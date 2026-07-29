Abre al público un señorío con más de 600 años de historia entre cuyas paredes vivió Balenciaga

Fachada del Palacio de Elío, en el que vivió la familia real belga y el diseñador Cristóbal Balenciaga. (Wikimedia)

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A quince minutos de Pamplona, en el valle navarro de Echauri, se ubica un palacio del siglo XIV que durante décadas ha permanecido cerrado al mundo. Ahora abre sus puertas como espacio cultural, de alojamiento y regeneración ambiental. El Palacio de Elío, antiguo refugio estival de la reina Fabiola de Bélgica, vuelve a la vida de la mano de la Fundación INEIS y del empresario Fernando Ruiz de Ojeda, familiar de la monarca, con un proyecto que combina patrimonio nobiliario, arte contemporáneo y sostenibilidad.

El señorío de Elio tiene raíces documentadas desde el siglo XVI, aunque la construcción del palacio data de comienzos del siglo XV. Su arquitectura tardogótica cuenta la historia de quienes lo habitaron mejor que cualquier crónica. Se conforma de dos torreones rectangulares con un palomar, muros de sillarejo y una puerta apuntada. En la fachada principal y labrado en piedra destaca un escudo de estilo rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, declarado bien de interés cultural. Al cruzar el portón de arco de medio punto, el visitante accede a un patio central articulado en dos plantas con una gran galería orientada al sur, y a una iglesia propia del siglo XV. El conjunto está incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Navarra.

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La reina, el modisto y un linaje de mecenas

La conexión entre el Palacio de Elio y las grandes casas reales europeas no es casual. La madre de Fabiola de Mora y Aragón, Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, heredera directa del señorío, pasó sus veranos de infancia junto al río Arga, y su hija haría lo mismo antes de convertirse en reina de los belgas en 1960. Fabiola falleció en 2014 en el castillo de Stuyvenberg, en Bélgica.

Beyoncé y su hija, Blue Ivy, vestidas de Balenciaga en la Met Gala. (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pero el vínculo de este linaje con la cultura va más allá de la realeza. Micaela Elio y Magallón, bisabuela de la reina, es reconocida como la primera mecenas del modisto Cristóbal Balenciaga. El propio diseñador lo relató en una entrevista a Paris Match en 1968. Cada día, después de regresar de la escuela, trabajaba con las planchadoras de la marquesa. Allí estudiaba todos los detalles de cada encaje y pliegue de las telas. Cuando tenía 12 años, la marquesa le autorizó a hacerle un primer modelo. Ese respaldo lo continuaron la hija y la nieta de Micaela, ambas marquesas de Casa Torres, y culminó con la confección del vestido de novia con el que Fabiola se convirtió en reina.

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Arte, naturaleza y alojamiento histórico en Elío

El proyecto de rehabilitación ha consolidado las estructuras del palacio, las cuatro viviendas auxiliares y los terrenos agrícolas sin alterar la escala original del conjunto. Los visitantes pueden alojarse entre muros de siglos, pero también participar en residencias artísticas, talleres, conciertos íntimos, visitas guiadas y muestras gastronómicas. Las dependencias del castillo han acogido ya jornadas dedicadas a María Luisa Elio y exposiciones de artistas como Carlos Ciriza.

El palacio alberga estancias de todo tipo que ahora ofertan como escenario de rodajes (Palacio de Elío)

La dimensión ambiental del proyecto corre a cargo de (R)Forest Project, empresa dedicada a la reforestación de bosques quemados o degradados y a la recogida de plásticos en ríos y costas, con sede oficial en el palacio desde 2023. Los jardines y antiguos terrenos agrícolas acogen talleres ecológicos y paseos entre árboles centenarios.

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El Palacio de Elio se localiza en el término municipal de Ciriza, en el valle de Echauri (Navarra), y admite visitas y reservas de alojamiento a través de su página web.