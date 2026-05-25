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Diego Fernández, ingeniero químico, sobre cómo limpiar la freidora de aire: “Pon dos cucharadas de bicarbonato de sodio y echa agua muy caliente”

El experto explica un método sencillo y casero para eliminar la grasa acumulada y mantener el electrodoméstico en buen estado

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Echa dos cucharadas de bicarbonato y agua caliente
Diego Fernández con la freidora de aire. (@renovandoconideas)

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que más popularidad ha ganado en los últimos años, convirtiéndose en un imprescindible en muchas cocinas. Es especialmente práctica para preparar recetas saludables y recalentar alimentos de forma rápida, manteniendo en muchos casos una textura crujiente muy similar a la fritura tradicional.

Sin embargo, no todo el mundo hace un mantenimiento correcto de esta herramienta. Uno de los expertos que es consciente de esto es Diego Fernández, un ingeniero químico que publica contenido en redes sociales.

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En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@renovandoconideas), ha explicado cómo se debe limpiar la freidora de aire. Para ello, es importante tener en cuenta que debe hacerse tanto por dentro como por fuera.

Cómo limpiar la freidora de aire

Mantener la freidora de aire en buen estado no requiere grandes esfuerzos si se siguen unos pasos sencillos. Según explica el experto, el proceso puede realizarse de forma muy eficaz utilizando productos habituales que solemos tener en casa.

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El primer paso consiste en colocar una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio directamente en la cesta de la freidora, dejando la rejilla en su interior. Después, se añade agua muy caliente hasta cubrir la base y se deja actuar durante unos 15 minutos. Durante ese tiempo, el bicarbonato ayuda a ablandar y desprender la grasa acumulada, facilitando la limpieza posterior.

Mientras la mezcla hace efecto, se puede aprovechar para limpiar el exterior del aparato con un desengrasante de cocina, prestando especial atención a las zonas donde suele acumularse más suciedad.

Pasado este tiempo, retira el agua de la cesta. En ese momento, la grasa estará mucho más suelta gracias a la acción del bicarbonato, que ayuda a descomponerla. A continuación, solo queda pasar una esponja suave con un poco de jabón para eliminar los restos y enjuagar bien.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Cada cuánto tiempo debes limpiar la freidora de aire

Además de saber cómo limpiarla correctamente, también es importante establecer una rutina de mantenimiento para evitar la acumulación excesiva de grasa y malos olores. Lo ideal es realizar una limpieza después de cada uso, especialmente en la cesta y la rejilla, ya que son las partes que más restos de comida acumulan.

Por otro lado, una limpieza más profunda como la descrita anteriormente se recomienda de forma periódica, en función del uso que se le dé. Si se utiliza a diario, lo más aconsejable es hacer una limpieza más completa al menos una vez por semana. En cambio, si su uso es ocasional, puede bastar con realizarla cada dos o tres semanas.

Beneficios de limpiar tu freidora

Mantener la freidora de aire en buen estado no solo es una cuestión de higiene, sino también de rendimiento. Limpiarla ayuda a evitar la acumulación de grasa quemada, que con el tiempo puede influir en el sabor de los alimentos e incluso generar malos olores difíciles de eliminar.

Además, cuando el aparato está limpio, el flujo de aire caliente funciona de manera más eficiente. Esto no solo mejora la calidad de las recetas, sino que también reduce el esfuerzo que debe hacer el motor, alargando así la vida útil de la freidora.

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