Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasan Madrid y Ávila: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

Miguel Bosé carga contra la Agenda 2023 por la oleada de incendios que arrasa España: “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”

Primero fue el COVID y después la DANA. Miguel Bosé ha vuelto con una conspiranoica opinión sobre los incendios que arrasan desde hace días parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde las llamas ya han calcinado 50.000 hectáreas, convirtiéndose en, según la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso, en “la mayor catástrofe natural” del país.

El cantante ha publicado un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que responsabiliza a la Agenda 2030 y a las políticas medioambientales de la magnitud de los fuegos.

“Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos”, comienza el artista, que sostiene que “las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un ‘clima cambiático’ de Agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo”, escribió el pasado sábado.

PUBLICIDAD

Bosé asegura que estas políticas se adoptan desde “despachos bien untados” y acusa a sus impulsores de creer que saben “más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo”. “Y pasa lo que pasa”, concluye, atribuyendo a esa supuesta falta de labores de limpieza forestal el origen de los grandes incendios que afectan estos días al centro de la península.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en unas 20.000 las hectáreas del perímetro aproximado del incendio, que ya es "uno solo", y ha vaticinado "situaciones peores en las próximas horas". (Fuente: Comunidad de Madrid)

El cantante también plantea, sin aportar pruebas, que tras los incendios podría haber un interés relacionado con la implantación de infraestructuras energéticas. “Ahora se abren apuestas para ver cuánto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico”, escribe en su publicación. “Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan”, concluye Bosé, en referencia a quienes identifica como responsables de las políticas medioambientales que critica.

PUBLICIDAD

Negar el COVID y la DANA

No es la primera vez que el intérprete de Amante bandido genera controversia por sus publicaciones en redes sociales. Durante la pandemia de coronavirus se convirtió en una de las voces más conocidas del movimiento negacionista en España, cuestionando las vacunas y las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno, entre ellas el uso de mascarillas. “Soy un negacionista y llevo la cabeza alta”, declaró en el programa de Jordi Évole en 2021.

Post de Miguel Bosé en Instagram.

En 2024, el artista volvió a pronunciarse tras la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana y donde perdieron la vida más de 200 personas. También en un post de Instagram ahora eliminado, Bosé achacó lo ocurrido a "una panda de delincuentes malnacidos” refiriéndose a los políticos y culpando a las “ingenierías climáticas”-

PUBLICIDAD

“Estoy furioso, lleno de rabia porque todas esas vidas perdidas, todas estas casas, campos, ganado y pertenencias son indiscutiblemente la consecuencia ya sobradamente documentada y pública de una suma de pésimas y criminales prácticas llevadas a cabo por gobiernos que, entre destrucciones de presas y embalses, y sobre todo con la práctica desmesurada y sin control de las ingenierías climáticas, chemtrails o haarp que se les han ido de las manos", escribió. “Están empeñados en vendernos algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con las vacunas y mascarillas durante la pandemia“, añadió.