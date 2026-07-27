Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este martes 28 de julio.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 28 de julio

Precio medio: 123.93 euros por megavatio hora

Precio máximo: 219.99 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 1.15 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 180.35 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 171.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 169.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 164.06 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 163.82 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 178.35 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 183.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 180.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.06 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.12 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.75 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.15 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.82 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 59.25 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 113.72 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 144.39 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 181.35 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.79 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.35 euros por megavatio hora.