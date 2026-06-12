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El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el escenario de la última misa en España del papa León XIV y puerta al Atlántico

Antes de su llegada al recinto portuario, el pontífice visitó el centro de acogida de migrantes de Las Raíces en La Laguna

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Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife Ayuntamiento)
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife Ayuntamiento)

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha transformado hoy, viernes 12 de junio de 2026, en el epicentro informativo y espiritual a nivel global. En el marco del cierre de su histórico viaje apostólico a España, el Papa León XIV preside una multitudinaria misa en las instalaciones portuarias de la capital tinerfeña ante más de 32.000 fieles. Este acontecimiento, que ha paralizado la actividad habitual de la isla con la suspensión de las clases escolares y la recomendación oficial de impulsar el teletrabajo para garantizar la movilidad, convierte temporalmente a las dársenas del puerto en un inmenso altar al aire libre con vistas al océano, proyectando la imagen de la ciudad a todo el mundo.

Más allá de este hito de enorme calado social y pastoral, el puerto tinerfeño reafirma con este acontecimiento su condición de enclave estratégico y multifuncional en medio de las rutas atlánticas. Consolidado como una de las principales puertas de entrada para el turismo en las Islas Canarias, este recinto destaca internacionalmente por su capacidad para acoger a los buques de crucero más grandes del sector.

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La particular disposición del puerto, situado a escasos metros del centro neurálgico de Santa Cruz de Tenerife, ofrece a los visitantes una de las llegadas más cómodas y atractivas de todo el circuito de cruceros del Atlántico Medio. Al desembarcar, los turistas se encuentran de inmediato con espacios emblemáticos como la Plaza de España y la proximidad de zonas comerciales históricas.

De la dársena al asfalto: una escala perfecta para el viajero

Para los amantes de los viajes marítimos, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife representa un destino excepcional gracias a su moderna terminal de cruceros y su excelente conectividad. Los pasajeros que desembarcan en sus muelles tienen a su alcance un amplio abanico de experiencias culturales sin necesidad de realizar largos desplazamientos. A poca distancia de la zona de atraque se erige el vanguardista Auditorio de Tenerife Adán Martín, diseñado por Santiago Calatrava, cuya silueta evoca una gran ola y se ha convertido en el gran símbolo moderno de la isla.

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Asimismo, dar un paseo desde el muelle permite adentrarse en la fisonomía de la capital y visitar puntos tan icónicos como el Mercado de Nuestra Señora de África, un lugar ideal para descubrir los sabores, quesos y vinos tradicionales de Canarias.

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha clamado León XIV.

Además de ser el punto de partida idóneo para explorar la capital, el puerto funciona como la lanzadera perfecta hacia los grandes atractivos naturales del archipiélago. Desde las terminales marítimas parten de forma continua las excursiones dirigidas al Parque Nacional del Teide o al impresionante Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera. Su constante renovación de infraestructuras y su firme apuesta por la sostenibilidad posicionan al puerto tinerfeño como una parada obligatoria en los itinerarios de las principales compañías navieras del mundo, combinando el confort del viajero con el respeto al entorno natural canario.

El impacto de León XIV: el puerto como proyección turística

La elección del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como el escenario idóneo para la misa de despedida del Papa León XIV añade un profundo valor simbólico e histórico a este espacio costero. La intensa jornada del Pontífice en la isla comenzó por la mañana tras aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde fue recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a ministros del Gobierno de España.

Antes de su llegada al recinto portuario, el Papa visitó el centro de acogida de migrantes de Las Raíces en La Laguna y mantuvo un emotivo encuentro en la plaza del Cristo, reforzando el mensaje social sobre las realidades de la ruta migratoria atlántica que ha marcado su viaje por el archipiélago.

El centro y el puerto de Santa Cruz de Tenerife. (Europa Press)
El centro y el puerto de Santa Cruz de Tenerife. (Europa Press)

Tras recorrer las principales calles de la capital a bordo del papamóvil rodeado de miles de ciudadanos, el líder de la Iglesia Católica oficia la eucaristía a las 12:15 horas en un muelle adaptado logísticamente para albergar la masiva infraestructura del altar y dar cabida de forma segura a la multitud.

Tras finalizar la celebración y antes de poner rumbo de regreso a Roma en torno a las 14:30 horas, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife deja grabada una huella imborrable en su historia, demostrando su capacidad para albergar eventos globales y consolidándose como un espacio donde se cruzan los viajes, la historia y la hospitalidad atlántica.

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