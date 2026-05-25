La paradoja de Starlink en Europa: arrasa en velocidad de descarga pero tropieza en gaming y videollamadas

Starlink alcanzó una velocidad media de descarga de 165,71 Mbps en Europa durante el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink ya es una alternativa real a la fibra en Europa tras elevar su velocidad de descarga un 45% hasta los 165,71 Mbps. Sin embargo, el servicio de Elon Musk vive una paradoja: mientras arrasa en bajada de datos, todavía tropieza ante las conexiones fijas en la latencia y subida necesarias para el gaming o las videollamadas.

El estudio midió el servicio de SpaceX en 27 países europeos y concluyó que la banda ancha satelital de órbita baja mejoró en 26 de esos 27 mercados. La media pasó de 114,05 Mbps en el primer trimestre de 2025 a 165,71 Mbps en el mismo período de 2026.

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Ese nivel de descarga sitúa a Starlink en una posición distinta a la de hace dos años. La conexión deja de aparecer solo como recurso de emergencia para zonas alejadas de las grandes ciudades y gana peso como opción de acceso habitual en áreas con mala cobertura fija.

Cuál es el rendimiento del servicio de Starlink en los diferentes mercados

En 11 de 27 mercados europeos, Starlink ofreció mayor velocidad de descarga que la banda ancha fija. (Foto: Europa Press)

La comparación con la infraestructura terrestre sigue siendo parcial. El estudio confirma que Starlink fue más rápido que la banda ancha fija en 11 de los 27 mercados analizados.

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La ventaja no se extendió a la latencia. Las redes fijas registraron menor latencia en todos los países evaluados, según Ookla. Ese dato mantiene a la fibra óptica como la opción más adecuada para videojuegos en línea, llamadas de baja latencia, escritorio remoto, trabajo en servidores y aplicaciones profesionales en tiempo real.

La subida sigue siendo un punto débil para el servicio satelital. La banda ancha fija ofreció mejores velocidades de carga en 26 de los 27 mercados, una diferencia relevante para enviar datos, subir videos, hacer transmisiones en directo, crear copias de seguridad o trabajar con archivos pesados en la nube.

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La menor latencia de las redes fijas mantiene a la fibra óptica como la elección preferida para videojuegos en línea y aplicaciones profesionales en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, para entender mejor el funcionamiento del internet satelital: Starlink ya puede cubrir con solvencia tareas de uso cotidiano, pero la fibra mantiene la ventaja en estabilidad para usos que dependen de una respuesta inmediata y de una carga rápida de archivos.

Qué países europeos están implementando con mayor intensidad Starlink

La implantación del servicio no es uniforme en toda Europa. Bulgaria encabezó el uso de Starlink con 8% de conexiones, seguida por Grecia y Croacia, con 6% cada una, e Irlanda y Letonia, con 4%.

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La explicación está vinculada a la geografía y al despliegue de fibra. Los territorios con islas, áreas rurales dispersas, zonas montañosas o núcleos mal cubiertos por redes fijas son los que muestran una mayor adopción del servicio.

Países como España, Alemania y Polonia presentan menor uso de Starlink gracias a la amplia cobertura de fibra óptica existente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el extremo opuesto aparecen países con mayor cobertura de fibra óptica. España figura entre los mercados con menor adopción, junto con Estonia, Alemania y Polonia.

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Asimismo, ese reparto aclara por qué Starlink gana espacio en el mapa europeo de conectividad: su avance se concentra donde la infraestructura terrestre todavía deja vacíos.

En esos ambientes, la mejora de velocidad medida por Ookla convierte a la red satelital en una alternativa real para acceder a internet con prestaciones suficientes para el trabajo remoto, el consumo audiovisual y la educación en línea.

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Cómo es el crecimiento de Starlink en otras partes del mundo como Latinoamérica

En zonas rurales el servicio satelital cobra protagonismo por ser una alternativa a los métodos de conectividad tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

En países latinoamericanos como Argentina, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, alcanzó más de 700.000 usuarios. La firma propiedad de Elon Musk fortaleció su presencia tanto en áreas urbanas como rurales, sobre todo en territorios con baja infraestructura de redes tradicionales.

El crecimiento de Starlink en el mercado argentino se soporta sobre la necesidad de acceso a internet, sobre todo en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

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La demanda de conectividad estable y de alta velocidad impulsó la adopción del servicio en varias provincias, donde muchas veces la fibra óptica no llega con buena cobertura.