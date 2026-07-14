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El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

La 1 conquista la noche con un 16,8% y más de 1,4 millones de espectadores, mientras Cuatro celebra el notable debut de ‘El mago del vino’ y Telecinco se desploma tras un inesperado cambio de programación

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'El Gran Prix del Verano' ha regresado a TVE. (RTVE)
'El Gran Prix del Verano' ha regresado a TVE. (RTVE)

El verano televisivo continúa dejando titulares potentes y este lunes 13 de julio no fue la excepción. RTVE volvió a demostrar que atraviesa una racha histórica gracias al empuje del Mundial, los Sanfermines y el Tour, pero también por la fortaleza de su entretenimiento en prime time. El regreso del Grand Prix del Verano se convirtió en el gran protagonista de la jornada, firmando un estreno que supera holgadamente los datos de sus dos últimas ediciones y que consolida al formato como uno de los pilares de La 1 en verano.

El concurso de Ramón García, acompañado este año por Lalachus y Gorka Rodríguez, arrancó con un 16,8% de share y 1.427.000 espectadores, su mejor cuota en una gala debut desde 2023, año en el que el formato volvió a la televisión.

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Además, mejora en +512.000 espectadores el estreno de la edición de 2025, impulsado por un horario más competitivo: la gala comenzó a las 22:14, evitando el desgaste del late night.

El ‘Grand Prix’ domina la noche y deja atrás a Antena 3, Telecinco y La Sexta

La competencia apenas pudo seguirle el ritmo. Antena 3 fue la única cadena capaz de mantener cierta distancia gracias a En tierra lejana, que firmó un 11,2% y 805.000 espectadores, mejorando sus datos del lunes anterior y quedándose cerca de su máximo semanal.

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'El Gran Prix del Verano' ha regresado a TVE. (RTVE)
'El Gran Prix del Verano' ha regresado a TVE. (RTVE)

Telecinco, en cambio, vivió una noche accidentada. Mediaset decidió retirar a última hora la entrega prevista de Universo Calleja tras el fallecimiento del actor Sam Neill y programó en su lugar Jurassic World: Dominion. La cinta apenas logró un 7,2% y 411.000 espectadores, quedando muy por debajo de la competencia y evidenciando un movimiento que, además, protegía indirectamente el estreno de El mago del vino en Cuatro.

El docuformato, producido por Zanskar (la compañía de Jesús Calleja), debutó con un sólido 6,9% y 587.000 espectadores, superando en más de un punto la media mensual de Cuatro y dejando atrás a La Sexta, que se conformó con un 4,1% y 223.000 gracias a la película Los renglones torcidos de Dios. La estrategia de Mediaset evitó que dos productos de Calleja compitieran entre sí y permitió que la docuserie sobre Raúl Pérez, uno de los enólogos más influyentes del mundo, tuviera un arranque competitivo.

El resto del día: récords, subidas y pinchazos en una jornada muy movida

El concurso más esperado del verano regresa a TVE este lunes 13 de julio.

La mañana volvió a ser territorio de La 1, que firmó un 14,2% en el cómputo diario, superando a Antena 3 (12,7%) y dejando atrás a Telecinco (7,4%), Cuatro (6,7%) y La Sexta (5,3%). Entre los hitos del día destacan:

  • San Fermín (7º encierro): 57,8% y 1.110.000 espectadores
  • La hora de La 1: 26,7% y 507.000
  • Mañaneros360: 17,4% y 532.000
  • La ruleta de la suerte supera el 20% con casi 1,5 millones
  • Pasapalabra continúa fuerte: 17,2% y 1.287.000
  • Cintora bate récord histórico en La 2: 8,5% y 632.000
  • Risto Mejide logra máximo veraniego: 8,6% y 745.000
  • Sonsoles Ónega se queda en un 9,9%
  • ¡De lunes a viernes! arranca flojo con un 7,3%
  • Más vale tarde no llega al 6%

En Cuatro, Horizonte diario vivió su mejor noche desde la marcha de Iker Jiménez y Carmen Porter, alcanzando un 9% y 914.000 espectadores, demostrando que el formato sigue encontrando su sitio en la parrilla.

Balance del mes: La 1, líder indiscutible

Tras los primeros 13 días de julio, la clasificación mensual queda así:

  • La 1: 19,2%
  • Antena 3: 11,4%
  • FORTA: 7,7%
  • Telecinco: 6,9%
  • Cuatro: 5,6%
  • La Sexta: 4,9%
  • La 2: 3,5%

El Grand Prix no solo ha devuelto a La 1 la alegría del verano, sino que ha reforzado su liderazgo en un mes marcado por grandes eventos deportivos y una oferta de entretenimiento que, por ahora, no encuentra rival.

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