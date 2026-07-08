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Todo los beneficios de comer cerezas, la fruta que favorece el tránsito intestinal y controla la tensión arterial

Esta pequeña fruta es rica en vitaminas y minerales y demás nutrientes que velan por nuestra salud

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Entre abril y julio es temporada de cerezas. (Shutterstock)
Entre abril y julio es temporada de cerezas. (Shutterstock)

Con la llegada de la primavera y el verano, las cerezas se convierten en una de las frutas más apreciadas por su sabor dulce y refrescante. Más allá de su atractivo gastronómico, este pequeño fruto rojo destaca por su interesante perfil nutricional y por la presencia de compuestos bioactivos que pueden contribuir al mantenimiento de una dieta saludable.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la cereza aporta una cantidad moderada de calorías en comparación con otras frutas. Una ración de 150 gramos proporciona alrededor de 85 kilocalorías, gracias a su contenido en hidratos de carbono, principalmente azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa, que constituyen una fuente rápida de energía.

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Uno de sus principales beneficios es su aporte de fibra alimentaria, ya que una ración contiene aproximadamente dos gramos, un nutriente que favorece el tránsito intestinal y contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo. Además, una dieta rica en fibra se asocia con una mayor sensación de saciedad y con el mantenimiento de una microbiota intestinal equilibrada.

Las cerezas también destacan por su elevado contenido en agua, que representa cerca del 84 % de su composición. Esta característica las convierte en una fruta especialmente refrescante e interesante para contribuir a la hidratación durante los meses de más calor.

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Una joya de vitaminas y minerales

En cuanto a su contenido en vitaminas, aunque no se trata de una de las frutas más ricas en estos nutrientes, sí aporta pequeñas cantidades de vitamina C, tiamina (vitamina B1), folatos y provitamina A. La vitamina C participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye a la formación de colágeno, mientras que la tiamina desempeña un papel esencial en el metabolismo energético. Los folatos son especialmente importantes para la formación de nuevas células, y la provitamina A interviene en el mantenimiento de la visión y de la piel.

En el apartado de los minerales, el potasio es el más abundante. Una ración de cerezas aporta más de 330 miligramos de este mineral, necesario para el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de contribuir al mantenimiento de una presión arterial normal. También contiene cantidades más modestas de magnesio, fósforo, hierro y calcio, aunque este último presenta un aprovechamiento inferior al del calcio presente en los lácteos y otros alimentos especialmente ricos en este mineral.

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Una fruta rica en antioxidantes

Pero si hay un aspecto que diferencia a las cerezas desde el punto de vista nutricional es la presencia de compuestos bioactivos. La FEN destaca especialmente las antocianinas, los pigmentos responsables de su característico color rojo intenso. Estos compuestos poseen actividad antioxidante, lo que significa que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo producido por los radicales libres.

No obstante, los expertos de la FEN recuerdan que ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de prevenir enfermedades o sustituir un tratamiento médico. Los beneficios de las cerezas deben entenderse dentro del contexto de una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, acompañada de actividad física y hábitos de vida saludables.

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