciones como La Santa Inquisición, La boda del Duque y La justicia del rey, a cargo de la compañía Bufón Rojo, que actúa en múltiples franjas horarias a lo largo de los tres días.

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Igualmente, el grupo musical Gálata se encarga de los conciertos de folk y los pasacalles musicales que recorren el mercado a distintas horas. Pero esto no es todo, pues a lo largo del recorrido y durante los tres días que dura la fiesta, personajes como el fraile Marcelino, Don Emérito de los bosques, Froilán de todos los duendes y los cazadores de dragones animan a todos los visitantes, siendo uno de los grandes reclamos del evento para el público más joven.

Zona infantil y actividades para los más pequeños

Mejorada del Campo
Mejorada del Campo (Visit Madrid).

El mercado dispone de una zona infantil situada junto a la Plaza de España, con juegos de mesa, escuela de caballeros y atracciones ecológicas. Los espectáculos de cazadores de dragones, programados el viernes a las 22:30 horas y el sábado a las 22:30 horas, son uno de los actos pensados específicamente para captar la atención de los niños.

Por su parte, las familias que acudan el sábado encontrarán la agenda más completa de los tres días, con actividades desde las 11:00 horas de la mañana hasta el cierre a las 23:00 horas, con apenas un paréntesis a mediodía para el descanso. El broche del evento llega el domingo 24 a las 20:30 horas con Fuego Fatuo, el espectáculo de clausura que combina fuego, malabares, música y personajes sobre zancos en un pasacalles nocturno que se ha convertido en uno de los actos más populares de este tipo de ferias.

Tras la actuación, a las 21:00 horas Gálata acompaña al fraile Marcelino en el último recorrido musical del fin de semana, y a las 22:00 horas el mercado cierra definitivamente sus puertas.

Programa completo del Mercado Medieval de Mejorada del Campo

Viernes 22 de mayo

  • 18:00 horas: Apertura de puertas del Mercado Medieval
  • 18:30 horas: Tambores y fanfarrias
  • 19:00 horas: Froilán de todos los duendes
  • 19:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo
  • 20:00 horas: Músicos de otros tiempos recorren las calles del mercado con el fraile Marcelino
  • 21:00 horas: Mendigos, brujas y gentes del mal vivir / Bufón Rojo
  • 21:30 horas: La sota de bastos
  • 22:00 horas: Concierto de calle música folk / Gálata
  • 22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo
  • 23:00 horas: Cierre

Sábado 23 de mayo

  • 11:00 horas: Apertura de puertas
  • 11:30 horas: Pasacalles música de otros tiempos
  • 12:00 horas: La Santa inquisición / Bufón Rojo
  • 12:30 horas: Froilán de todos los duendes haciendo travesuras
  • 13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata
  • 13:30 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo
  • 14:00 horas: Don Emérito de los bosques
  • 14:30 horas: La hora del buen cantar
  • 17:30 horas: El despertar de la siesta
  • 18:00 horas: La boda del duque / Bufón Rojo
  • 18:30 horas: Tambores y fanfarrias / Gálata
  • 19:00 horas: El fraile Marcelino
  • 19:30 horas: Bufones / Bufón Rojo
  • 20:00 horas: Música folk recorre las calles
  • 20.30 horas: El fraile Marcelino
  • 21:30 horas: Concierto de calle música folk / Gálata
  • 22:00 horas: La sota de bastos
  • 22:30 horas: Cazadores de dragones / Bufón Rojo
  • 23:00 horas: Cierre
Durante el verano, España se llena de fiestas en muchos pueblos. Aquí te traemos algunos de los mejores

Domingo 24 de mayo

  • 11:00 horas: Apertura de puertas
  • 11:30 horas: Música medieval por las calles de Mejorada
  • 12:00 horas: El sillón del Rey / Bufón Rojo
  • 12:30 horas: Froilán de todos los duendes
  • 13:00 horas: Alegres melodías recorren el mercado / Gálata
  • 13:30 horas: Los pastores de la cañada real / Bufón Rojo
  • 14:00 horas: El fraile Marcelino
  • 19:00 horas: La justicia del rey / Bufón Rojo
  • 19:30 horas: Música folk recorre el mercado / Gálata
  • 20:00 horas: Don Emérito de los bosques
  • 20:30 horas: Fuego fauto / Bufón Rojo
  • 21:00 horas: Alegres tarados del ritmo pasean con el fraile Marcelino / Gálata
  • 22:00 horas: Cierre y clausura del mercado

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