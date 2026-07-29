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Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

Junio cerró con el precio medio del arrendamiento residencial en 15,3 euros el metro cuadrado, un récord histórico a nivel nacional

Mujer sentada a una mesa de madera lee documentos; hay llaves, una carpeta, una taza, una estantería con libros, plantas, una ventana y un sofá.
Una joven inquilina examina su contrato de alquiler en el salón de su vivienda en España, con documentos y las llaves de la propiedad sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Acceder a una vivienda de alquiler en España se ha convertido en uno de los problemas más graves y la mayor preocupación para familias y jóvenes de nuestro país. Junio cerró con el precio medio del arrendamiento residencial en 15,3 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, un récord histórico a nivel nacional que evidencia la realidad de una crisis estructural marcada por una oferta insuficiente frente a una demanda que no para de crecer. El acceso a la compra sigue fuera del alcance de gran parte de la población (la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 15,8% en el segundo trimestre del año), y muchos se quedan atrapados en el mercado del alquiler.

Y otra de las razones por las que los alquileres no paran de subir es la oferta de pisos turísticos o de media estancia, que provoca que gran parte de las viviendas salgan del mercado residencial, reduciendo todavía más la oferta, para convertirse en apartamentos de alquiler de temporada. Aun así, este sector tampoco se libra del aumento de precios.

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De hecho, los precios de los apartamentos de alquiler de media estancia han registrado una subida de hasta el 23,7% interanual en algunas de las principales ciudades del país durante el segundo trimestre de 2026. Así lo refleja el índice trimestral de evolución de precios de alquiler de temporada elaborado por Spotahome, que analiza el coste real de habitaciones, apartamentos y estudios en ocho ciudades españolas a partir de los datos registrados entre abril y junio.

Sevilla y Barcelona, al frente de las subidas en pisos completos

El dato más llamativo es el de Sevilla, donde alquilar un piso amueblado cuesta de media 1.355 euros al mes, lo que supone un encarecimiento del 23,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Le sigue Barcelona, que se consolida como la ciudad más cara del país para alquilar un apartamento, con una renta media de 1.750 euros mensuales y una subida del 12,9% interanual. Bilbao completa el podio de las ciudades con mayor tensión en este segmento, con una renta de 1.600 euros al mes y un incremento de 6,7%.

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El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Sin embargo, el comportamiento de los precios no es uniforme en toda la geografía española. Madrid, que había liderado el arranque del año con subidas más pronunciadas, modera su ritmo en este segundo trimestre. Así, la capital registra un alza del 2,6% interanual, frente al 3,3% del primer trimestre, y una renta media de 1.590 euros al mes. Alicante acelera ligeramente, del 7,8% al 8,3%, con un precio medio de 1.300 euros.

En el sur, Málaga sigue en negativo, pero recorta su caída a la mitad, pasando del -21,3% interanual del primer trimestre al -10% del segundo, con una renta de 1.350 euros mensuales. Granada, que arrancó el año con subidas del 7,6%, gira ahora hacia el descenso y registra una caída del 1,9%, con una media de 883 euros al mes, la más baja de todas las ciudades analizadas.

Compartir piso o vivir en un estudio, alternativas para aguantar la presión

Con estos precios, y ante la imposibilidad de asumir el coste de un apartamento completo, alquilar una habitación en un piso compartido se ha convertido en la fórmula más extendida entre estudiantes, jóvenes profesionales y perfiles internacionales. Sevilla vuelve a ser la ciudad con mayor dinamismo en este aspecto, cuyos precios por habitación han subido un 8,1% interanual y alcanzan una media de 400 euros al mes.

Además, las rentas más elevadas para compartir piso se concentran en las grandes capitales. Barcelona lidera el ranking con 627 euros mensuales de media, tras una subida del 5,4%, seguida de Málaga con 590 euros (+2,6%), Madrid con 575 euros (+2,2%). Bilbao (550 euros, +3,8%) y Valencia (424 euros, +3,4%) crecen de forma más contenida. En el extremo más asequible del mercado se sitúan Granada, con 350 euros, y Alicante, con 400 euros mensuales.

Mapa de España del precio medio de una habitación, por ciudades. (Spotahome)
Mapa de España del precio medio de una habitación, por ciudades. (Spotahome)

Por otro lado, los estudios —a medio camino entre la habitación compartida y el piso completo— también se han afianzado como alternativa entre quienes buscan independencia sin asumir el coste de un apartamento entero. Sus precios apenas han cambiado durante el segundo trimestre del año, y Barcelona encabeza este segmento con 1.200 euros al mes (+4,8%), seguida de Madrid, con 1.100 euros (sin variación respecto al año anterior), y Valencia, con 1.010 euros (+1%).

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