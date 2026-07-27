Llega a España una cúpula de calor: la Aemet advierte de temperaturas extremas y aumenta el riesgo de incendios

Helicoptero lanzando agua. (USFS)

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida también como Aemet, ha advertido de la llegada de la cuarta ola de calor de este verano. Comenzará el miércoles 29 de julio y se espera que dure hasta el domingo 2 de agosto. Esta afectará a parte de la Península Ibérica y Canarias.

Según ha informado el organismo, las temperaturas oscilarán entre 37 y 42ºC en la mayoría del territorio español. Además, tendrá lugar lo que se conoce como cúpula de calor, lo que agravará las condiciones climáticas.

Qué es una cúpula de calor

La cúpula de calor es un fenómeno meteorológico que se produce cuando un anticiclón (zona de alta presión atmosférica) permanece durante varios días en un mismo lugar. Esta situación impide la llegada de masas de aire más fresco y favorece que el aire caliente quede atrapado cerca de la superficie.

PUBLICIDAD

Además, el aire desciende desde capas altas de la atmósfera y, al comprimirse, aumenta su temperatura. Al mismo tiempo, los cielos despejados permiten que la radiación solar caliente el suelo durante más horas, lo que intensifica aún más el calor.

Como consecuencia, las temperaturas se disparan durante el día y las noches también son muy cálidas. Este fenómeno también incrementa el riesgo de golpes de calor, especialmente entre niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, además de elevar el peligro de incendios forestales por la combinación de calor extremo, baja humedad y vegetación seca.

El incremento de los incendios en España

La Aemet ha sido tajante: “Hoy, peligro moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste. A partir del martes una subida de temperaturas disparará el peligro a niveles muy altos/extremos en la mayor parte del país”, explica desde su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Mapa riesgo de incendios miércoles 29 de julio. (Aemet)

En conjunto, la superficie total arrasada por incendios forestales en España desde el 1 de enero el pasado domingo, 26 de julio, asciende a 152.678 hectáreas, una cifra que multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025 (24.133 hectáreas). El número de grandes incendios (aquellos que superan las 500 hectáreas) ya es de 32 en lo que va de año, frente a una media de 9.

Cómo protegerse durante una ola de calor

Ante episodios de calor extremo como el previsto para los próximos días, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente entre las personas más vulnerables. La principal medida es mantenerse bien hidratado, bebiendo agua con frecuencia, y evitar el consumo de alcohol o bebidas con un alto contenido en azúcar.

PUBLICIDAD

También se aconseja permanecer en lugares frescos o climatizados durante las horas de mayor temperatura y reducir la práctica de ejercicio físico intenso al aire libre. Además, es recomendable utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse del sol con gorra, gafas y crema solar, y no dejar nunca a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados. En caso de mareo o desmayo, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que pueden ser síntomas de un golpe de calor.