Viajes

Así es Balanegra, el único pueblo andaluz que participa en el ‘Grand Prix’ y que destaca por su playa de 2.600 metros

Además de competir en el popular concurso de TVE, este municipio almeriense alberga varios lugares de interés que merecen una visita

Guardar
Pertenece a un pueblo de 3.000 habitantes
Playa Balanegra. (Turismo Almería)

El Grand Prix es uno de los grandes referentes de la programación veraniega en España. El concurso, que se estrenó en 1995 y suma ya 18 temporadas en Televisión Española, sigue congregando a miles de espectadores cada verano.

Participar en el programa es una oportunidad única para darse a conocer en todo el país, siendo considerado por algunos como la Champions League de los pueblos españoles. De los cientos de municipios, Balanegra es uno de los pueblos que formará parte de esta edición y la única localidad andaluza que lo hará.

Qué ver en Balanegra

Aunque se trata de un municipio pequeño (según el INE, tiene 3.055 habitantes), Balanegra cuenta con varios lugares de interés que merecen una visita. Uno de los más destacados es su playa, la única del término municipal. Con cerca de 2,6 kilómetros de longitud y una anchura media de 50 metros, este arenal se extiende junto al mar de Alborán y ofrece un entorno tranquilo para disfrutar del baño y los paseos.

PUBLICIDAD

Pertenece a un municipio de 3.000 personas
Playa Balanegra. (Turismo Almería)

Su ambiente es mucho más relajado que el de otros destinos turísticos de la costa almeriense, por lo que constituye una buena opción para quienes buscan escapar de las aglomeraciones estivales.

Otro de los grandes atractivos del municipio es la iglesia de Santiago Apóstol, convertida en uno de los símbolos de Balanegra. En 2013, su fachada adquirió una nueva dimensión gracias a un mural realizado por el artista ejidense Nauni, que representó con espray la imagen del patrón de la localidad sobre el pórtico de entrada. Esta intervención convirtió al edificio en la primera iglesia de España en incorporar una obra de arte urbano de estas características.

PUBLICIDAD

La iglesia del municipio
Iglesia de Balanegra. (Turismo Almería)

Un lugar de interés próximo a Balanegra es la Torre de Alhamilla, una antigua torre vigía construida tras la conquista cristiana de Almería por los Reyes Católicos. A diferencia de otras torres defensivas de la provincia, de origen andalusí, esta fortificación fue levantada con el objetivo de vigilar la costa y alertar de posibles incursiones por mar, desempeñando un papel clave en la protección del territorio.

Una antigua torre para vigilar el mar
Torre de Alhamilla. (miscastillos.blog)

Un jardín botánico a solo unos minutos

A apenas seis minutos en coche de Balanegra se encuentra uno de los rincones más recomendables de la zona: el Jardín Botánico La Almunya del Sur. Este espacio reúne una amplia colección de plantas tropicales, subtropicales y mediterráneas procedentes de diferentes partes del mundo. Esto lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la botánica.

El recorrido permite descubrir una gran variedad de especies entre senderos, estanques y zonas ajardinadas cuidadosamente diseñadas, ofreciendo una visita tranquila y alejada del bullicio de las playas durante los meses de verano.

El jardín abre los miércoles, jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, mientras que los domingos solo permanece abierto de 10:00 a 14:00. Los lunes y martes permanece cerrado, por lo que conviene tener en cuenta estos horarios antes de planificar la visita.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaDestinos TurísticosAlmeríaGrand PrixTVEEspaña-ViajesEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 ciudades de España en las que más tiempo se verá el eclipse

Oviedo, León y Burgos son las capitales de provincia donde mejor podrá seguirse el fenómeno atmosférico

Las 10 ciudades de España en las que más tiempo se verá el eclipse

Parece una isla desierta en medio del Pacífico, pero está en Cataluña: naturaleza virgen y una oportunidad para los amantes de la ornitología

La provincia de Tarragona conserva uno de los espacios más singulares de toda la Costa Dorada

Parece una isla desierta en medio del Pacífico, pero está en Cataluña: naturaleza virgen y una oportunidad para los amantes de la ornitología

La ciudad española que ha conquistado a Disney para grabar su live action de ‘Enredados’

La producción tiene su base operativa en la Ciudad de la Luz de Alicante y ha rodado ya en varios puntos de la geografía española

La ciudad española que ha conquistado a Disney para grabar su live action de ‘Enredados’

La cala que parece una piscina natural y en la que entras al mar por una escalera: ideal para evitar las playas más concurridas del Mediterráneo

Junto al agua hay restaurantes y terrazas que permiten alargar la visita más allá del baño

La cala que parece una piscina natural y en la que entras al mar por una escalera: ideal para evitar las playas más concurridas del Mediterráneo

Así es Cava Gran d’Agres: el histórico pozo de nieve de 12 metros que abasteció de hielo a todo Alicante durante siglos

Es uno de los pozos de nieve de mayor tamaño y mejor estado de conservación en el país

Así es Cava Gran d’Agres: el histórico pozo de nieve de 12 metros que abasteció de hielo a todo Alicante durante siglos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo