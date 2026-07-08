Las 5 mejores piscinas naturales de Cataluña: una escapada perfecta para disfrutar de la naturaleza en verano

Una abertura circular en la roca superior permite la entrada de luz solar sobre el agua (Nuria in Wonderland)

Las provincias de Cataluña concentran una red de zonas de baño interior autorizadas que gestiona y monitoriza la Agencia Catalana del Agua (ACA) para garantizar la calidad sanitaria de sus aguas.

Estas playas fluviales, pozas y embalses se alimentan directamente de ríos de montaña y representan una alternativa regulada frente a los destinos costeros tradicionales durante los meses de verano.

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La mayoría de estos espacios se ubican dentro de parques naturales o zonas de especial protección de la Alta Garrotxa, Els Ports y la Sierra de la Llena. Debido al incremento de las temperaturas estivales, estos enclaves ofrecen espacios de sombra natural y láminas de agua aptas para el baño, combinando el turismo activo con la conservación ambiental.

La Foradada de Cantonigròs, un anfiteatro de roca en Osona

En las afueras de Cantonigròs, municipio situado en la comarca de Osona (Barcelona), las aguas de la riera de les Gorgues forman una poza natural rodeada por paredes de roca caliza. El lugar destaca por una apertura circular en la roca superior por la que se filtra la luz solar, acompañada de un salto de agua de 15 metros de altura.

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El entorno dispone de abundante sombra gracias a la vegetación de ribera. Para acceder a la zona de baño es necesario realizar un descenso a pie de unos 30 minutos por un sendero señalizado. Con el objetivo de evitar la degradación del espacio, el Ayuntamiento gestiona un control de acceso durante los meses de verano que limita el aforo diario y establece una tasa ambiental por visitante.

La Fontcalda, pozas termales a orillas del Canaletes

En el término municipal de Gandesa, en la comarca de la Terra Alta (Tarragona), el río Canaletes se encajona en un desfiladero de roca donde se ubica la Fontcalda. La particularidad de esta zona de baño es su fuente termal fija, cuyas aguas surgen a una temperatura constante de 28 ºC con una composición mineralógica apta para el baño recreativo.

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El área cuenta con servicios, zona de picnic y acceso desde la Vía Verde de la Terra Alta (Camping el Roble)

Este espacio destaca por sus servicios e infraestructuras: está equipado con pasarelas de piedra para el tránsito peatonal, zona de pícnic con mesas, aseos públicos y un chiringuito operativo en verano. El acceso se puede realizar en vehículo o en bicicleta a través de la Vía Verde de la Terra Alta, que pasa junto al complejo del santuario.

Riera de Merlès, toboganes y pozas en un corredor protegido

La riera de Merlès es un cauce fluvial protegido que atraviesa las comarcas del Berguedà, Osona y el Ripollès. La acción continuada del agua sobre el lecho de roca caliza ha generado una sucesión de pozas profundas, pequeños desniveles y canales de piedra pulida que funcionan como rampas de agua naturales.

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El cauce atraviesa paisajes de roca caliza entre las comarcas del Berguedà, Osona y el Ripollès (Turisme del Berguedà)

La zona de baño cuenta con múltiples accesos a pie desde los apartaderos de la carretera que comunica Puig-reig con Santa Maria de Merlès. Al tratarse de un espacio natural protegido de acceso libre y sin servicios de recogida, la normativa local exige de manera estricta que los bañistas retiren sus propios residuos para no alterar el equilibrio ecológico del tramo fluvial.

Sadernes y el Gorg Blau, aguas turquesas en la Alta Garrotxa

Ubicado en el Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa (Girona), el río Llierca forma una de las zonas de baño interiores más aisladas de la provincia. El itinerario comienza en el área de estacionamiento de Sadernes y requiere una caminata de montaña exigente de entre dos horas y media y tres horas por trayecto para llegar al Gorg Blau, una piscina natural profunda encajada entre paredes de roca.

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Sus aguas de montaña mantienen una transparencia notable durante todo el verano (Estiber)

El agua de esta poza mantiene una transparencia alta debido a su origen de montaña. Durante la temporada de verano, el Ayuntamiento restringe el paso de vehículos a motor a partir del sector de Sadernes, convirtiendo el acceso en una ruta exclusivamente peatonal de unas seis horas en total (ida y vuelta) para regular la afluencia de visitantes.

Toll del Vidre, transparencia pura en el Parque Natural de Els Ports

El Toll del Vidre se encuentra en el término municipal de Arnes, en el extremo sur de Tarragona y dentro de los límites del Parque Natural de Els Ports. Esta piscina natural se alimenta de aguas de montaña que destacan por su baja temperatura y su transparencia, permitiendo la visibilidad completa del fondo del lecho del río. Cuenta también con un pequeño salto de agua y un canal liso de piedra.

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El Toll del Vidre destaca por su transparencia y el pequeño salto de agua que la alimenta (Caminos Naturales)

El acceso se realiza mediante una pista forestal transitable para turismos que conecta el núcleo urbano de Arnes con una explanada próxima a la poza. El espacio físico para estacionar vehículos es libre pero muy limitado (apenas una quincena de plazas), por lo que se satura con facilidad durante los meses de julio y agosto si no se accede a primera hora del día.