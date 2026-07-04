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Los estadios de fútbol más originales del mundo: desde imitar a un volcán en México a estar flotando en medio de un archipiélago en Noruega

Algunos se integran con la naturaleza, otros desafían la ingeniería o reflejan la cultura local en cada detalle

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Desde el jugador más veterano hasta el más joven, pasando por los récords históricos de Messi y Ronaldo. Descubre siete datos fascinantes sobre el próximo Mundial, incluyendo el estadio más caro de la historia y las cifras millonarias del torneo.

Viajar tras la estela del fútbol puede convertirse en una experiencia que va mucho más allá del deporte. Para los aficionados, visitar estadios emblemáticos supone descubrir rincones insólitos, paisajes sorprendentes y relatos arquitectónicos que dotan de identidad a cada destino. Este verano, la Copa Mundial de la FIFA despierta nuevas rutas para el turismo futbolero, invitando a explorar recintos que son auténticos iconos de sus ciudades y países.

Cada estadio cuenta una historia y ofrece una perspectiva distinta del lugar que lo alberga. Algunos se integran con la naturaleza, otros desafían la ingeniería o reflejan la cultura local en cada detalle. La posibilidad de recorrer estos campos abre la puerta a viajes temáticos donde la pasión por el fútbol se combina con la aventura y el descubrimiento. El auge de publicaciones como el Atlas mundial de los estadios de fútbol refuerza el interés por convertir el recorrido entre gradas y tribunas en una forma diferente de conocer el mundo.

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A continuación, se presenta una selección de cinco estadios singulares que invitan a armar la maleta y vivir el fútbol en escenarios únicos. Son destinos que, más allá del espectáculo deportivo, ofrecen experiencias de viaje inolvidables por su diseño, ubicación y ambiente.

Estadio Akron (Zapopan, México)

Ubicado en la ciudad de Zapopan, el Estadio Akron es uno de los recintos más innovadores de América Latina y una de las sedes de la Copa Mundial de este año. Su arquitectura destaca por simular un volcán cubierto de pasto, fusionándose con el paisaje natural de El Bajío. La cubierta suspendida, que asemeja una nube blanca flotante, crea un efecto visual integrador con el entorno.

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Uno de los estadios más curiosos de México
El estadio Akron en México. (Wikipedia)

El diseño estuvo a cargo del estudio francés Massaud Pouzet y HOK México, apostando por una estructura moderna que invita a los visitantes a contemplar el estadio desde distintas perspectivas. Más allá de los partidos, recorrer sus alrededores supone descubrir un concepto de integración entre deporte y naturaleza, ideal para quienes buscan experiencias turísticas diferentes en la región metropolitana de Guadalajara.

Eidi Stadium (Islas Feroe)

En la isla de Eysturoy, al norte de las Islas Feroe, el Eidi Stadium ofrece una postal única: un campo de fútbol situado junto al Atlántico, rodeado de paisajes agrestes y acantilados. Su historia refleja la interacción entre el fútbol y el entorno natural. Debido a la pérdida de balones en el mar, el campo dejó de usarse para partidos oficiales y hoy funciona como camping de caravanas, aunque su atractivo visual sigue intacto.

Un estadio en medio de la nada
Uno de los estadios más originales del planeta. (Guide to Faroe Islands)

El Eidi Stadium es una parada obligada para quienes recorren las Feroe en busca de escenarios poco convencionales. La experiencia de visitar este lugar permite apreciar la fuerza del paisaje y la adaptación de las comunidades locales a las condiciones extremas del Atlántico Norte.

Estadio Municipal de Braga (Portugal)

Construido en la cantera de granito de Monte Castro, el Estadio Municipal de Braga es una obra arquitectónica reconocida internacionalmente. Con solo dos gradas y una cubierta sostenida por cables de acero, ofrece vistas únicas tanto a la ciudad como a la cantera. Su inauguración para la Eurocopa 2004 supuso un hito en el diseño de recintos deportivos integrados en el entorno natural.

Estadio de Braga en Portugal. (REUTERS/Rita Franca)
Estadio de Braga en Portugal. (REUTERS/Rita Franca)

Obra del arquitecto Eduardo Souto de Moura, ganador del Premio Pritzker, el estadio se ha convertido en un atractivo turístico por su audaz ingeniería. Caminar por sus instalaciones y alrededores invita a descubrir cómo el fútbol puede formar parte del paisaje y la cultura de Braga, combinando historia, naturaleza y modernidad.

Ottmar Hitzfeld Arena (Gspon, Suiza)

El Ottmar Hitzfeld Arena, en Gspon, es el estadio de fútbol más alto de Europa, situado a 2.012 metros sobre el nivel del mar y rodeado por los Alpes suizos. El acceso solo es posible en teleférico, lo que convierte cada visita en una pequeña aventura.

El estadio más alto de Europa
El estadio más alto de Europa. (Wikipedia)

Desde sus tribunas, el visitante disfruta de panorámicas inigualables de montañas y valles, mientras siente la singularidad de jugar o presenciar un partido en un entorno alpino. Para los viajeros que aman la naturaleza y el deporte, este estadio ofrece una experiencia de altura, literalmente, y una forma diferente de descubrir la región de Valais y sus encantos rurales.

Henningsvær Football Stadium (Noruega)

Estadio en medio del mar
Uno de los estadios más originales del mundo. ( Go Fjords)

En el archipiélago de Lofoten, al norte de Noruega, el Henningsvær Football Stadium se erige como una joya paisajística y deportiva. Ubicado en un pueblo pesquero y rodeado por el océano, el campo permite jugar partidos bajo el sol de medianoche durante el verano.

El estadio carece de gradas formales, pero su entorno natural lo convierte en uno de los más fotografiados del mundo. Quienes viajan hasta aquí encuentran un destino donde la pasión por el fútbol se funde con el ambiente marino y la tranquilidad de las islas noruegas, transformando cada visita en una experiencia auténtica y diferente.

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