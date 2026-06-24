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Las 12 piscinas naturales en Andalucía que se erigen como una alternativa refrescante a los 900 kilómetros de costa

En las propuestas se incluyen optiones que permiten practicas deportes acuáticos, comer en chiringuitos e incluso avistar aves en el paraje natural

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Charco del aceite, Segura de la Sierra. (piscinasnaturales.es)
Charco del aceite, en Segura de la Sierra. / piscinasnaturales.es

Con tal de sobrellevar los 37 grados con los que lidiará Sevilla el domingo o los 36 de Jaén, disponer de planes accesibles en Andalucía que incluyan un refrescante baño es esencial. Además de los 910 kilómetros de costa mediterránea y atlática, la comunidad autónoma también cuenta con 12 piscinas naturales repartidas entre sus provincias: desde embalses y playas fluviales hasta pozas entre gargantas y acantilados. Esta alternativa al litoral en los meses de calor incluye propuestas en Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Cádiz.

La selección que propone el blog Escapada rural sitúa uno de sus espacios más extensos en el paraje natural de Valdearenas, en el margen derecho del embalse de Iznájar, con 1,5 km de playa de arena dorada. El embalse añade la posibilidad de observar aves, practicar deportes acuáticos, pescar y la posibilidad de acudir con mascota.

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Aunque sin duda, cabe comenzar la ruta en el embalse de los Bermejales, en Arenas del Rey, sobre el río Cacín, donde confluyen aguas procedentes de las sierras de Almijara y Tejeda. El blog lo describe como una zona de agua turquesa y arena blanca, apta para el baño y conocida también por los deportes acuáticos.

Embalse de los Bermejales, en Arenas del Rey (Adobe Stock).
Vista panorámica del embalse de los Bermejales, en Arenas del Rey. / Adobe Stock

Por su parte, en la provincia de Sevilla, San Nicolás del Puerto aparece como uno de los destinos más concurridos en verano dentro del Parque Natural de la Sierra Norte. Su playa fluvial, a orillas del río Galindón, cuenta con sombrillas, barandillas para bajar al agua y un chiringuito que vuelven el entorno más atractivo.

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Dónde encontrar piscinas naturales en Andalucía: Málaga concentra alternativas deportivas para sobrellevar la ola de calor

La lista incorpora en Málaga la poza de los Patos, en Nerja, también llamada Vado de los Patos y vinculada al río Chíllar. El acceso atraviesa los cahorros del Chíllar, unas gargantas en las que el cauce se estrecha hasta permitir tocar ambas paredes en algunos puntos si se extienden los brazos.

También en Málaga figura Río Verde, dentro del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. La zona, formada por barrancos, cimas, cañones y cascadas, es conocida por el barranquismo y por las pozas que se forman en verano en distintos tramos. Para llegar a ese enclave se puede ir haciendo barranquismo, senderismo o en coche. No obstante, si el vehículo se deja en el carril donde se juntan los ríos, hay que atravesar una propiedad privada en la que cobran 5 euros por vehículo y por personal, por lo que hay que tenerlo en cuenta.

Distintos grupos de personas disfrutan de la reserva del Conde del Guadalhorce, en El Chorro, cerca de Ardales. / Reuters - Jon Nazca
Distintos grupos de personas disfrutan de la reserva del Conde del Guadalhorce, en El Chorro, cerca de Ardales. / Reuters - Jon Nazca

Otro de los puntos malagueños es el embalse del Conde del Guadalhorce, en El Chorro, la aldea donde se encuentra el desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey. En sus aguas turquesas hay zonas de baño y espacios para deportes acuáticos, pícnic y barbacoas.

Jaén aglutina varios de los enclaves de agua dulce más llamativos de Andalucía

Por su parte, Jaén concentra varios de los lugares citados. A 10 kilómetros de la capital provincial, junto al Puente de la Sierra, el río Eliche ha formado un conjunto de cañones utilizado para el baño y frecuentado también por quienes practican barranquismo y senderismo.

En Mogón, en mitad del cauce del río Aguascebas, se sitúa una piscina natural que se forma tras el arco de uno de los puentes del pueblo. Allí el agua desciende desde la sierra de Las Villas y se remansa en una zona de temperatura más bien fría.

La relación de Escapada Rural Andalucía añade el charco del Aceite, en la sierra del Segura y de Cazorla, sobre el antiguo cauce del río Guadalquivir. Se trata de una poza de agua turquesa rodeada de pinos donde se puede nadar, hacer una barbacoa o tomar algo en el chiringuito. De hecho, el entorno del charco del Aceite puede recorrerse por un camino paralelo al río desde el que se ve la embocadura del túnel de desagüe del pantano del Tranco, por donde sale el agua con fuerza. En las paredes rocosas de la zona se pueden observar cabras monteses y buitres leonados.

En Almería aparecen dos propuestas dentro de Cabo de Gata-Níjar. Una son las esclusas de las salinas, descritas como un espacio volcánico cuyos recovecos han generado piscinas naturales de color turquesa; la otra está en las dunas fósiles de Rodalquilar, donde los acantilados forman balsas naturales de agua marina junto al Playazo, una playa virgen de acceso fácil.

Una de las rutas familiares más bonitas de Cádiz: descubre una cascada, una piscina natural y tumbas de la Edad de Bronce.

La selección se cierra con el corazón de Cádiz y el área recreativa de Arroyomolinos, entre Zahara de la Sierra y Ronda, a los pies de la sierra de Monte Prieto. El recinto dispone de actividades de aventura, restaurante, bar, zona de baños y campo, con un precio de 3,50 euros para adultos y 3 euros para niños, y apertura a partir del 1 de julio.

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