Puerto de Navacerrada, la estación de esquí fundada en los años 40 que es perfecta para ir en familia y está a solo una hora de Madrid

Sus instalaciones brindan una experiencia única gracias a sus 12 kilómetros de pistas y a las actividades que ofrecen durante todo el año

La estación de esquí Puerto
La estación de esquí Puerto de Navacerrada, en Madrid

En el corazón de la Sierra de Guadarrama, a menos de una hora de Madrid y Segovia, la Estación de Esquí Puerto de Navacerrada se presenta como uno de los destinos invernales más emblemáticos y accesibles de España. Con una historia que se remonta a los finales de los años 40, este enclave ha sido testigo del auge de los deportes de invierno y de la evolución del turismo de montaña en nuestro país. A lo largo de los años, Navacerrada ha sabido reinventarse, apostando por la modernización de sus instalaciones y por una oferta que va más allá del esquí, convirtiéndose en un auténtico destino “cuatro estaciones”.

Es por ello que es un destino ideal para familias, debutantes y aficionados que buscan disfrutar de la nieve sin alejarse de la gran ciudad. Así, la estación combina la magia de sus paisajes protegidos con la comodidad de una infraestructura pensada para todos los públicos. Sus pistas, divididas en dos sectores bien diferenciados, ofrecen variedad y emoción, mientras el entorno natural del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama invita a explorar y a vivir experiencias únicas durante todo el año.

¿Dónde está la estación de esquí de Navacerrada?

La Estación de Esquí Puerto de Navacerrada se ubica en los términos municipales de Cercedilla y Navacerrada (Comunidad de Madrid) y La Granja de San Ildefonso (Castilla y León). Está situada en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, una comarca de gran valor ecológico y paisajístico, famosa por su biodiversidad y sus vistas espectaculares sobre el valle del río Guadarrama. A tan solo 45 minutos en coche desde Madrid, se ha consolidado como la estación más cercana a la capital.

Precios de forfaits y costes por día

La estación apuesta por una política de precios competitivos y flexibles, con diferentes tarifas según la temporada y el tipo de usuario. En temporada baja (de martes a viernes laborables), el forfait diario cuesta 28 euros para adultos y 22 euros para niños (hasta 13 años), mientras que el medio día se ofrece a 19 y 16 euros respectivamente. En temporada alta (fines de semana, festivos y vacaciones), el forfait diario asciende a 32 euros para adultos y 28 euros para niños.

La estación de esquí Puerto
La estación de esquí Puerto de Navacerrada, en Madrid (Turismo España).

Las familias numerosas, los titulares del Carné Joven y los veteranos (mayores de 65 años) disfrutan de descuentos especiales. Además, la estación cuenta con promociones como el “White Monday”, que reduce el precio a 20 euros por adulto y 16 por niño. El alquiler de material es otro de los puntos fuertes de Navacerrada: el pack completo de esquí (botas, bastones y esquís, con opción de casco) cuesta 17 euros al día.

Dónde alojarse cerca de la estación

El entorno de Navacerrada ofrece múltiples opciones de alojamiento para esquiadores y amantes de la montaña. En el propio puerto y en los pueblos cercanos —Navacerrada, Cercedilla y La Granja de San Ildefonso— se pueden encontrar hoteles de montaña, hostales familiares, casas rurales y apartamentos turísticos. Muchos de estos alojamientos ofrecen servicios para esquiadores, como guardaesquís, traslados o menús energéticos. La cercanía de la estación a Madrid permite también disfrutar de una escapada de un solo día, regresando a la capital tras la jornada en la nieve.

Cómo llegar a Navacerrada

Llegar a la Estación de Esquí Puerto de Navacerrada es sencillo tanto en vehículo propio como en transporte público. Desde Madrid, se puede acceder por la A-6 hasta Collado Villalba y luego tomar la M-601 en dirección al puerto. Alternativamente, la M-607 lleva hasta el destino atravesando Colmenar Viejo.

Desde Segovia, se accede por la CL-601 a través del Real Sitio de San Ildefonso. Para quienes prefieren el transporte público, la línea 691 de Autobuses LARREA parte desde el intercambiador de Moncloa. El tren Cercanías conecta Madrid con Cercedilla (C-8b), donde se puede tomar el tren de Cotos (C-9) hasta el propio puerto.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

En su época de máximo esplendor, Navacerrada llegó a contar con más de 12 kilómetros de pistas. Actualmente, la estación mantiene varios kilómetros esquiables repartidos en dos sectores. En la parte superior se encuentran las pistas de Guarramillas, Pala de Montañeros y Pluviómetro; en la parte inferior, destacan la pista del Bosque, el Escaparate y la zona del Telégrafo.

El dominio esquiable es idóneo tanto para debutantes como para esquiadores de nivel intermedio, y está dotado de remontes modernos y sistemas de nieve artificial en las principales pistas.

Qué altura tiene la estación

La cota inferior de la estación se sitúa en torno a los 1.760 metros, mientras que la cota superior alcanza los 2.177 metros en el sector de Guarramillas. Este desnivel de más de 400 metros permite disfrutar de descensos de calidad y de unas vistas inigualables sobre la sierra y la meseta.

