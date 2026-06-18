La piscina de agua salada más grande de Barcelona: una isla para aves marinas y un futuro chiringuito libre de humo y alcohol

Zona de Baños del Fòrum, en Barcelona. (Ayuntamiento de Barcelona)

Se acerca el verano y con el ascenso de las temperaturas que España lleva viviendo desde el mes de mayo, son muchos los que ya buscan soluciones para huir del calor. Además de la oferta de piscinas municipales que ofrece la ciudad de Barcelona, su situación privilegiada frente a la costa permite también disfrutar del mar.

Hay quienes, pese a que les gusta el agua salada, no son del todo fanáticos de la arena. Para estas personas, también hay un área específica para poder refrescarse y paliar los efectos de las altas temperaturas: la Zona de Baños del Fòrum, que no es exactamente una playa, pero tampoco una piscina convencional. Además, su acceso es completamente gratuito.

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A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que se ha completado el plan de mejora de este enclave, tras más de ocho meses de actuaciones y una inversión de 2,12 millones de euros, contando con la financiación de los fondos europeos Next Generation.

Un refugio artificial para las aves marinas

La Zona de Baños del Fòrum ya está abierta al público y cuenta con mejoras en cuanto a seguridad, accesibilidad, naturalización del espacio y adaptación al cambio climático. Una de las principales actuaciones ha consistido en la demolición del dique, la adecuación de la rampa de acceso, la renovación de la red submarina de seguridad y la sustitución de las barandillas y los pavimentos, para potenciar la seguridad y accesibilidad de todos los usuarios.

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Zona de Baños del Fòrum en Barcelona, tras las actuaciones de mejora. (Ayuntamiento de Barcelona)

Además, se ha aumentado la permeabilidad visual en las duchas y en las barandillas de acero de protección y se han eliminado los puntos ciegos en los aseos públicos mediante la apertura frontal de los accesos con este mismo objetivo.

Otro de los puntos clave de este plan de mejora se centra en el entorno que hay justo enfrente de este área: la isla artificial de Pangea. Con el objetivo de favorecer la presencia y nidificación de las aves, se ha llevado a cabo una naturalización del entorno, transformándola en un espacio de calidad para la biodiversidad marina. Acceder a esta isla nadando, en embarcaciones o con cualquier tipo de elemento flotante está prohibido.

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“La isla de Pangea es un espacio en proceso de naturalización donde se están estableciendo especies propias de los ambientes litorales mediterráneos. A pesar de ser una isla artificial, con el tiempo ha ido siendo colonizada por vegetación y, sobre todo, por aves marinas y litorales”, explican desde el Ayuntamiento de Barcelona. “Entre ellas destacan el chorlitejo chico, la garza real, la garceta común, el martín pescador, el cormorán grande, las gaviotas y el cormorán moñudo”.

La restauración medioambiental también se ha llevado a cabo en la Zona de Baños, incrementándose la vegetación en los parterres inferiores y sustituyendo las especies actuales por otras litorales autóctonas, más adaptadas al ambiente salino y a las nuevas condiciones climáticas.

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Este parque, dividido por las fronteras española y portuguesa, se encuentra unido por la naturaleza y la cultura. Está repleto de pequeñas piscinas naturales que se forman con el agua de la lluvia y los ríos

Tendrá un chiringuito libre de humo

Los usuarios que acudan este verano a la Zona de Baños del Fòrum podrán disfrutar de un programa de actividades para todos los públicos, que desde el Ayuntamiento de Barcelona señalan que priorizarán la práctica deportiva y el conocimiento del medio marino.

Además, este verano se va a instalar un chiringuito-bar, que actualmente se encuentra en proceso de adjudicación. Este espacio, que contará con aseo público adaptado y una pérgola, no venderá bebidas alcohólicas ni se podrá fumar en la zona de terraza, con el objetivo de “promover un entorno saludable”.

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