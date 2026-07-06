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La ciudad aragonesa que une a Cristiano Ronaldo y Mikel Oyarzabal: el refugio del Pirineo con una fortaleza medieval y una joya del románico

Las estrellas de la Selección portugesa y La Roja, que se enfrentan este lunes en el Mundial 2026, se han visto muy influenciadas por esta preciosa localidad de Huesca

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Cristiano Ronaldo, Mikel Oyarzábal y Jaca (MONTAJE INFOBAE).
Cristiano Ronaldo, Mikel Oyarzábal y Jaca (MONTAJE INFOBAE).

Aunque uno defiende la camiseta de España y el otro lidera a Portugal, Mikel Oyarzabal y Cristiano Ronaldo comparten un vínculo inesperado que va mucho más allá del fútbol. Ambos están conectados con Jaca, la ciudad del Pirineo aragonés que, por motivos muy distintos, ocupa un lugar especial en sus vidas. Mientras el delantero de la Real Sociedad encuentra allí uno de sus refugios durante las vacaciones, la localidad oscense es el lugar donde creció Georgina Rodríguez, prometida del astro portugués.

Ahora, con el duelo entre España y Portugal como telón de fondo en el Mundial 2026, este municipio de Huesca se convierte en un curioso punto de encuentro entre dos de los grandes protagonistas del fútbol internacional. Y es que para Oyarzabal, Jaca representa un espacio de desconexión. Según informa Artículo 14, la familia del internacional español posee desde hace años una segunda residencia en esta localidad, donde el futbolista acostumbra a pasar parte de sus periodos de descanso lejos de la presión mediática que acompaña a su carrera.

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Monasterio antiguo de San Juan de la Peña. (EUROPA PRESS).
Monasterio antiguo de San Juan de la Peña. (EUROPA PRESS).

La ciudad le ofrece precisamente lo que resulta más difícil de encontrar para un deportista de élite: tranquilidad. Sus calles, su entorno natural y un ritmo de vida muy diferente al de los grandes núcleos urbanos permiten al atacante disfrutar del anonimato durante unos días antes de regresar a la competición.

La relación entre el jugador y Jaca incluso llegó a cruzarse con su trayectoria profesional. En 2016, cuando el Athletic Club intentó convencer al entonces joven delantero para abandonar la Real Sociedad, algunas reuniones entre representantes del club bilbaíno y el entorno del futbolista se celebraron precisamente en esta localidad aragonesa. Finalmente, Oyarzabal decidió continuar en San Sebastián, donde acabaría convirtiéndose en uno de los grandes referentes del equipo txuri-urdin.

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Catedral de San Pedro, en Jaca, Huesca (Shutterstock).
Catedral de San Pedro, en Jaca, Huesca (Shutterstock).

La ciudad donde creció Georgina Rodríguez

Si para Oyarzabal Jaca es un refugio, para Georgina Rodríguez es el lugar donde transcurrió prácticamente toda su infancia. Aunque nació en Buenos Aires, su familia se trasladó a España cuando apenas era un bebé. Desde entonces creció en la ciudad oscense junto a su madre española y su hermana Ivana, en una etapa señalada por la sencillez y también por diversas dificultades familiares.

Muy alejada del lujo que hoy rodea su vida junto a Cristiano Ronaldo, Georgina ha explicado en numerosas ocasiones que su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y la ausencia de comodidades. Antes de convertirse en una figura internacional, trabajó como camarera en Jaca para ahorrar dinero con el objetivo de marcharse a Madrid y construir su futuro.

Georgina Rodríguez en Jaca (INSTAGRAM).
Georgina Rodríguez en Jaca (INSTAGRAM).

Una ciudad con historia

Más allá de su conexión con estas figuras del deporte y la vida social, Jaca es uno de los principales destinos turísticos del Pirineo aragonés. Su principal monumento es la Catedral de San Pedro, considerada una de las primeras grandes construcciones románicas de España. Levantada en el siglo XI durante el reinado de Sancho Ramírez, desempeñó un papel fundamental en la difusión del arte románico a lo largo del Camino de Santiago.

Desde este año también puede visitarse su torre campanario, restaurada para ofrecer un recorrido que permite contemplar tanto el edificio como las montañas que rodean la ciudad. Otro de sus grandes atractivos es la Ciudadela o Castillo de San Pedro, una fortaleza renacentista construida a finales del siglo XVI para proteger la frontera con Francia. Conserva prácticamente intacta su característica planta pentagonal y sigue siendo una de las fortalezas militares mejor preservadas de Europa.

Ciudadela de Jaca. (Adobe Stock)
Ciudadela de Jaca. (Adobe Stock)

Situada a más de 800 metros de altitud, Jaca actúa como puerta de entrada al Pirineo aragonés y a algunas de sus estaciones de esquí más conocidas, como Astún y Candanchú. Durante el invierno recibe a miles de aficionados a la nieve, mientras que en verano se convierte en punto de partida para rutas de senderismo, ciclismo de montaña y numerosas actividades al aire libre.

Ese equilibrio entre patrimonio histórico, naturaleza y calidad de vida explica por qué la familia de Mikel Oyarzabal eligió la ciudad como lugar de descanso y también por qué Georgina Rodríguez continúa recordando con cariño la localidad donde creció.

El Real Monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca (Shutterstock).
El Real Monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca (Shutterstock).

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