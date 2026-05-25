Hallan unas células hasta ahora desconocidas en el cerebro de los pacientes con Alzheimer

Resultados de escáner cerebral (Magnific)

Una nueva herramienta microscópica acaba de arrojar nueva luz sobre el cerebro de los pacientes de Alzheimer: la existencia de una población de células inmunitarias hasta ahora desconocida, localizada casi exclusivamente junto a un tipo específico de depósito proteico patológico. Así lo ha revelado un estudio llevado a cabo en conjunto entre la Universidad de Augsburgo y la Universidad de Leipzig, ambas en Alemania.

La nueva técnica, denominada CODEX-CNS, ha permitido analizar con precisión muestras cerebrales humanas y ha revelado un grupo de células inmunes, concretamente microglía asociada a la enfermedad, que se acumula en torno a placas de amiloide-β. Los resultados han sido publicados en la revista Nature Neuroscience y aportan datos inéditos sobre la implicación de los procesos inflamatorios y las respuestas inmunes en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

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El método se ha presentado como una herramienta con capacidad para transformar no solo la investigación sobre Alzheimer, sino también el estudio de tumores y otras patologías. Según ha explicado Dennis-Dominik Rosmus, autor principal que ha realizado su labor científica en la Universidad de Augsburgo y la Universidad de Leipzig, CODEX-CNS permite obtener en una sola imagen la interacción celular integral del cerebro humano, incorporando tanto los cambios patológicos como las interacciones que se producen entre células.

Peter Wieghofer, profesor de Neuroanatomía Celular en la Universidad de Augsburgo, ha enfatizado en declaraciones recogidas por Medical Xpress que, aunque la aplicación inicial ha sido en cerebros de personas con Alzheimer, la técnica puede adaptarse para investigar otras enfermedades neurológicas. Wieghofer ha subrayado que, con las modificaciones oportunas, será posible aplicar CODEX-CNS a distintos órganos y utilizarlo para abordar preguntas muy diversas. Además, ha señalado que la retina, al igual que el cerebro, forma parte del sistema nervioso central y también está poblada de microglía, el objetivo del análisis actual.

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Una técnica que acerca el tejido cerebral

La herramienta CODEX-CNS facilita el examen sistemático de cómo se influyen las distintas células entre sí dentro del tejido. Comprender estas relaciones de vecindad resulta relevante no solo para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, sino también para investigar cómo se produce el crecimiento de tumores y la respuesta del sistema inmunitario ante el cáncer.

La aplicación de esta técnica en el tejido cerebral de pacientes con Alzheimer ha permitido identificar una agrupación concreta de microglía asociada a la enfermedad, acumulada directamente en una forma específica de placas de proteína amiloide-β. Wieghofer ha afirmado en Medical Xpress que: “El método abre nuevas vías para la medicina personalizada y las terapias dirigidas”. Este enfoque promete avanzar en la comprensión de los mecanismos inflamatorios responsables del progreso de la demencia.

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En España, en torno a 800.000 personas sufren de Alzheimer; un total de 57 millones en todo el mundo. En nuestro país, más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que entre el 30 % y el 50 % de las personas que padecen algún tipo de demencia no reciben un diagnóstico formal.