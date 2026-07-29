Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Una pareja de jóvenes llega con sus bicis a la playa de la Malvarrosa en la ciudad de Valencia (Jorge Gil / Europa Press)

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Una semana fuera que al final son cuatro días. El hotel que te gustaba se descarta (es inasumible) y toca buscar uno más barato. Y para comer esos días... a ver cómo lo apañamos. Este verano no desaparecen las vacaciones porque son necesarias para desconectar, pero habrá que recortar mucho para que las cuentas salgan después de pagar la casa y el resto de gastos del mes.

El 77,3% de los trabajadores modificará sus vacaciones por el aumento del coste de vida, según un análisis de Randstad elaborado a partir de una encuesta a casi 5.700 personas. El 40,1% reducirá la duración de su viaje y el 37,2% buscará un destino o un alojamiento más económico. Solo el 22,7% asegura que mantendrá sus planes sin ningún reajuste.

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Quienes más sufrirán la reducción en el presupuesto son los trabajadores de 25 a 44 años. El 79,2% cambiará sus vacaciones, mientras que el 40,6% viajará menos días y el 38,6% optará por alternativas más baratas. Randstad explica que este grupo está más expuesto a la subida de los alquileres y las hipotecas, dos gastos que dejan muy poco margen para organizar viajes.

Las vacaciones se adaptan a lo que queda después de pagar la vivienda

La encuesta mide el impacto del coste de vida en general, no calcula qué parte de cada recorte vacacional se explica exclusivamente por el alquiler o la hipoteca. La relación concreta con la vivienda es la interpretación que realiza Randstad para explicar por qué los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más alteran sus planes.

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En esta etapa vital, el alquiler o la hipoteca se llevan una parte considerable y fija del sueldo. Así, cuando los precios suben y los ingresos no crecen al mismo ritmo, el recorte termina afectando a los gastos que sí pueden modificarse: la duración de la estancia, el alojamiento escogido o el lugar al que se viaja.

Eso no significa necesariamente renunciar por completo a las vacaciones. Los datos describen, sobre todo, una transformación de los planes. El viaje pasa de ser de una semana o 10 días a una escapada de cuatro días. El hotel elegido en un primer momento se cambia por una opción más sencilla. Incluso el destino deseado se sustituye por otro que suponga un gasto menor en desplazamiento y estancia.

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Las diferencias entre los grupos de edad, en cualquier caso, no son muy llamativas. Frente al 79,2% registrado entre los 25 y 44 años, el 76,2% de los mayores de 45 también modificará sus vacaciones. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje se sitúa en el 73,5%.

Los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más recortan los días de viaje y más buscan opciones baratas. Pero los datos muestran que el ajuste afecta a todas las generaciones: cuando el presupuesto disminuye, pocos pueden mantener sus planes intactos.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

Brecha de género vacacional: las mujeres cambian más sus planes

Las trabajadoras son quienes más modificarán sus planes de verano; concretamente, el 80,1% frente al 74,6% de los hombres. Respecto a la reducción de los días de viaje, ambos recurrirán a ella para irse de vacaciones: el 40,7% de las mujeres y el 39,4% de los hombres.

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La distancia es más amplia cuando se trata de buscar opciones más asequibles. El 39,3% de las trabajadoras elegirá un destino o alojamiento más barato, frente al 35,2% de los hombres. A pesar de que el análisis de Randstad no estudia las causas de esta diferencia, no es descabellado atribuirla a la brecha salarial, al reparto de los cuidados o a otras desigualdades económicas.

El nivel educativo también influye en la capacidad de mantener los planes. Los trabajadores con estudios de posgrado o doctorado son quienes más conservan sus vacaciones tal y como las pensaron inicialmente: el 27,5% no hará ningún cambio. En el extremo contrario, el 42% de quienes tienen educación básica recortará los días fuera de casa, al igual que el 40,9% de quienes cuentan con bachillerato o Formación Profesional.

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Cómo se ‘ajustan el cinturón’ en las distintas regiones de España

En la Comunidad de Madrid, el 79% de los trabajadores modificará sus vacaciones. El 42,2% reducirá la duración de su viaje, mientras que el 36,8% buscará un destino o alojamiento más económico. Solo el 21% mantendrá sus planes sin cambios.

Madrid comparte con Andalucía y Cataluña una mayor inclinación a acortar la estancia: recurrirá a esta opción el 40,3% de los trabajadores andaluces y el 38,6% de los catalanes. En cambio, en la Comunidad Valenciana y Navarra se decantan por buscar alternativas más baratas; lo hacen el 41,5% y el 46,9%, respectivamente. De hecho, en Navarra, casi uno de cada dos trabajadores conservará el viaje, pero cambiará sus condiciones para poder pagarlo.

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Además, las vacaciones no son el único gasto que se está recortando. El 73,9% de los trabajadores ya ha tenido que modificar sus hábitos cotidianos por el aumento del coste de vida. Reducir los días de viaje o buscar opciones más baratas se suma así a otros recortes realizados durante el año en el presupuesto familiar.