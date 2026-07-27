España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Guardar
La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este martes 28 de julio.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 28 de julio

Precio medio: 123.93 euros por megavatio hora

Precio máximo: 219.99 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 1.15 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 180.35 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 171.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 169.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 164.06 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 163.82 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 178.35 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 183.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 180.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.06 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.12 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.75 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.82 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 59.25 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 113.72 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 144.39 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 181.35 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.79 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.35 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Contactar con la aseguradora, documentar todos los daños antes de limpiar nada y esperar a la declaración de zona catastrófica son los pasos que deben dar los más de 115.000 afectados por los fuegos

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

Consiguen frenar las crisis epilépticas de una recién nacida con una terapia pionera en España

La niña comenzó a sufrir ataques minutos después del parto por una mutación genética

Consiguen frenar las crisis epilépticas de una recién nacida con una terapia pionera en España

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

El DJ ya se recupera en casa después de varios días ingresado por un ictus más grave que el anterior. Lo ha anunciado él mismo a través de un extenso comunicado con ‘recado’ a su ex, Irene Rosales

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología emitirá un aviso especial ante la previsión de temperaturas que rondarán los 40 grados en casi toda España

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo