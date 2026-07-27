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Así es Zumárraga, el pueblo que participa esta noche en ‘Grand Prix’ y que destaca por su joya arquitectónica de la Ermita de La Antigua y su cercanía al entorno natural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz

La localidad guipuzcoana alberga un rico patrimonio artístico y cultural ligado al desarrollo rural vasco y a la posterior industrialización que transformó la comarca en el siglo XIX

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Templo Parroquial de Santa María de la Asunción. (Ayuntamiento de Zumárraga)
Templo Parroquial de Santa María de la Asunción. (Ayuntamiento de Zumárraga)

Tras el episodio aplazado el lunes pasado por la celebración del segundo mundial de España, vuelve el Grand Prix del Verano a su programación habitual. El programa de este lunes 27, a partir de las 21:45 horas, enfrentará a Zumárraga, un pueblo guipuzcoano, y el municipio almeriense de Balanegra. Habrá que ver a quién se le da mejor Los hámsters a la carrera o La patata caliente, pero si el concurso midiera los muchos lugares de interés que ofrece cada uno de los municipios, Zumárraga, tanto por los culturales, como gastronómicos, estaría a la altura de una gran competición.

Con 9.678 habitantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Zumárraga mantiene una intensa vida social y festiva. La participación en El Grand Prix del Verano representa una oportunidad para mostrar al público nacional la riqueza de su patrimonio y el carácter acogedor de sus vecinos.

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Zumárraga se asienta en el valle del río Urola, rodeado de montes y caseríos dispersos. El origen del municipio está ligado al desarrollo rural vasco y a la posterior industrialización que transformó la comarca en el siglo XIX.

Qué ver en Zumárraga

Uno de los principales atractivos de Zumarraga lo constituye el rico patrimonio artístico y cultural que alberga. En el centro del núcleo urbano, la hermosa plaza porticada de Euskadi es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura civil del municipio. En ella, se encuentran algunos edificios de interés, como el ayuntamiento neoclásico del siglo XIX y las casas Itarte y Uzkanga.

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Plaza de Euskadi con la escultura de Miguel López de Legazpi en el centro. (Ayuntamiento de Zumárraga)
Plaza de Euskadi con la escultura de Miguel López de Legazpi en el centro. (Ayuntamiento de Zumárraga)

Además, la plaza está presidida por la estatua del conquistador de Filipinas Miguel López de Legazpi, una escultura de bronce sobre un pedestal de piedra con más de 125 años de historia. No muy lejos de este lugar, merece la pena visitar la casa natal del conquistador: la casa-torre Legazpi. Se trata de una fortaleza de la época feudal, declarada monumento histórico-artístico nacional en 1945.

Por su parte, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, del denominado gótico-vasco, fue construida en varias fases desde 1576. Tiene planta de salón y tres naves de igual altura, cubiertas con bóvedas de crucería. Su portada principal es barroca y se accede a ella a través de un hermoso pórtico. Conserva en su interior un retablo del siglo XVIII que mezcla elementos góticos y barrocos.

Rutas para todos los gustos

Por la elevada altitud del municipio, se puede disfrutar de magnificas vistas del casco urbano y de los alrededores, pudiendo realizar excursiones como la del itinerario de los monumentos funerarios megalíticos o subir a Izazpi (970 m), Trapalata (635 m) o Beloki (641 m). Además, en las estribaciones de este último, merece la pena visitar la ermita de La Antigua, más conocida como la catedral de las ermitas. Rodeada de un bello entorno natural, esta joya de la arquitectura popular religiosa fue declarada monumento histórico-artístico nacional por su belleza. Presenta un austero exterior románico con una puerta gótica y un sorprendente interior que llama la atención por la perfecta armonía de su estructura mixta de piedra y madera.

Plaza de Euskadi con la escultura de Miguel López de Legazpi en el centro. (Ayuntamiento de Zumárraga)

Ermita La Antigua. (Ayuntamiento de Zumárraga)
Ermita La Antigua. (Ayuntamiento de Zumárraga)

Esta ermita forma parte de la conocida Ruta de los Tres templos. Así, completa una lista de 4 rutas, a las que se añaden: la urbana, con la que disfrutar de las calles e historia del municipio; la indistrial; y la natural, en la que se recorre parte del paisaje que conecta con el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, uno de los espacios protegidos más importantes del País Vasco.

Como conclusión, mencionar que la campeona de tenis Garbiñe Muguruza será quien defenderá los colores de Zumárraga como madrina del conjunto amarillo, aportando su apoyo y experiencia en una noche en la que tradición y espíritu deportivo se unen para situar al municipio vasco en el centro de la atención nacional.

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