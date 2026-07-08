Los mejores pueblos de La Rioja para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: viñedos, patrimonio medieval y miradores naturales

Haro se recorta sobre el paisaje, rodeada de campos de vid y miradores naturales (iStock)

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la luna cruzará la Península Ibérica y dejará ver un eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará el norte de España de oeste a este, y La Rioja se encuentra en una posición favorable para presenciarlo.

Sus cielos del interior, su altitud sobre el valle del Ebro y el relieve de la Sierra de la Demanda la convierten en una de las regiones recomendables del país para contemplar el fenómeno. La provincia cuenta, además, con el atractivo de sus municipios vinculados a la cultura del vino y la naturaleza.

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La Rioja acumula conjuntos históricos integrados entre viñedos, fortalezas medievales y valles declarados Reserva de la Biosfera. Ver un eclipse en un entorno rodeado de cepas centenarias o cumbres montañosas añade valor a la experiencia. Estos son algunos de los mejores enclaves de la región para estar el 12 de agosto.

San Vicente de la Sonsierra, viñedos a los pies del castillo

San Vicente de la Sonsierra ofrece un horizonte limpio en la Rioja Alta, lo que facilita ver el avance de la sombra lunar sobre el valle. El pueblo destaca por su recinto amurallado del siglo XII, coronado por el Mirador de la Torre Mayor y la iglesia de Santa María la Mayor, puntos adecuados para la observación astronómica debido a su elevación y nula presencia de obstáculos hacia el oeste.

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El recinto amurallado y la iglesia de Santa María la Mayor dominan el paisaje de San Vicente de la Sonsierra (Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra)

La localidad destaca por sus opciones de enoturismo gracias a los senderos que conectan dólmenes prehistóricos, necrópolis medievales y lagares rupestres tallados en roca. Un buen plan para la jornada del eclipse combina una ruta de fotografía paisajística entre sus guardaviñas —construcciones circulares de piedra— y una cata de los tintos locales en las bodegas de la zona.

Briones, un entorno vinícola de origen medieval

Alzado sobre un cerro que domina el río Ebro, Briones conserva un perfil monumental de casonas señoriales y calles empedradas de origen medieval. Sus miradores orientados al norte y al oeste ofrecen un entorno despejado para la observación, con la silueta de la Sierra de Cantabria al fondo, lo que garantiza una línea de visión idónea para las últimas horas de la tarde.

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El perfil de Briones destaca por sus casonas históricas y calles empedradas rodeadas de viñedos (Wikipedia - LBM1948)

Una parada de interés antes del evento es el Museo de la Cultura del Vino Vivanco, un espacio que recopila el arte, la historia y la arqueología vinculados al vino a través de diferentes épocas. Para completar el día, la gastronomía local ofrece opciones tradicionales como las chuletillas al sarmiento, un plato característico de la cocina riojana.

Ezcaray, naturaleza y turismo rural en el Alto Oja

Para quienes busquen ver el fenómeno astronómico rodeados de montaña, Ezcaray es una opción idónea. Situado a los pies de la Sierra de la Demanda y junto al río Oja, este pueblo de arquitectura tradicional —con fachadas de piedra y entramados de madera— es un referente de turismo rural.

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Vista panorámica de Ezcaray, con sus casas de piedra y tejados rojos rodeados de naturaleza (Wikipedia - edu1975)

Puntos elevados del municipio, como el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de Allende o las pistas hacia el pico San Lorenzo, permiten situarse por encima de las sombras del valle y garantizan una visibilidad limpia del cielo.

El día del eclipse se puede aprovechar recorriendo la Vía Verde del río Oja o los senderos que conectan las pequeñas aldeas de la zona. Al caer la tarde, la oferta culinaria de la localidad permite probar platos tradicionales como las patatas a la riojana o diferentes tipos de asados.

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Alfaro, vistas abiertas en el entorno del río Ebro

En la Rioja Baja, Alfaro destaca por sus llanuras y una meteorología habitualmente seca en verano, lo que reduce las posibilidades de nubosidad durante el eclipse. La localidad es conocida porque la Colegiata de San Miguel de Alfaro alberga en sus tejados una de las colonias urbanas de cigüeña blanca más grandes del mundo.

Vista general de Alfaro, rodeada de campos y humedales en la Rioja Baja (Expedia)

El Mirador de las Cigüeñas o el Mirador de la Plana son puntos estratégicos para instalar telescopios y cámaras con vistas despejadas hacia el horizonte, libre de relieves accidentados. Además, la escapada se puede complementar visitando el Ninfeo Romano o haciendo una ruta de senderismo por la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro antes del comienzo del eclipse.

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Haro, perspectivas altas en la capital del vino

Haro ofrece un escenario donde se unen el patrimonio industrial y la tradición vinícola. Dado que el eclipse ocurrirá a última hora de la tarde con el sol muy bajo, los puntos más elevados de la ciudad se perfilan como los mejores lugares de observación. Enclaves como el Cerro de la Mota (zona de El Castillo) o el Mirador de la Vega garantizan una perspectiva directa hacia el oeste-noroeste, evitando que el relieve o los edificios oculten el fenómeno antes de tiempo.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Esta experiencia se puede combinar con la visita al cercano Barrio de la Estación, que concentra un número importante de bodegas centenarias de la Rioja Alta como Muga, CVNE, La Rioja Alta o RODA. Recorrer sus instalaciones decimonónicas y realizar catas durante las horas previas es una alternativa idónea para completar la jornada en la ciudad.

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