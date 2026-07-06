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La playa donde veranea Dani Olmo: aguas cristalinas, humedales naturales y un faro emblemático en la Costa Dorada

Recorremos el rincón de la Costa Dorada donde el futbolista de la Selección pasó su infancia y que sigue siendo su lugar favorito cuando piensa en vacaciones

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Dani Olmo en un fotomontaje.
Dani Olmo en un fotomontaje.

A pocos minutos de Tarragona, Torredembarra se ha convertido en uno de esos lugares que no necesitan grandes presentaciones para quienes lo conocen bien. Un municipio costero tranquilo, de ambiente familiar, que en verano multiplica su vida gracias a sus playas, su gastronomía y su entorno natural. Pero para Dani Olmo, este rincón de la Costa Dorada es algo más que un destino vacacional: es el escenario de su infancia.

Allí, en la playa de La Paella, pasó buena parte de sus veranos junto a su familia. Días de sol, mar y fútbol improvisado en la arena que forman parte de esos recuerdos que no se borran, incluso cuando la vida te lleva lejos. Con los años, el futbolista ha seguido nombrando este lugar como uno de sus favoritos, un gesto que confirma el vínculo emocional que mantiene con este pequeño tramo del litoral catalán.

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Playa de la Paella en Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)
Playa de la Paella en Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)

La playa de La Paella es la más extensa del municipio, con unos 800 metros de longitud. Su arena fina y sus aguas tranquilas y cristalinas la han convertido en un punto habitual para familias con niños y para quienes buscan un entorno cómodo para pasar el día. Allí se combinan los baños en el mar con actividades deportivas como fútbol playa o vóley, además de deportes acuáticos como paddle surf, kayak o snorkel. Un espacio donde el verano se vive sin prisas, entre la sombra de la sombrilla y la actividad constante del paseo marítimo.

Más allá de la playa, uno de los símbolos más reconocibles del municipio es el Torredembarra Lighthouse, una construcción moderna que se ha convertido en icono del paisaje costero. Desde su entorno se obtienen algunas de las mejores vistas del litoral, especialmente al atardecer, cuando la luz transforma por completo la costa.

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Castillo de Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)
Castillo de Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)

Torredembarra también conserva su patrimonio histórico, con un castillo que hoy funciona como ayuntamiento, la iglesia parroquial de Sant Pere o la Torre de la Vila, además de calles del centro histórico que mantienen el encanto de los pueblos mediterráneos.

Todo ello convive con la actividad turística propia del verano, que llena terrazas, heladerías y paseos marítimos.

Dani Olmo en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @daniolmo)
Dani Olmo en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @daniolmo)

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Humedales, rutas junto al mar y senderos que bordean acantilados permiten descubrir una Costa Dorada más tranquila y menos masificada. Es un paisaje que invita a moverse sin prisa, a observar y a disfrutar del contraste entre mar, vegetación y roca.

Y como no podía ser de otra forma en un destino mediterráneo, la gastronomía completa la experiencia: pescados de temporada, mejillones a la marinera, sepia, pulpo y otros productos del mar que se sirven en restaurantes y bares del municipio, junto a heladerías y locales pensados para las largas tardes de verano.

Faro de Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)
Faro de Torredembarra. (Turismo de Torredembarra)

Más allá de la playa, Torredembarra también destaca por su patrimonio y su atractivo turístico durante todo el año. En el centro del municipio se encuentra su castillo, hoy reconvertido en sede del ayuntamiento, que recuerda el pasado histórico del pueblo, mientras que en la costa se alza su faro, uno de los símbolos más reconocibles de la zona y un mirador privilegiado del litoral. Ambos elementos conviven con las calles del casco antiguo y el ambiente marinero, completando una oferta que combina historia, mar y turismo familiar en plena Costa Dorada.

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