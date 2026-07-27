Así es Balanegra, el único pueblo andaluz que participa en el ‘Grand Prix’ y que destaca por su playa de 2.600 metros

Playa Balanegra. (Turismo Almería)

El Grand Prix es uno de los grandes referentes de la programación veraniega en España. El concurso, que se estrenó en 1995 y suma ya 18 temporadas en Televisión Española, sigue congregando a miles de espectadores cada verano.

Participar en el programa es una oportunidad única para darse a conocer en todo el país, siendo considerado por algunos como la Champions League de los pueblos españoles. De los cientos de municipios, Balanegra es uno de los pueblos que formará parte de esta edición y la única localidad andaluza que lo hará.

Qué ver en Balanegra

Aunque se trata de un municipio pequeño (según el INE, tiene 3.055 habitantes), Balanegra cuenta con varios lugares de interés que merecen una visita. Uno de los más destacados es su playa, la única del término municipal. Con cerca de 2,6 kilómetros de longitud y una anchura media de 50 metros, este arenal se extiende junto al mar de Alborán y ofrece un entorno tranquilo para disfrutar del baño y los paseos.

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Playa Balanegra. (Turismo Almería)

Su ambiente es mucho más relajado que el de otros destinos turísticos de la costa almeriense, por lo que constituye una buena opción para quienes buscan escapar de las aglomeraciones estivales.

Otro de los grandes atractivos del municipio es la iglesia de Santiago Apóstol, convertida en uno de los símbolos de Balanegra. En 2013, su fachada adquirió una nueva dimensión gracias a un mural realizado por el artista ejidense Nauni, que representó con espray la imagen del patrón de la localidad sobre el pórtico de entrada. Esta intervención convirtió al edificio en la primera iglesia de España en incorporar una obra de arte urbano de estas características.

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Iglesia de Balanegra. (Turismo Almería)

Un lugar de interés próximo a Balanegra es la Torre de Alhamilla, una antigua torre vigía construida tras la conquista cristiana de Almería por los Reyes Católicos. A diferencia de otras torres defensivas de la provincia, de origen andalusí, esta fortificación fue levantada con el objetivo de vigilar la costa y alertar de posibles incursiones por mar, desempeñando un papel clave en la protección del territorio.

Torre de Alhamilla. (miscastillos.blog)

Un jardín botánico a solo unos minutos

A apenas seis minutos en coche de Balanegra se encuentra uno de los rincones más recomendables de la zona: el Jardín Botánico La Almunya del Sur. Este espacio reúne una amplia colección de plantas tropicales, subtropicales y mediterráneas procedentes de diferentes partes del mundo. Esto lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la botánica.

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El recorrido permite descubrir una gran variedad de especies entre senderos, estanques y zonas ajardinadas cuidadosamente diseñadas, ofreciendo una visita tranquila y alejada del bullicio de las playas durante los meses de verano.

El jardín abre los miércoles, jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, mientras que los domingos solo permanece abierto de 10:00 a 14:00. Los lunes y martes permanece cerrado, por lo que conviene tener en cuenta estos horarios antes de planificar la visita.