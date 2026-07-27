Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo

Kiko Rivera ya se encuentra en casa. El DJ ha recibido el alta hospitalaria cinco días después de sufrir un nuevo ictus, un episodio que, según él mismo ha reconocido, ha sido mucho más severo que el que padeció hace unos años. A partir de ahora continuará su recuperación desde su domicilio, donde estará acompañado por su familia.

Ha sido el propio hijo de Isabel Pantoja quien ha confirmado la noticia a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales. En él hace balance de estos días, agradece el apoyo recibido y comparte cómo afronta el proceso de rehabilitación que tiene por delante.

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Su mensaje también deja espacio para reconocer el papel que han desempeñado tanto su madre como su pareja, Lola, durante el ingreso, además de poner en valor la profesionalidad del equipo médico y el respeto que se ha mantenido hacia su intimidad.

Kiko Rivera durante su entrevista con Infobae España. (Infobae / Helena Margarit)

El comunicado íntegro de Kiko Rivera tras recibir el alta

Ayer me dieron el alta y ya estoy en casa. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Hospital y a todas las personas que han formado parte de mi recuperación. Desde los celadores hasta los médicos, enfermeras y todo el personal. El trato humano que he recibido ha sido sencillamente maravilloso. Gracias por cuidarme con tanta profesionalidad y tanto cariño.

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También quiero agradecer algo que para mí ha sido muy importante. En ningún momento ha salido información privada sobre mi estado ni sobre mi recuperación. Ni siquiera se sabía que ya había recibido el alta. Eso demuestra que todavía queda mucha gente que entiende lo que significa respetar la intimidad de una persona.

Al final, la vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante. Y también me ha servido para confirmar que el famoso “topo” no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida.

Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme. Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de esos momentos. Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien.

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Y gracias a ti, mi Lola. No tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No me has dejado solo ni un solo segundo. Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas y haciéndome sentir que nunca estaba solo. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad, y tú me lo has demostrado cada día. Gracias por quererme de la manera en que lo haces. Ojalá la vida me permita devolverte una pequeña parte de todo lo que me has dado.

Kiko Rivera y su novia Lola en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ahora empieza una recuperación que no será fácil. Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo, pero quiero que estéis tranquilos. Estoy convencido de que lo conseguiré. Voy a poner todo de mi parte para volver más fuerte que nunca.

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Lo verdaderamente importante es que sigo aquí. La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla.

Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa. Y eso, queridos amigos, no tiene precio.

Quiero dar las gracias también a todos los amigos, compañeros y seguidores que habéis preguntado por mí, que me habéis mandado mensajes y que habéis estado pendientes durante estos días. Todo ese cariño llega y ayuda mucho más de lo que podéis imaginar.

No estoy pendiente del móvil, por eso no puedo responder a todos los mensajes. Ahora mismo solo lo utilizo para compartir comunicados como este.

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Mi prioridad es recuperarme.

Gracias por acompañarme una vez más.

Nos vemos pronto.